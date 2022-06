Hitze im Aargau: Ventilator für Kühe, Sonnencrème für Bauarbeiter

Hochsommerliche Temperaturen Ventilatoren für die Kühe, Sonnenbrillen für die Bauarbeiter: So reagieren Aargauer Unternehmen auf die Hitze Hohe Temperaturen setzen Mensch und Tier zu, die Produktivität sinkt. Was unternehmen Betriebe dagegen? Zu Besuch auf einem Bauernhof und auf der Baustelle. Livia Häberling und Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 20.06.2022, 18.37 Uhr

Hansueli Lüscher hat in seinem Laufstall in Muhen zwei Ventilatoren eingebaut. Seither ist der Milchertrag bei Hitze höher als früher. Livia Häberling

Den Sensoren des Milchbauern Hansueli Lüscher entgeht nichts. 70 Kühe hält er gemeinsam mit seinem Sohn Stefan in ihrem Laufstall in Muhen, und jede trägt ein Halsband mit Messgerät: Es registriert, ob eine Kuh kaut, es zeichnet auf, wenn sie sich in den Melkroboter bewegt und wie lange sie dort drinsteht – und es errechnet, natürlich, wie viele Liter Milch im Tank landen.

Es sind Werte von Hochleistungssportlerinnen: 38 Liter gab jede Kuh in der vergangenen Woche im Schnitt pro Tag. Der Ertrag sei zwar etwas gesunken, doch den Umständen entsprechend sei das «kein schlechter Wert», kommentiert Lüscher am Montagnachmittag bei einem Stallrundgang. Die Umstände, das sind die aktuellen Temperaturen, die in der Schweiz in den letzten Tagen gemessen wurden. Über das Wochenende stiegen sie in gewissen Landesteilen deutlich über die 30-Grad-Marke.

Hitzetage führten früher dazu, dass die Kühe weniger Milch gaben

In der Vergangenheit hatten solche Hitzetage bei Lüschers Kühen zu einem Leistungseinbruch geführt. Sie frassen weniger, blieben länger liegen, stellten sich etwas seltener in den Melkroboter. An schlechten Tagen meldeten die Sensoren noch etwa 35 Liter pro Kuh. Doch jeder Liter, der heute im Tank fehlt, fehlt morgen im Portemonnaie. Um das Wohlbefinden der Kühe und damit auch die Milchbilanz zu verbessern, rüstete Lüscher auf.

Und so rotieren an der Decke seines Laufstalls seit zwei Jahren zwei grosse Ventilatoren. Im Aussenbereich des Laufstalls können sich seine Tiere unter einem handgebastelten Sprinkler zudem eine Abkühlung verschaffen. Während des Besuchs steht keine im künstlichen Nieselregen. Lüscher mag es recht sein, am produktivsten sind seine Kühe sowieso dann, wenn sie sich an den bewährten Dreiklang der Milchproduktion halten: fressen, liegen, gemolken werden.

Betriebseigene Sonnenbrillen und Sonnencrème

Stefan Wendel, Bauführer (rechts) und Dragan Stojanovic, Polier, von der Firma Brun und Strebel. Dominic Kobelt

Gefordert sind in diesen heissen Tagen aber nicht nur Milchbauern und ihre Tiere. Auch Mitarbeitende auf dem Bau sind den Temperaturen ausgeliefert: So wie früher Stefan Wendel von der Firma Brun und Strebel. «Mittlerweile bin ich Bauführer und arbeite seit drei Jahren mehrheitlich im Büro», erklärt er. Als Polier war er jedoch den ganzen Tag draussen. Grundsätzlich gewöhne sich der Körper zwar schnell an Hitze oder Kälte, doch wenn es innert kurzer Zeit sehr warm werde, sei es unangenehm. Grundsätzlich aber sagt er: «Wenn man über längere Zeit draussen arbeitet, macht das den meisten nicht mehr viel aus.»

Eine Ausnahme seien natürlich Belagsarbeiten. «Wenn dir die Sonne auf den Kopf brennt und es bei den Füssen auch 150 Grad ist, dann ist das schon extrem», erklärt Wendel. Momentan stünden keine solche Arbeiten an, das sei aber Zufall. Denn auch im Sommer sind immer wieder Belagsarbeiten notwendig. «Wir schauen aber in der Planung, dass wir die schweren Arbeiten möglichst am Morgen erledigen können. Wir würden eigentlich gerne noch früher beginnen, aber das ist meistens wegen des Lärms nicht möglich», sagt Wendel.

Wind bringt Abkühlung, kann für Bauarbeiter aber trügerisch sein

Damit das Arbeiten an der prallen Sonne erträglich ist, verteilen Brun und Strebel Wasser und Sonnencrème, auch firmeneigene Sonnenbrillen werden abgegeben. «Wir achten natürlich auch darauf, dass wir zwischendurch mal Pause machen um etwas zu trinken oder ein Glacé zu essen.» Auch ein Nackenschutz für den Helm kann die Sonne etwas erträglicher machen, andere Arbeiter legen sich ein nasses T-Shirt in den Nacken.

Trotzdem sei bei hohen Temperaturen die Produktivität nicht gleich hoch. «Es ist ja ganz klar, dass an heissen Sommernachmittagen die Leistung etwas zurück geht.» Momentan ist eine der Baustellen von Brun und Strebel in Besenbüren, hier wird eine behindertengerechte Bushaltestelle beim Schulhaus realisiert. Als wir uns treffen, weht ein leichter Wind – eigentlich sehr angenehm. Doch das könne auch heimtückisch sein, weil man dann die Hitze nicht mehr so spüre. Genug trinken müsse man trotzdem, so Wendel.

Brötchen brauchen gleichbleibende Bedingungen

Auch in Bäckereien wird es heiss. Allerdings arbeiten die meisten Bäckerinnen und Bäcker in der Nacht, oder in den frühen Morgenstunden, wo es noch angenehm kühl ist. Wie sieht das in einer Grossbäckerei wie der Jowa in Gränichen aus, die zur Migros gehört? «Einerseits gibt es den industriellen Teil der Bäckerei, hier wird es aber für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht besonders heiss», erklärt Tristan Cerf, Mediensprecher der Migros.

Der zweite Teil sei dann die Arbeit in den Hausbäckereien. Aber auch hier gilt: Die Bedingungen und die Temperaturkontrollen sind relativ konstant. Pausen und Zeit für eine Erfrischung gehörten so oder so dazu, erklärt Cerf, egal wie warm es ist.

