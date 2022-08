Wasserknappheit: In diesen Aargauer Städten laufen Brunnen noch

Hitze Wasserknappheit überall: Dörfer stellen Brunnen ab, in den Aargauer Städten laufen sie weiter Viele Aargauer Gemeinden haben sich in den vergangenen Wochen dazu entschieden, die öffentlichen Brunnen abzustellen, weil das Wasser knapp ist. In den Städten plätschern die Brunnen weiter – mit einer Ausnahme in Aarau. Alessandro Crippa Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Die lang anhaltende Trockenperiode hat Gemeinden wie Zeiningen veranlasst, die Brunnen im Dorf abzustellen. Die Fricktaler Gemeinde hat vergangene Woche entschieden, diese vorderhand nicht mehr laufen zu lassen. Genau so handeln auch Fischbach-Göslikon und Niederwil im Freiamt. Sie haben ihre öffentlichen Brunnen abgestellt. Weitere Beispiele sind die Gemeinden Fislisbach, Wölflinswil, Oberhof oder auch Densbüren.

Anders sieht es die Gemeinde Mellingen. Sie veröffentlichte am Dienstag der vergangenen Woche auf ihrer Website ein Statement, nachdem der Gemeinderat von Teilen der Bevölkerung aufgefordert wurde, angesichts der anhaltenden Trockenheit die öffentlichen Brunnen abzustellen und die Bevölkerung zum Wassersparen aufzurufen.

Mellingen lässt Brunnen laufen – für Wanderer und Velofahrer

Der Brunnen vor dem Rathaus und der Stadtkirche in Mellingen läuft weiterhin. Bild: Alexander Wagner

Die Gemeinde Mellingen lässt die Brunnen aber laufen, unter anderem «weil Mellingen ein viel frequentierter Durchgangsort für Wanderer und Velofahrer» sei. Diese und auch die einheimische Bevölkerung würden das frische Wasser in den Brunnen zur Abkühlung und Erfrischung zu schätzen wissen.

Im Ortsteil Birri in der Gemeinde Aristau störte sich jüngst ein Einwohner daran, dass immer wieder zum Wassersparen aufgerufen wird, in der Gemeinde aber drei Brunnen innerhalb von bloss 300 Metern stehen – und diese noch laufen.

Im Kanton Aargau stehen vor allem in den Städten viele Brunnen. In Aarau sind es über 90, in Baden gibt es 37, in Zofingen rund 50. Die AZ hat nachgefragt, wie viele Brunnen jede Stadt auf öffentlichem Grund hat und ob sie trotz drohender Wasserknappheit noch laufen.

In der Stadt Aarau gibt es über 90 öffentliche Brunnen. Die Eniwa AG liefert hierfür das Wasser. Auf der Website des Unternehmens steht zu den Aarauer Brunnen: «Sie stehen noch immer als Symbol einer gut funktionierenden Wasserversorgung.» Diese Wasserversorgung kann weiterhin gewährleistet werden, dank der Grundwasserströme der Suhre und der Aare. Das sagt Andrea Portmann von der Eniwa AG auf Anfrage. «Wir haben einen stabilen Pegelstand dank dieser beiden Grundwasserströme.»

Einer von fast 100 in der Stadt: der Gerechtigkeitsbrunnen in Aarau. Bild: Sandra Ardizzone

Man habe Aufzeichnungen, die bis in die 1930-er Jahre reichen. Die Pegelstände seien seither nie gross abgesunken, auch wenn es durchaus längere Trockenperioden gegeben haben, erklärt Portmann. «Wir haben also keine Wasserknappheit zu beklagen und es gibt auch keine Anzeichen, dass es gefährlich werden könnte», sagt sie. Die Pegelstände würden dazu fast täglich kontrolliert. Und deshalb laufen in Aarau alle Brunnen weiterhin – bis auf einen. Dies hat allerdings einen anderen Grund: Beim Brunnen an der Gysulastrasse ist der Ablauf verstopft und muss gereinigt werden, teilt die Stadt mit.

In Baden gibt es weniger Brunnen als in Aarau, nämlich 37. Aktuell sind aber auch hier alle in Betrieb. Brunnenmeister Raphael Baumann sagt: «Zurzeit haben wir in Baden noch genügend Wasser, weshalb noch keine Massnahmen umgesetzt werden müssen. Falls es so weit kommen sollte, würden die Regionalwerke Baden die Bevölkerung informieren.»

Der Handörgelerbrunnen in Baden zieht die Blicke auf sich. Bild: zvg / Regionalwerke AG Baden

22 Brunnen verteilen sich über das Stadtgebiet von Bremgarten. Ob beim Forsthaus, beim Bahnhof West, der Fohlenweide oder dem Stadtschulhausplatz (siehe Bild) – fast überall darf sich die Bevölkerung über eine Trinkwasserquelle freuen.

Der Pyramidenbrunnen am Stadtschulhausplatz ist ein Hingucker. Bild: zvg

Die Stadt teilt auf Anfrage mit: «Im Moment laufen noch all unsere Brunnen.» Die Wasserknappheit sei in Bremgarten nicht ganz so dramatisch wie in anderen umliegenden Gemeinden. Zudem habe die Stadt die Durchlaufmenge des Brunnenwassers bereits vor einiger Zeit reduziert. Zudem schreibt die Stadt: «Unsere Brunnen stellen einen öffentlichen Zugang zum Trinkwasser dar und haben zudem einen symbolischen Grundwert für unsere Altstadt.» Da die Brunnen als Trinkwasserquelle und zur Abkühlung rege genutzt werden, hofft Bremgarten, diese auch weiter in Betrieb halten zu können.

Die Stadt Brugg betreibt insgesamt 44 Brunnen – und aktuell laufen auch hier noch alle. In Brugg gebe es grundsätzlich eher selten Probleme mit Wasser, sagt Sascha Reichmuth, der stellvertretende Werkdienstleiter.

Der Hofstattbrunnen in Brugg zwischen dem Stadtmuseum und dem Salzhaus. Bild: Claudia Meier

Und sowieso wäre es nicht optimal, wenn die Brunnen abgestellt werden müssten. Reichmuth erklärt, dass die Brunnen das ganze Jahr über mit Wasser gefüllt seien und die Steine davon gesättigt sind. «Wenn sie plötzlich kein Wasser mehr haben, kann es sein, dass die Steine platzen.» Das Risiko, dass sie kaputtgehen sei viel grösser, wenn sie nicht laufen.

In der Stadt Laufenburg gibt es 5 Brunnen und weitere 15 im Ortsteil Sulz. In der Stadt läuft aktuell ein Brunnen nicht, weil Bauarbeiten stattfinden. Im Sulz sind es drei Brunnen, die nicht laufen. Aber auch hier ist nicht die Wasserknappheit der Grund. Ivan Brigante, Stadtschreiber II, teilt auf Anfrage mit, dass die Laufenburger Brunnen aber über eine separate Quelle laufen und das Grundwasser nicht tangieren.

Laufenburg hat von allen Aargauer Städten am wenigsten Brunnen, nämlich fünf. Im Bild jener bei der Taverne Adler. Bild: Nadine Böni

Auch in Lenzburg bestehen derzeit keine Einschränkungen in der Wasserversorgung, wie die Stadt schreibt. «Zu verdanken haben wir dies den beiden ergiebigen Grundwasserfassungen ‹Hard I› und ‹Hard II› im Norden von Lenzburg.»

Alle Brunnen in Lenzburg laufen noch. Sandra Ardizzone

Die Stadt ist bekannt für ihre insgesamt 38 Brunnen, die jeweils für das Jugendfest vor den Sommerferien bunt geschmückt werden und ein Highlight bilden. Ob in der Rathausgasse, der Kirchgasse, am Kronenplatz, beim Sportplatz Wilenmatten, beim Friedhof oder dem Schloss – in Lenzburg findet sich fast an jeder Ecke ein Brunnen, der für Abkühlung sorgt.

Die Stadt Rheinfelden betreibt ihrerseits 24 Brunnen auf öffentlichem Grund. Bisher mussten auch hier keine Abstriche gemacht werden und alle Brunnen laufen noch. Vizestadtschreiberin Christine Schibler schreibt auf Anfrage der AZ: «Das Grundwasservorkommen in Rheinfelden ist sehr hoch, weshalb es zurzeit kein Thema ist, Brunnen infolge Wasserknappheit abzustellen. Sollte sich die Situation ändern, werden wir selbstverständlich allfällige Massnahmen prüfen.»

Wettingen ist zwar keine Stadt, hat aber mehr als 20'000 Einwohnerinnen und Einwohner und wird deshalb in dieser Umfrage auch beachtet. In der Gemeinde stehen fast 50 Brunnen. Und auch hier gilt: Es laufen noch alle – «zu 100 Prozent», wie Rolf Baur von der Energie Wettingen AG (EW) sagt.

Kunstvoller Ausguss eines Brunnens an der Schartenstrasse in Wettingen. Bild: Walter Schwager

25 Brunnen würden allerdings im Winter, zwischen November und März abgestellt, die anderen 21 laufen das ganze Jahr. Aber eben, aktuell sind sie alle in Betrieb. Auch Baur sagt, dass es besser sei, wenn die Brunnen im Sommer nicht abgestellt werden müssen, weil es dem Stein «nicht so guttut». Und wenn die Brunnen laufen, habe das noch einen weiteren Vorteil, sagt Baur: «Dann hat man kein stehendes Wasser und wenn man dieses trinkt, wirkt es anders als das zu Hause aus dem Hahn. Obwohl es genau das gleiche Wasser ist.»

Genau gleich wie in Wettingen ist der Sachverhalt in Wohlen. Offiziell keine Stadt, einwohnermässig aber natürlich längstens. In der Gemeinde gibt es 26 öffentliche Brunnen mit Trinkwasseranschluss. Derzeit seien alle Brunnen normal in Betrieb, teilt die IB Wohlen AG (ibw) mit. Die Brunnen machen rund 1 Prozent des gesamten Wasserverbrauchs in Wohlen aus. «Eine Abschaltung hätte also somit in erster Linie eine ‹psychologische› Wirkung», erklärt die ibw, die im Moment den Wasserbedarf gut abdecken kann.

Der Isler Brunnen in Wohlen. Bild: Marc Ribolla

Da Wohlen den Grossteil seines Wassers aus dem «ergiebigen Grundwasserstrom der Aare» im Gebiet Länzert (bei Lenzburg) bezieht, ist die ibw zuversichtlich, dass die Abdeckung weiterhin gewährleistet werden kann.

In Zofingen stehen rund 50 Brunnen, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt – und auch hier laufen noch alle. Die Brunnen in der Thutstadt sind zu einem grossen Teil am Brunnenwassernetz angeschlossen, quasi einem separaten Leitungssystem. Das bedeutet, dass die Brunnen so lange laufen, wie die Quellen Wasser liefern.

Der Niklaus-Thut-Brunnen in Zofingen ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Bild: Alex Spichale

