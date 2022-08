Anwaltsverband wirft Aargauer Oberrichtern Unbelehrbarkeit vor

Honorar-Affäre Nach willkürlichen Honorarkürzungen: Aargauischer Anwaltsverband wirft Oberrichtern Unbelehrbarkeit vor Das Obergericht kürzte die Honorare von amtlichen Verteidigern willkürlich. Der Anwaltsverband ist darüber sehr beunruhigt. Der Grosse Rat müsse bei den Oberrichterwahlen genau hinschauen und die Justizleistung müsse prüfen, ob die wiederholten, systematischen Kürzungen eine Amtspflichtverletzung darstellten. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Die Oberrichterinnen und Oberrichter werden vom Grossen Rat gewählt. Am 6. September sind Gesamterneuerungswahlen. Bild: Sandra Ardizzone

Das Bundesstrafgericht kommt in mehreren Urteilen zum Schluss, dass das Aargauer Obergericht amtlichen Verteidigern zu Unrecht ihre Honorare gekürzt hat. Es ist nicht das erste Mal, dass das Gericht deswegen einen Rüffel kassiert. Bereits 2020 verurteilte das Bundesstrafgericht die pauschale Kürzungspraxis des Aargauer Obergerichts deutlich.

Wegen der jüngsten Urteile, welche die AZ letzte Woche publik machte, hat sich der Vorstand des Aargauischen Anwaltsverbands am Montag zu einer ausserordentlichen Sitzung getroffen. Nun äussert er sich erstmals zur willkürlichen Kürzungspraxis des Obergerichts. In der vierseitigen Stellungnahme erhebt der Verband schwere Vorwürfe an die Adresse der Oberrichterinnen und Oberrichter.

Zudem nimmt der Verband die Justizleitung und Politik in die Pflicht, der «fehlgeleiteten Rechtsprechung» einen Riegel zu schieben. Die Kürzungspraxis des Obergerichts bei der amtlichen Verteidigung gefährde einen zentralen Pfeiler des Rechtsstaates, schreibt der Anwaltsverband. In der Schweiz dürfe es nicht nur Wohlhabenden möglich sein, ihre Rechte wirksam wahren zu können.

Die Kürzungen sind seit Jahren ein Thema – geändert hat sich nichts

Aus der Stellungnahme wird klar, dass der Anwaltsverband schon länger mit der Justizleitung im Gespräch ist. Nach den Urteilen vom 5. Februar 2020 hatte er zudem seine über 400 Mitglieder dazu aufgerufen, dem Vorstand solche Kürzungen zu melden. Daraufhin sei «ein grosser Rücklauf zahlreicher weiterer Fälle erfolgt». Es seien also «längst nicht alle Urteile mit unzulässiger Kürzungspraxis» an das Bundesstrafgericht weitergezogen worden, schreibt der Verband.

Felix Weber ist Präsident des Aargauischen Anwaltsverbands. Bild: zvg

Aktuell sind dem Anwaltsverband nebst den sechs Urteilen, die Anwalt Franz Hollinger betreffen, vier weitere Fälle bekannt. Auch in diesen Fällen hat das Bundesstrafgericht die Honorarkürzungen als ungerechtfertigt beurteilt. In den Urteilen heisst es beispielsweise, die Strafkammer habe das Honorar «anhand von sachfremden Kriterien» bemessen und damit «Ermessensmissbrauch» begangenen.

Der Anwaltsverband ist über die erneuten Beschlüsse des Bundesstrafgerichts «sehr beunruhigt». Nach den acht eindeutigen Urteilen vom 5. Februar 2020 und den nachfolgenden Gesprächen mit der Justizleitung habe man erwarten dürfen, «dass sich das Obergericht an die unmissverständlichen Vorgaben des Bundesstrafgerichts halten würde und keine weiteren pauschalen Honorarkürzungen mehr vornimmt».

Neun von zehn Fällen betreffen die 1. Strafkammer

Diese «bewusste Missachtung der an sich klaren Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts» hat nach Auffassung des Anwaltsverbands mit einer «unabhängigen und sachlichen Rechtsprechung nichts mehr gemeinsam». Es entstehe vielmehr der Eindruck, dass einzelne Oberrichterinnen und Oberrichter – oder sogar eine ganze Kammer – den in der Bundesverfassung geregelten Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege «bewusst und konsequent ignorierten».

Unentgeltliche Rechtspflege Gemäss Bundesverfassung hat jede Person, die nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügt, Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege. Es ist ein wichtiger Grundsatz eines Rechtsstaates, der garantieren soll, dass beschuldigte Personen vor staatlicher Willkür geschützt werden und ein faires Verfahren möglich ist. Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn es sich nicht um einen Bagatellfall handelt.

Von den inzwischen zehn bekannten Urteilen, die das Bundesstrafgericht im Juni und Juli gefällt hat, betreffen neun die 1. Strafkammer des Obergerichts, die Oberrichter Jann Six (SVP) präsidiert.

Es sei «fragwürdig», ob die für ein Richteramt erforderliche Unabhängigkeit bei den betroffenen Oberrichterinnen und Oberrichtern noch vorhanden sei, so der Anwaltsverband. Die Tatsache, dass sie nach den bereits sehr klaren Urteilen im Jahr 2020 «ihre rechtswidrige Praxis» fortgeführt hätten, lasse keinen anderen Schluss zu, als dass «eine Unbelehrbarkeit in so hohem Ausmasse vorliegen muss, dass zentrale, für ein Richteramt erforderliche Eigenschaften fehlen».

Ist die Unabhängigkeit noch gegeben?

Für den Anwaltsverband ist klar, dass in der aktuellen Situation die Justizleitung als Aufsichtsbehörde über die Gerichte und alle Richterinnen und Richter im Aargau gefordert ist. Sie müsse insbesondere überprüfen, ob die erforderliche Unabhängigkeit der betroffenen Oberrichterinnen und Oberrichter noch gegeben sei und ob dieses Verhalten nicht eine Amtspflichtverletzung darstelle.

Aber auch den Grossen Rat, der die Oberrichterinnen und Oberrichter wählt, nimmt der Anwaltsverband in die Pflicht. Die anstehenden Gesamterneuerungswahlen am 6. September dürften nach den aktuellen Vorfällen keine blosse Formsache sein, fordert der Anwaltsverband. Es gelte, genau hinzuschauen.

Der Verband seinerseits wird noch diese Woche mit der Justizleitung zusammensitzen und mögliche Massnahmen diskutieren.

