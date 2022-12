Schwerer Selbstunfall an Aargauer Grenze – Autofahrer tot

Unterlauchringen (D) Schwerer Selbstunfall an Aargauer Grenze – 19-jähriger Autofahrer tot Am Donnerstagabend ist es in Unterlauchringen an der Aargauer Grenze zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Das Auto ist aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Der 19-jährige Fahrer ist noch an der Unfallstelle verstorben. 30.12.2022, 14.53 Uhr

Im deutschen Unterlauchringen ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Selbstunfall gekommen. Ein 19-jähriger Fahrer eines Audi ist in einer Rechtskurve vor dem Ortseingang von Unterlauchringen von der Fahrbahn abgekommen, durchbrach anschliessend einen Holzzaun und kam auf einem angrenzenden landwirtschaftlichen Anwesen zum Stehen. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei Freiburg am Freitag mitteilt.

Im Wagen befand sich ein ebenfalls 19-jähriger Beifahrer, welcher schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Er wurde in ein Spital gebracht. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Die Fahrbahn war für etwa zwei Stunden während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges vollständig gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Es werden noch Zeugen gesucht. Hinweise sollen tagsüber an die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen gemeldet werden. (ArgoviaToday)

Verkehrsunfall mit Todesfolge an der Aargauer Grenze. K. Schmitt / Imago Images