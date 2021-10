Gemeinsam Lesen «Hoffentlich scheppert es»: An den Literaturtagen Zofingen gibt es brisante Themen, wilde Diskussionen – und vor allem Schweizer Literatur Die Literaturtage Zofingen laden sich die Schweiz als Gastland an den Tisch. Wie bei jedem Familientreffen gilt: Es darf auch mal krachen. Anna Raymann 27.10.2021, 05.00 Uhr

Monika Schärer moderiert auch in dieser Ausgabe der Literaturtage Zofingen.

Wenn die Blätter fallen, rascheln die Seiten. Herbst ist Lesezeit, daran hat auch die Corona- pandemie nichts geändert. Im Gegenteil: Als alles geschlossen war, öffneten immerhin noch Bücher neue Welten. In einer Studie zur Frankfurter Buchmesse im ersten Pandemiejahr 2020 gaben 13 Prozent der Leserinnen und Leser an, öfters zum Buch zu greifen. Bei den unter 20-Jährigen liest rund ein Drittel der Befragten sogar öfters als vor dem Lockdown.

Der Austausch über die Literatur war jedoch ein anderer, Sofalesungen und Livestreams mit wackligem Bild und rauschendem Ton waren manchmal ein aufregend improvisierter, meist doch eher ein müder Trost. Nun aber ist die Literatur zurück. Die Frankfurter Buchmesse ging vergangenes Wochenende mit lauter Debatte um Rassismus und Meinungsfreiheit über die Bühne. In der Schweiz wiederum liest man dieser Tage in Zürich und auch die «BuchBasel» mit der Verleihung des Schweizer Buchpreises steht in den Startlöchern.

Es braucht Lust und Mut für Entdeckungen

Dazwischen richten sich die Literaturtage Zofingen ein. Nach einer hybriden Variante im letzten Jahr findet das Programm nun wieder rein physisch statt. Einlass gibt es mit Zertifikat. «Durch den einfachen Zugang mit Zertifikat sind auch wieder spontanere, kurzfristigere Be-suche möglich. Wir sind zuversichtlich, dass auch dieses Jahr wieder viele Leute nach Zofingen kommen werden», sagt Projektleiterin Sabine Schirle. Die Entscheidung dazu fiel früh und eindeutig, erzählt Programmleiterin Julia Knapp:

«Literatur verändert sich, wenn man darüber spricht – und das geht nun mal besser bei einem realen Treffen als via Bildschirm.»

Üblicherweise lädt Zofingen das Frankfurter Gastland ein, so war zuletzt Norwegen zu Besuch, Kanada hingegen hatte es mit den Coronabeschränkungen schwer. Bereits zum zweiten Mal ist daher die Schweiz «zu Gast» in Zofingen. Gibt das heimische Schaffen dafür genug her? «Die Schweiz hat eine sehr reiche ­literarische und verlegerische Szene», sagt Julia Knapp und Sabine Schirle ergänzt:

«Zu entdecken gibt es Vieles und so zeigen wir in Zofingen einiges Neues. Das braucht auch ein bisschen Mut vom Publikum.»

Keine eitle Nabelschau

Das dichte Programm legt Perlen abseits des Mainstreams offen. «Eine persönliche Entdeckung ist Max Lobe», sagt Knapp, «ich kannte weder ihn noch den Austernbank-Verlag, doch nun passt es wunderbar ins Programm.» Der Genfer Autor mit kame- runischen Wurzeln beschreibt in «Drei Weise aus dem Bantuland» das «Schlaraffenland Schweiz» aus der Sicht eines sympathischen, aber abgehalfterten Maulhelden.

Der Fokus auf das Schweizer Literaturschaffen macht aus Zofingen keine bequeme Nabelschau. In einer Zeit, in der Lesungen und Auftritte pandemiebedingt noch immer knapp gesät sind, hilft er aber einer Branche, näher zusammenzurücken und Zofingen als Literaturstadt einen Namen zu machen.

Brisante Themen und ein ruppiges Podium

Zimperlich geht man bei diesem literarischen Familientreffen nicht miteinander um. «Es ist eine intensive Ausgabe, die sich kritischen Themen und kontroversen Diskussionen stellt», so Knapp. «Gleich in zwei Büchern spielt der Tod eine zentrale Rolle, wobei auch Sterbehilfe und Exit Thema sind.»

Nicht nur die Themen zwischen den Buchdeckeln sind brisant. Auch wie sie ihren Weg dorthin finden, will diskutiert werden. 80000 Bücher werden jährlich im deutschsprachigen Raum publiziert. Was davon ist nun Literatur und was nur gutgemachtes Schreiben? Darüber sprechen die Kritiker Manfred Papst, Philipp Tingler und die Schriftstellerin und Lehrerin Michèlle Minelli. «Ich hoffe, dass es scheppert», sagt Julia Knapp.

So vielseitig die Schweiz auch ist, soll es nächstes Jahr wieder internationalen Besuch geben – Zofingen freut sich auf spanische Gäste.

Literaturtage Zofingen: 29.–31. Oktober im Rathaus und im Kulturhaus West. www.literaturtagezofingen.ch