Trauungen durch Pfarrpersonen sollen attraktiver werden

Hochzeit «Ja, ich will – aber nicht in der Kirche»: Aargauer Pfarrpersonen gehen mit Internet-Plattform in die Offensive Während freie Traureden an Hochzeiten im Trend liegen, erhalten Pfarrpersonen immer weniger Aufträge. Nun gibt die reformierte Kirche Aargau Gegensteuer: Mit einem Online-Projekt will sie sichtbarer werden. Das passt nicht allen. Livia Häberling Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Ein Grossteil der Paare wünscht sich an der eigenen Hochzeit keine kirchliche Trauung mehr. (Symbolbild) Sandra Ardizzone

Mit den Zahlen ist es so eine Sache. Erst recht, wenn sich dahinter ein Umsatz verbirgt. Aber dann sagt sie immerhin: Im «guten zweistelligen Bereich» bewege sich der Umfang der Aufträge, die sie und ihre Mitarbeiterin in der Saison 2022 bewältigen: «Nach zwei Pandemie-Sommern gibt es Nachholbedarf.»

Manuela Lopatic arbeitet als freie Traurednerin. Zum Metier fand sie eher zufällig: Eines Tages wurde sie von einer Freundin gebeten, an deren Hochzeit ein paar Worte zu sagen. Später, selber verlobt, merkte sie, wie schwierig es ist, einen mehrsprachigen Redner zu finden. Und da sie selber nicht nur Deutsch, Englisch und Französisch, sondern auch Italienisch, Serbokroatisch und Spanisch spricht – noch dazu gerne vor Publikum – bot sie ihren eigenen Service an. Das war 2015.

Manuela Lopatic während einer Traurede. Sie bietet ihre Dienste in sechs Sprachen an. Lia Lohrer

Manuela Lopatic sagt, in den vergangenen sieben Jahren sei es ihr gelungen, sich in der Branche als mehrsprachige Rednerin einen Namen zu machen: Sie sei es gewohnt, Aufträge ablehnen zu müssen – auch dies im zweistelligen Bereich. Alle Anfragen zu bewältigen, sei schlicht nicht möglich.

Von solchen Luxusproblemen kann die reformierte Kirche Aargau nur träumen. Dort zeigen die Zahlen seit Jahren in eine Richtung: nach unten. Im Jahr 1990 hatten sich in den evangelisch-reformierten Kirchen im Kanton Aargau noch 862 Paare getraut, 2019 waren es noch 158. Zum Vergleich: In jenem Jahr wurden im Aargau 3182 Ehen geschlossen. Während der beiden Coronasommer 2020 und 2021 brach die Zahl der kirchlichen Trauungen nochmals ein: auf 87 und 104.

Neue Plattform: Bisher sind 16 Pfarrerinnen und Pfarrer gelistet

Auch Monika Thut aus Würenlingen ist reformierte Pfarrerin. Seit zehn Jahren arbeitet sie als Religionspädagogin bei der reformierten Kirche Aargau. Nebenberuflich hat sie in den vergangenen Jahren regelmässig Taufen begleitet, Trauungen oder Beerdigungen. Doch während sie feststellte, dass freie Traureden beliebter wurden, erhielt sie immer seltener Anfragen: «Vieles, was die Menschen suchten, gerade im rituellen Bereich, das suchten sie nicht mehr bei mir. Ich hatte immer weniger Anteil, weil sie mich und meine Arbeit mit der reformierten Kirche in Verbindung brachten», vermutet sie. Damit war sie keinesfalls alleine: Der Rückgang zeigt sich auch in Statistiken, die die Kirche erhebt.

Thut spricht von einer Brücke, die fehle, zwischen Pfarrpersonen und den Menschen, die immer häufig kein Mitglied einer Kirchgemeinde mehr sind. Sie spricht aber auch davon, dass Jammern nicht ihres sei. Deshalb beschloss sie vor zwei Jahren, etwas zu ändern. Online mehr Präsenz zeigen, wieder mehr Aufträge erhalten, oder wie Thut es formuliert: «Das Heft rund um die Begleitung von Lebensritualen in der Hand behalten.»

Monika Thut ist Theologin und arbeitet für die reformierte Kirche Aargau. Fabio Baranzini

In einem sechsköpfigen Team gleiste sie das Online-Projekt «leben-feiern.ch» auf. Seit März diesen Jahres ist die Website online. 16 reformierte Pfarrerinnen und Pfarrer bieten die Begleitung von Ritualen wie Hochzeiten oder Beerdigungen an, in kirchlichem oder freiem Rahmen – je nach Wunsch. Für Mitglieder der reformierten Kirche Aargau sind ihre Dienste gratis, alle anderen bezahlen einen Beitrag, der sich gemäss Thut an den Preisen auf dem freien Markt orientiere, aber «im unteren Bereich» angesiedelt sei.

Aus innerkirchlichen Kreisen kamen auch kritische Stimmen

Grundsätzlich können alle Aargauer Pfarrpersonen ihre Ritualdienste auf der Website anbieten. Dass es bisher nur 16 machen, führt Thut darauf zurück, dass es im Aargau nach wie vor viele Vollzeitpensen gebe und diese kaum Zeit für zusätzliche Aufträge liessen. Andere würden wohl bereits solche Engagements annehmen, auf den Online-Auftritt jedoch verzichten.

Gleichzeitig verhehlt sie nicht, dass man mit der Plattform zu einer Gratwanderung aufgebrochen sei, die in innerkirchlichen Kreisen längst nicht alle befürworten würden. Auch, weil gewisse Überzeugungen mitbringen sollte, wer auf der Website präsent sein will: Zum Beispiel hinter der gleichgeschlechtlichen Ehe stehen oder willens sein, in den Reden eine moderne Sprache zu verwenden, also auf biblische Begrifflichkeiten zu verzichten.

Thut sagt, noch stehe man mit der Plattform am Anfang. Sie sei ein Experiment. Geplant sei, sie noch intensiver zu bewerben – soweit es im Rahmen der bescheidenen Mittel möglich sei.

Freikirchlicher Pastor: «Menschen suchen in Traditionen Halt»

Einer, der einen theologischen Hintergrund mitbringt und seine Services schon länger online bewirbt, ist Philipp Erne aus Dietikon. Mittlerweile ist der freikirchliche Pastor Inhaber von «Lifeconversion», einer kleinen Agentur, die neben Coaching auch Zeremonien anbietet, etwa Trau- oder Trauerreden.

Philipp Erne ist freikirchlicher Pastor. Inzwischen arbeitet er als freier Trauredner. zvg

Aus den Gesprächen mit seinen Kundinnen und Kunden nimmt er den Eindruck mit, dass die Kirche zwar nicht unbedingt einen schlechten Ruf habe, aber dass vielen der Zugang fehle. In den Zeremonien suchten sie deshalb weniger in religiösen Bezügen Halt, sondern vielmehr in der Tradition an sich.

Erne sagt, er könne das gut akzeptieren, obwohl er persönlich einen starken Bezug zum Glauben pflegt. «Ich sehe keinen Sinn darin, dass Menschen in der Kirche heiraten, bloss weil es sich so gehört.» Seine Mission sei es denn auch nicht, die Menschen an die Religion heranzuführen: «Ich möchte eine bedeutungsvolle Zeremonie für sie gestalten, an der sie Freude haben.»

Wichtig aber scheint ihm, dass die Paare sich über ihre eigene Haltung Gedanken machen und sich darüber bewusst werden, woran sie glauben und was ihre Überzeugungen sind.

