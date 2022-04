Hochhäuser wie der Prime Tower bald auch im Aargau?

Trend Wie der Prime Tower: Das Hochhaus erlebt im Aargau ein Revival – das sind die bisherigen Spitzenreiter Eine Begrenzung der Höhe von Häusern gibt es im Kanton Aargau nicht, sodass die zehn höchsten Gebäude womöglich bald abgelöst werden könnten. Die Gemeinden können einem Wildwuchs aber entgegenwirken, unter anderem mit Hochhauskonzepten. Hans-Caspar Kellenberger 1 Kommentar 13.04.2022, 05.00 Uhr

Die Stadt Zürich will gemäss einem Planungspapier künftig Hochhäuser mit einer Höhe von bis zu 250 Metern zulassen. Die neue Hochhauspolitik ist zwar noch nicht beschlossen, doch wenn die Richtlinien – vielleicht schon im Herbst 2022 – angepasst werden, könnte dies das Stadtbild nachhaltig verändern. Überhaupt erleben Hochhäuser in der Schweiz ein Revival. 2011 zum Beispiel wurde mit dem 126 Meter hohen Prime-Tower das bis anhin höchste Gebäude Zürichs erbaut.

Die Hochhäuser sind zurück

Auch im Aargau sind heutzutage wieder mehrere Hochbauten angedacht, oder befinden sich, so wie der Akara-Tower in Baden, bereits in der Bauphase. Das neu höchste Gebäude Badens soll rund 70 Meter hoch werden. Mit dem Merker-Hochhaus ist ein weiteres Gebäude in Baden Nord in Planung, das 64,5 Meter hoch werden soll. In Spreitenbach sind derzeit zwei neue Wohnhochhäuser der Überbauung «Tivoli Garten» im Bau. Beide sollen eine Höhe von etwa 65 Metern erreichen. Die Fertigstellung des gesamten Gebäudekomplexes ist per 2024 vorgesehen.

So soll die Überbauung «Tivoli Garten» 2024 aussehen. Bild: ZVG

2021 wurde der 51 Meter hohe Centurion Tower in Windisch eröffnet – das bisher letzte Hochhaus im Aargau. Es beherbergt ein Hotel sowie Miet- und Eigentumswohnungen und erhielt unter anderem eine Architektur-Auszeichnung. Die vier Hochhäuser beim Stadion im Torfeld Süd, die ebenfalls in Planung sind, sollen bis zu 75 Meter hoch werden. Der Bau verzögert sich aber weiterhin wegen Beschwerden, die unter anderem vor dem Bundesgericht verhandelt werden. Und auch in den Aarauer Goldern oder der Suhrer Wynematte könnten beim Sanieren bestehender Gebäude weitere Hochbauten errichtet werden.

Zuletzt waren Hochhäuser in den 1960er- und zu Beginn der 1970er-Jahre im Trend. Und das auch im Aargau, wie die Zahlen der Gemeinden zu ihren höchsten Bauten aufzeigen. Neun der höchsten zehn Gebäude oder Hochauskomplexe im Kanton wurden zwischen 1960 und 1973 erbaut.

Das Telli-Hochhaus in Aarau bleibt, mit einer Höhe von 79 Metern, nach wie vor das höchste Gebäude im Kanton. Danach folgt das Wohnhochhaus an der Langäckerstrasse in Spreitenbach. Komplettiert werden die Top 3 von den beiden Hochhäusern, die zum Shopping Center Tivoli in Spreitenbach gehören und ebenfalls bewohnt sind. Der Centurion Tower in Windisch (10. Platz) ist somit das einzige Hochhaus in den Top 10, das nach 1980 erbaut wurde.

Platz 10: Der 2020 fertig erbaute Centurion Tower in Brugg-Windisch mit Hotel, Miet- und Eigentumswohnungen mit einer Höhe von 51 Metern. Bild: Claudia Meier Platz 9: Die drei Turm-Hochhäuser in Wettingen sind jeweils 51.4 Meter hoch. Bild: Walter Schwager Platz 8: Das AZ-Hochhaus in Baden kommt auf eine Höhe von 54.7 Metern. Bild: Philipp Zimmermann Platz 7: Das Hochhaus von AEW Energie AG an der Oberen Vorstadt in Aarau ist 57 Meter hoch. Bild: Severin Bigler Platz 6: Das Hochhaus im Roggebode im Badener Quartier Kappelerhof ist 57.6 Meter hoch. Bild: Colin Frei Platz 5: Das Hochhaus im Brisgi, ebenfalls im Badener Quartier Kappelerhof, kommt auf eine Höhe von 67 Meter. Bild: Colin Frei Platz 4: Das EO-Hochhaus prägt das Ortszentrum in Oftringen und ist 70 Meter hoch. Bild: Raphael Nadler Platz 3: Die beiden zum Einkaufszentrum Shoppi Tivoli gehörenden Hochhäuser in Spreitenbach kommen beide auf eine Höhe von 74 Metern. Bild: Severin Bigler Platz 2: Das Wohnhochhaus an der Langäckerstrasse in Spreitenbach ist mit einer Höhe von 77 Metern das zweithöchste Haus im Kanton Aargau. Bild: Dieter Minder Platz 1: Das Telli-Hochhaus ist mit einer Höhe von 79 Metern das höchste Gebäude im Kanton Aargau. Bild: Ueli Wild

Historische Gebäude sowie Kehrichtverbrennungsanlagen und Spitäler wurden bewusst ausgeklammert. Ansonsten wären der Obere Turm in Aarau (61 Meter) und das Kantonsspital Baden (53.70 Meter) ebenfalls in den Top 10 vertreten.

Der alte, neue Trend zum hohen Bauen kommt indes nicht von ungefähr: Hochhäuser sind eines von verschiedenen Mitteln zur Verdichtung von Wohnraum – insbesondere bei immer weniger verfügbarem Bauland und gleichzeitig steigenden Bevölkerungszahlen. Die Zentren zu verdichten ist eine Vorgabe des Bundes. Im März 2013 wurde das revidierte Raumplanungsgesetz von der Schweizer Stimmbevölkerung angenommen. Gemäss dem Gesetz soll der vorhandene Boden «haushälterisch genutzt sowie der Kulturlandverlust und die Zersiedlung eingedämmt werden».

Verdichtung muss raumverträglich sein

Und auch im Aargau soll, wie es die Vorgaben aus Bundesbern verlangen, «verdichtet» werden. Denn der Kanton geht in den nächsten Jahrzehnten weiterhin von einem starken Bevölkerungswachstum aus. Dieses Wachstum müsse aber «raumverträglich und unter Wahrung einer hohen Siedlungs- und Wohnqualität aufgenommen werden können», heisst es beim Kanton.

«Der Aargau verfolgt die Strategie der hochwertigen Siedlungsentwicklung nach innen», sagt Daniel Kolb, Abteilungsleiter Raumplanung beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Ausgangspunkt dieser Strategie sei der Raumtyp einer Aargauer Gemeinde, «also ob sie eher städtisch, urban oder ländlich geprägt ist, welche Infrastrukturen und Erschliessung dort bestehen und wie das zukünftige Potenzial für eine raumverträgliche Entwicklung ist», sagt Kolb. «Je nach Raumtyp wurden Bevölkerungsentwicklungs- und Dichteannahmen im kantonalen Richtplan getroffen.»

Im Richtplan hat der Grosse Rat die maximale Ausdehnung und Verteilung des Siedlungsgebiets für die nächsten 25 Jahre festgelegt. Die Gemeinden können innerhalb dieses Siedlungsgebiets die Bauzonen in ihrer eigenen Nutzungsplanung für die nächsten 15 Jahre bestimmen. «Die Gemeinden müssen Dichtevorgaben des Richtplans in der kommunalen Nutzungsplanung umsetzen», sagt Kolb. Sie legen also fest, ob sie Vorschriften für Hochhäuser erlassen wollen.

Gemeinden in der Pflicht

Im kantonalen Baugesetz gibt es für Hochhäuser derweil keine rechtlichen Grundlagen. Der Kanton bietet jedoch einen Planungswegweiser und begleitet und unterstützt die Gemeinden. Diese können nicht einfach ein neues Hochhaus planen, sondern müssen den Bau regional abstimmen. Denn: Hochhäuser können regional wirken und müssen einwandfrei ins Siedlungsgefüge integriert werden. Daniel Kolb sagt: «Ein zusätzlicher Regelungsbedarf seitens Kanton besteht zurzeit nicht. Die Regionalplanungsverbände sind daran, mit Hochhauskonzepten Antworten zu finden».

Visualisierung des sich im Bau befindenden Akara Tower in Baden. Bild: ZVG

Im Gestaltungsplangebiet «Waldpark» der Gemeinde Oftringen, dürfen zum Beispiel keine «Bauten über 18 Meter» mehr errichtet werden, wie die Gemeindeversammlung im März 2022 entschied. Weiter will auch Aarau Regio in festgesetzten Zonen, wo Hochhäuser in der Theorie möglich wären, Qualitätskriterien für die Bauten definieren. Neue Hochhäuser mit einer Höhe von mehr als 30 Metern müssen daher laut Sachplan «einen Mehrwert für den Stadtraum generieren», etwa den Aussenraum miteinbeziehen und aufwerten. Entstehen dürfen Hochhäuser zudem nur an verkehrsmässig gut bis sehr gut erschlossener Lage.

Der Qualitätsaspekt ist für Hochhäuser also zentral. Kolb sagt: «Bei Wohn-Hochhäusern stellt sich immer die Frage nach genügend und attraktivem Freiraum um die Häuser, weshalb in der Regel nicht der Verdichtungseffekt entscheidend ist». Und: «Wir haben im Aargau keine grossen Städte, die mit umfassenden Stadtpärken einen Ausgleich zu Hochhäusern schaffen könnten.» Freiraum rund um Hochbauten zu schaffen, ist in den bestehenden Aargauer Siedlungsgebieten deshalb eine Herausforderung.

Bei Büro-Hochhäusern sei die Situation etwas anders, der Freiraum habe hier nicht die gleiche Priorität, da die Menschen hier nicht wohnen. Weiter ist mitunter oft auch die Erhaltung des Orts- oder Stadtbildes ein Argument gegen den Bau eines Hochhauses. Daniel Kolb sagt: «In allen Aargauer Städten sind sehr wertvolle Altstädte vorhanden. Diese schränken die Möglichkeiten für Hochhäuser ein, weil der Blick auf die Altstadt einen hohen Wert darstellt.»

Markus Krebs vor etwa einer Stunde Hochhäuser sind nur dann schön, wenn sie sich im Verbund präsentieren. Ein einzelnes Hochhaus weit und breit zerstört das Landschaftsbild. Leider sind die Hochhäuser aus den 80ern zb. in Wettingen, architektonisch nicht sehr schön. Das sind Bausünden. Die sollte man abreissen und neu bauen.