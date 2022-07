Wie geht Strassenbau bei 35 Grad? Ein Augenschein in Oberrohrdorf

Reportage «Baustopp ab 35 Grad? Termine müssen ja trotzdem eingehalten werden!» Die Notter AG beendet in Oberrohrdorf diesen Sommer eine ihrer grössten Strassenbaustellen im Kanton Aargau. Hitzefrei, also einen Baustopp, gibt es nicht. Wie gehen die Arbeiter mit der prallen Sonne um? Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 19.07.2022, 18.00 Uhr

Auf der Baustelle in Oberrohrdorf wird kräftig Wasser getrunken, um der Hitze entgegenzuwirken. Valentin Hehli

8.22 Uhr. Das Thermometer zeigt schon 20 Grad an. Mitten durch die Badenerstrasse in Oberrohrdorf zieht sich ein Graben durch die Strasse. Deren Eingeweide liegen offen da: Wasserleitungen, Betonschächte, Sandschichten.

Seit zwei Jahren arbeitet die Notter AG im Dorfzentrum. Eine Gesamtsanierung, dazu die Aufwertung des Dorfbildes durch schöneres Steinpflaster, behindertengerechte Bushaltestellen, eine diversere Vegetation und Begrünung, nigelnagelneue Kreisel. Jemand von der Gemeindeverwaltung sprach mal von «Baustelle des Jahrhunderts» für das Dorf.

Die goldene Regel: So früh wie möglich anfangen

Bei der aktuellen Hitze rechnen die Bauarbeiter nicht in Jahrhunderten, sondern in Stunden. «Am Morgen, wenn es noch kühl ist, bist du noch produktiv», sagt Bauleiter Micha Lerch. «Bei diesem Wetter beginnt die Müdigkeit, die sonst um halb 5 eintrifft, bereits um 12.» Und einer seiner Vorarbeiter bestätigt: «Was du vor dem Mittag nicht schaffst, holst du am Nachmittag nicht auf.»

Das weiss keiner besser als Antonio Zarra. Der 27-jährige Polier koordiniert die 18 Mitarbeiter, die sich auf die Baustelle von Oberrohrdorf verteilen. Sie haben um 7 Uhr angefangen. «Früher dürfen sie innerorts leider nicht beginnen», erklärt uns Giuliano Sabato, Bauingenieur der kantonalen Abteilung Tiefbau.

Die Oberrohrdorfer Baustelle ist sein Herzensprojekt, das er seit 2009 plant und nun mit uns besichtigt. «Der Unterhalt Kantonsstrassen beginnt bei Baustellen ausserorts um 6 Uhr, um noch in kühleren Stunden zu arbeiten. Das geht wegen den Lärmschutzverordnung hier aber nicht.»

Videointerview mit Antonio Zarra, Polier bei der Notter aG. Valentin Hehli/Jocelyn Daloz

Um 9 Uhr schwitzen die meisten schon längstens unter ihren weissen Helmen. Zeit für die Znünipause. In den gemütlich eingerichteten Baracken ist es noch relativ angenehm. Der Holzboden, der sie miteinander verbindet, wurde am Morgen abgespült, um etwas Kühle zu behalten. Ein Dach ist über einer Ruhezone mit Bank, Grill und Bank eingerichtet. In der Baracke sprechen wir die Bauarbeiter auf die Hitze an. Die Antwort: viel Schulterzucken. Ist halt so, oder nicht? Nach dem Kaffee geht es wieder an die Arbeit.

Armando Carreri arbeitet seit 37 Jahren auf dem Bau. Bilder: Valentin Hehli

Unterwegs besprechen wir mit den leitenden Köpfen dieser Baustelle, wie sie sich um die Sicherheit ihrer Angestellten angesichts der Hitzewelle kümmern. Alle sehen das Problem. Viel kann man allerdings nicht machen: so früh arbeiten wie möglich, die physisch anspruchsvollsten Aufgaben am Morgen erledigen, mehr Trinkpausen einrichten. Die Firma verteilt Wasserflaschen und Sonnencrème.

Asphaltieren bei 35 Grad ist schwierig auszuhalten

«Eine Glacepause ab und zu ist sicher nicht verkehrt», erklärt Micha Lerch. «Es ist halt ein anstrengender Job», räumt Toni Zarra ein. Er hat seine ganze Karriere bei der Notter verbracht, von der Lehre im Strassenbau zum Vorarbeiter zum Polier. Im Mai das Zehn-Jahr-Jubiläum gefeiert.

Er spricht also aus Erfahrung, wenn er sagt: «Wenn du Strassen belegst, misst der Belag 180 Grad. Wenn dann von oben auch noch die Sonne von oben herunterbrennt wie heute, dann ist die Hitze schwierig auszuhalten.»

Antonio Zarra führt die momentan grösste Strassenbaustelle der Firma Notter im Aargau. Valentin Hehli

Zum Glück wird heute nicht asphaltiert. Zwei Mitarbeiter stehen im metertiefen Graben und verbinden Leitungsröhren mit Einlaufschächten.

Dank dem Bagger werden die Leitungsröhre bewegt. Valentin Hehli

Weiter Richtung Baden bereiten ihre Kollegen einen Containerplatz vor. Eine Mauer mit 300 Kilo schweren Granitblöcken soll sie von der Strasse trennen. Die Blöcke werden zugeschnitten, mit einem Bagger gehoben, in Beton eingesetzt.

Eine Mauer aus Granit trennt einen Containerplatz von der Strasse. Valentin Hehli

Am Steuer des Baggers lacht ein Arbeiter: «Das erste Feierabendbier geht dann von alleine runter! Das zweite ist dann zum Geniessen.»

Um 10.30 Uhr werden Wasserleitungen zugedeckt, unter dem wachsamen Auge von Toni Zarra. Einer seiner Leute leert mit Hilfe des Baggers Beton auf die Leitungen, zwei Kollegen verteilen das Ganze mit Schaufel und Pickel. Der sonnengebräunten Haut dieser Männer sieht man an, dass sie draussen arbeiten.

Im Bagger hat man zwar eine Klimatisierung, aber oft bleiben die Fenster offen, um kommunizieren zu können. Valentin Hehli

Die Maschinen helfen bei vielen Aufgaben, doch ganz ohne körperliche Anstrengung geht es nie. Dafür mit viel Augenkontakt: Der Baggerfahrer und die Männer am Boden koordinieren sich nahtlos. Konzentration ist wichtig: Arbeitsunfälle nehmen laut der Schweizerischen Unfallversicherung (Suva) an Tagen mit Temperaturen über 30 Grad Celsius im Bau- und im Transportgewerbe um sieben Prozent zu, wie eine Mediensprecherin dem «Tages-Anzeiger» erklärte.

Um 11 Uhr beginnt die Hitze, richtig einzuschlagen. Valentin Hehli

Gewerkschaften warnen seit langem vor den Arbeitsrisiken der Hitze auf Baustellen, die mit dem Klimawandel und der häufig werdenden Hitzewellen zunehmen. Jüngst fordern sie nun einen Baustopp ab 35 Grad.

Baustopps sind kaum möglich

Um 11 Uhr droht das Thermometer, diese Schwelle zu überschreiten. Mit Warnungen kämpfen die Wetterapps auf dem Handy regelrecht um Aufmerksamkeit. «Theoretisch macht ein Baustopp ab 35 Grad schon Sinn», meint Zarra. «Aber die Termine bleiben halt bestehen. Am 13. September ist hier Einweihung, da kommt der Herr Attiger (Stephan Attiger, Regierungsrat, zuständig für das Baudepartement, Anm.d.Red) und bis dann muss alles fertig sein.»

Der Bagger kann nicht alles: Rächen muss man noch von Hand. Valentin Hehli

Das gleiche pragmatische Denken haben auch seine Mitarbeiter, die wir in der Mittagspause (in Abwesenheit des Chefs) anfragen. Armando Carreri, der seit 37 Jahren auf dem Bau arbeitet, tut unsere Frage zur Hitze achselzuckend ab. Ein Vorarbeiter schüttelt den Kopf, resigniert. Klar, die hätten nichts dagegen, wenn sie um 12 Uhr bei dieser Hitze schon aufhören könnten. Doch auch die wissen, dass die Zeitpläne immer enger werden, und dem ist wenig entgegenzuhalten.

