Aargauer Justizleitung kontert Kritik der Anwälte

Honorar-Affäre Justizleitung kontert die Kritik: «Der Anwaltsverband missachtet die richterliche Unabhängigkeit» Der Anwaltsverband hat das Aargauer Obergericht wegen willkürlicher Honorarkürzungen scharf kritisiert und unter anderem den Grossen Rat als Wahlbehörde in die Pflicht genommen. Die Justizleitung wirft dem Anwaltsverband nun vor, er versuche die Politik zu beeinflussen. Was sagen die Fraktionspräsidentinnen und Fraktionspräsidenten?

Hier werden Beschuldigte befragt, Plädoyers gehalten und Urteile eröffnet: Blick in den Saal 1 des Obergerichts in Aarau. zvg

Das Aargauer Obergericht hat mehreren Pflichtverteidigern ihre Honorare zu Unrecht gekürzt und deshalb einen Rüffel des Bundesstrafgerichts kassiert. Nicht zum ersten Mal: Bereits 2020 hat das Bundesstrafgericht mehrere Beschwerden von Anwälten aus dem Aargau gutgeheissen.

Der Aargauische Anwaltsverband wirft den Oberrichterinnen und Oberrichtern deshalb «Unbelehrbarkeit» vor. Er nimmt die Justizleitung und den Grossen Rat in die Pflicht. Die Justizleitung müsse prüfen, ob die wiederholten, systematischen Kürzungen eine Amtspflichtverletzung darstellten. Der Grosse Rat als Wahlbehörde müsse bei den bevorstehenden Oberrichterwahlen «genau hinschauen».

Nach der Kritik des Anwaltsverbands nimmt die Justizleitung erstmals schriftlich Stellung. Sie ist das oberste Führungsorgan der Gerichte und wird von Oberrichterin Franziska Plüss (SP) präsidiert. Die Justizleitung wirft dem Anwaltsverband vor, er missachte mit seiner Stellungnahme die richterliche Unabhängigkeit, indem er versuche, mittels Kritik an der Rechtsprechung auf die anstehenden Richterwahlen Einfluss zu nehmen:

«Die Justizleitung missbilligt diesen Versuch der Beeinflussung der Wahlbehörde aufs Schärfste.»

Weiter weist die Justizleitung daraufhin, dass das Gericht verpflichtet sei, zu prüfen, ob die von der amtlichen Verteidigung geltend gemachte Entschädigung angemessen sei. Eine weitere Überprüfung obliege einzig der Rechtsmittelinstanz und nicht der Justizleitung.

Bald entscheidet nicht mehr das Bundesstrafgericht

In diesem Zusammenhang weist die Justizleitung auch darauf hin, dass mit Inkrafttreten der revidierten Strafprozessordnung nicht mehr das Bundesstrafgericht, sondern das Bundesgericht über Honorarbeschwerden von amtlichen Verteidigern entscheide. Und das Bundesgericht habe bisher «in gleicher Weise begründete Kürzungen nicht beanstandet». Die Justizleitung begrüsse deshalb, dass die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts künftig entfalle.

Désirée Stutz, Fraktionspräsidentin SVP. Henry Muchenberger

Wie die Justizleitung findet es auch SVP-Fraktionschefin Désirée Stutz «skandalös», dass der Anwaltsverband die anstehenden Gesamterneuerungswahlen mit der Thematik verbindet. Sie sagt:

«Der Anwaltsverband hat offenbar noch nie etwas von Gewaltenteilung und Unabhängigkeit der Justiz gehört.»

Es könne nicht sein, dass das Parlament Richterinnen oder Richter abwähle, weil es mit einzelnen Urteilen nicht einverstanden sei. Zu den Honorarkürzungen selber äusserte sich Stutz letzte Woche kritisch und verlangte, dass Justizkommission und Anwaltsverband sich zusammensetzen, um eine Lösung zu finden. Das sieht sie immer noch so. «Auf die Wahlen dürfen die Urteile aber keinen Einfluss haben», stellt Stutz klar.

FDP: Nicht-Wahl wäre «unseriös»

FDP-Fraktionspräsident Silvan Hilfiker findet es ebenfalls «irritierend», dass der Anwaltsverband die Urteile in einen Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen stellt. «Es wäre unseriös, wenn der Grosse Rat wegen der Urteile einzelne Oberrichterinnen und Oberrichter nicht wählen würde.»

Silvan Hilfiker, Fraktionspräsident FDP. Alexander Wagner

Damit wolle er den Rüffel des Bundesstrafgerichts nicht bagatellisieren. Im Gegenteil: Hilfiker erwartet, dass die Justizleistung die Urteile ernst nimmt, sie mit den Richterinnen und Richtern thematisiert und Massnahmen einleitet.

«Die Urteile müssen etwas auslösen, aber keine Abwahl einzelner Oberrichterinnen oder Oberrichter.»

Die anderen Fraktionspräsidentinnen und Fraktionspräsidenten sehen das ähnlich. Niemand fordert zum jetzigen Zeitpunkt die Nicht-Wahl einzelner Richterinnen oder Richter. Robert Obrist (Grüne) fände dies «klar falsch». Nach dem erneuten Rüffel des Bundesstrafgerichts sei die Justizkommission des Grossen Rates gefragt, sagt er. «Sie muss sich Gedanken machen und das weitere Vorgehen diskutieren und allenfalls auch intervenieren.»

Das sieht Uriel Seibert (EVP) gleich. Es gebe Honorarkürzungen, die nicht gerechtfertigt sind, sagt er. «Die Frage ist nun, ob es Rechtssetzungsbedarf gibt.» Da sei die Kommission gefragt, die das ergebnisoffen prüfen müsse.

Mitte: «Keinen Grund, in übertriebenen Aktivismus zu verfallen»

Für Alfons Kaufmann (Die Mitte) gibt es im Moment keinen Grund, «in übertriebenen Aktivismus zu verfallen». Die Urteile des Bundesstrafgerichtes müssten zwar diskutiert werden, aber die Oberrichterwahlen seien in einem mehrstufigen Prozess seit rund einem Jahr vorbereitet worden.

«Politische Schnellschüsse, nur wegen der vorliegenden Honorarkürzungen, wären falsch, zumal den betroffenen Richtern ja kein Verbrechen oder dergleichen zur Last gelegt wird.»

Aufgrund der erneuten Rügen des Bundesstrafgerichts sei es «sicher angebracht, genau hinzuschauen», findet Barbara Portmann (GLP). Der Grosse Rat habe grundsätzlich die Möglichkeit, Oberrichterinnen und Oberrichter nicht mehr zu wählen. Die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter sei aber ein hohes Gut. Es dürfe auf keinen Fall sein, dass die Oberrichterwahlen dazu genutzt werden, Denkzettel zu verteilen.

Barbara Portmann, Fraktionspräsidentin GLP Fabio Baranzini

Portmann kann sich aber zum Beispiel vorstellen, den Präsidenten der 1. Strafkammer, Oberrichter Jann Six, zu einem Hearing in die Fraktion einzuladen. «Aber auch das ist noch nicht abschliessend entschieden», sagt sie. Die Wahlen fänden erst am 6. September statt, es brauche deshalb sicher keine überstürzten Aktionen.

SP: «Es geht nicht um einzelne Entscheide»

SP-Co-Fraktionschefin Claudia Rohrer sitzt im Vorstand des Anwaltsverbandes. Entsprechend steht sie «voll hinter der Stellungnahme». Wie genau die Politik nach dem Rüffel wegen widerrechtlicher Honorarkürzungen Einfluss nehmen solle, könne sie im Moment aber nicht sagen. Die Fraktion habe dies auch noch nicht diskutiert. «Ich warne selbstverständlich davor, Richterinnen und Richter für einzelne Entscheide durch eine Nicht-Wahl abzustrafen», sagt Rohrer.

Claudia Rohrer, Co-Fraktionspräsidentin SP. Iris Krebs

Gleichzeitig gehe es bei den Honorarkürzungen nicht um einzelne Entscheide, sondern eine Praxis des obersten Gerichts im Kanton, die bereits mehrmals gerügt wurde. Deshalb müsse die Politik die Diskussion darüber führen, wie sie mit Rücksicht auf die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter mit dem Instrument der Wahl und insbesondere der Wiederwahl umgehe, sagt Rohrer.

