Feuern im Cheminée oder Schwedenofen: Das rät der Kaminfeger

Holzfeuerungen Ansturm auf Kaminfeger: Im Aargau wollen immer mehr wollen das Cheminée oder den Schwedenofen zum Heizen nutzen Heizen mit Holz ist beliebt, kantonsweit gibt es rund 75'000 Cheminées und Schwedenöfen. Weil die Preise für Öl und Gas steigen, wollen viele ihre kleine Holzfeuerung wieder in Betrieb nehmen. Kaminfeger-Präsident Ueli Lütolf registriert eine grosse Nachfrage – und gibt Tipps zum richtigen Feuern zu Hause. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Wegen der steigenden Gas- und Ölpreise setzen viele Aargauerinnen und Aargauer wieder auf ihr eigenes Cheminée zum Heizen. Xavier Gehrig / Keystone

Weil die Öl- und Gaspreise massiv gestiegen sind, hamstern Aargauerinnen und Aargauer viel Brennholz – dies zeigte eine AZ-Reportage vor rund einem Monat. Kantonsweit gibt es laut Heiko Loretan, Leiter der Sektion Luft, Lärm und nicht-ionisierende Strahlung beim Kanton, rund 75'000 kleine, private Holzfeuerungen. Das Bundesamt für Umwelt schätzt, dass 16 Prozent des gesamten Feinstaubes in der Schweiz aus Holzfeuerungsanlagen und davon rund die Hälfte aus sogenannten kleinen Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung bis 70 Kilowatt stammen.

«Neben ihrem Beitrag am Ausstoss von Schadstoffen bieten Holzfeuerungen oft auch Anlass zu Nachbarschaftsklagen wegen Geruchsbelästigungen», heisst es in einer Weisung des Kantons zur Kontrolle von Cheminées und Schwedenöfen. Falsch oder schlecht betriebene Holzfeuerungen würden die Situation verschärfen, schreibt der Kanton weiter. Die rund 75'000 Anlagen bringen ein grosses Schadstoff-Emissionspotenzial mit sich, ist in der Weisung weiter nachzulesen.

Aus diesem Grund und im Sinne einer Gleichbehandlung der Holz- mit den Gas- und Ölfeuerungen hat die Abteilung für Umwelt des Kantons in Zusammenarbeit mit dem Aargauer Kaminfegermeisterverband und der Aargauer Gemeindeammännervereinigung die Weisung zur Feuerungskontrolle ausgearbeitet. Diese sieht vor, dass die Gemeinden für die Überprüfung der privaten Cheminées und Schwedenöfen zuständig sind, der Kanton konzentriert sich auf grössere Anlagen.

Bundesamt empfiehlt dringend Kaminkontrolle durch Fachpersonal

Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung schreibt in seiner aktuellen Lagebeurteilung: «Verbraucherinnen und Verbrauchern, die ihre Öfen mit Brennholz diesen Winter nach längerer Zeit wieder in Betrieb nehmen wollen, wird dringend empfohlen, ihre Kamine von Fachpersonal überprüfen zu lassen.»

Ueli Lütolf, Präsident des Kaminfegerverbandes und Gemeindeammann in Villmergen. Chris Iseli

Ueli Lütolf, Präsident des Kaminfegerverbandes und Gemeindeammann in Villmergen, sagt auf Anfrage: «Es gibt tatsächlich viele Leute, die ihr Cheminée oder ihren Schwedenofen zum Heizen brauchen wollen und sich deshalb beim Kaminfeger melden.» Dies sei auch aus Sicherheitsgründen zu empfehlen, sagt Lütolf.

Wespennest, Spinnweben oder Laub im Kamin

Wenn die Leute zum ersten Mal anfeuerten, merkten sie oft, dass der Rauch nicht gut abziehe durch den Kamin. Dann kommt Lütolf oder einer seiner Kaminfeger-Kollegen zum Einsatz. Er sagt:

«Meist findet man im Kamin dann ein Wespennest, viele Spinnweben, manchmal auch ein Vogelnest oder einfach Laub.»

Der Kaminfeger entferne dieses Material aus dem Kamin und zeige den Leuten auch, wie sie am besten feuern, erläutert Lütolf. Die wichtigsten Tipps des Experten für private Cheminées und Schwedenöfen:

So feuern Sie im Cheminée oder Schwedenofen richtig Nicht mit Papier oder Karton anfeuern.

Das Feuer immer oben anzünden – also umgekehrt, wie man es früher vielleicht beim Lagerfeuer gemacht hat.

Sollte die Verbrennungsluft nicht direkt ins Freie angeschlossen sein, keinen Dampfabzug in der Küche oder im Badezimmer laufen lassen.

Nicht feuern bei Föhn und Aussentemperaturen, die über den Werten im Haus liegen.

Rauchgasklappe immer offen halten, Verbrennungsluftzufuhr anfangs ganz öffnen.

Nicht zu grosse Scheite anlegen.

Nur naturbelassenes Holz mit rund zwei Jahren Trocknungszeit verfeuern.

In den letzten Wochen wurden immer wieder Befürchtungen laut, dass die Bevölkerung auch behandeltes Holz oder andere Materialien verbrennen könnten. So sagte Eugen Pfiffner, CEO der IBB Energie AG in Brugg: «Wenn ich daran denke, was alles brennbar ist, graut mir jetzt schon davor, was Leute in dieser Situation im Cheminée alles verbrennen könnten.»

Bisher kaum Meldungen von illegal verbranntem Material

Kaminfeger-Präsident Lütolf gibt vorerst Entwarnung. «Wir haben bisher kaum Meldungen von solchen Fällen, die Leute kaufen ihr Brennholz beim Forstbetrieb, in der Landi oder bei einem Grossverteiler, das ist gutes und trockenes Holz.» In den ersten Minuten nach dem Anfeuern rauche jeder Kamin, aber wenn man das richtig mache und die oben aufgeführten einfachen Regeln befolge, verbrenne das Holz nachher sauber.

Doch was soll man tun, wenn bei den Nachbarn aus dem Kamin ständig dunkler Rauch quillt? Lütolf sagt: «Wenn das länger anhält, ist es richtig, das bei der Gemeinde zu melden, wir schicken dann den Holzfeuerungskontrolleur vorbei.» Dabei gehe es nicht nur um die Rauchemissionen, sondern auch um den Brandschutz und um die fachkompetente Beratung.

