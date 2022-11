Aargau: Wie kann Regenwasser besser gespeichert werden?

Hitze und Trockenheit Wie kann man wertvolles Regenwasser besser für Hitze- und Trockenperioden im Boden speichern? Grossrätinnen und Grossräte von SP, Grünen, GLP und EVP machen sich in einem Vorstoss grosse Sorgen um das Wasser, das im vergangenen Hitze- und Trockensommer im Aargau sehr knapp wurde. Jetzt liegt die Regierungsantwort vor. Mathias Küng 21.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Gemüsefeld im Birrfeld wurde in der Hitzewelle im Juli 2022 bewässert. Bild: Severin Bigler

Die Regierung soll die Entwässerung hinsichtlich längerer Trockenperioden analysieren, Planungen gegebenenfalls anpassen sowie Vorkehrungen treffen, «damit wertvolles Regenwasser verstärkt im Boden zurückbehalten werden kann (versickern) oder den Gewässern zufliessen kann». Es soll nicht via Mischwasser in die Abwasserreinigungsanlagen gelangen. Das fordern vor dem Hintergrund der sommerlichen Hitze- und Trockenperiode Grossrätinnen und Grossräte von Grünen, SP, GLP und EVP.

Die Regierung erklärt sich bereit, das Postulat entgegenzunehmen, beantragt aber grad auch dessen gleichzeitige Abschreibung.

Das Thema sei hochaktuell, schreibt sie. Damit habe sie sich im Entwicklungsleitbild 2021–2030 ausführlich auseinandergesetzt. Der Kanton richte seine Massnahmen zur Klimaanpassung unter anderem auf die Handlungsfelder Wasserspeicherung, Wassermanagement und Trinkwasserversorgung, ökologische Infrastruktur und hitzeangepasste Siedlungsentwicklung aus.

Auch der neue Entwicklungsschwerpunkt «Ganzheitliche kantonale Wasserstrategie» fokussiere auf die Thematik. Und zwar mit den drei Pfeilern «Wasser nutzen», «Wasser schützen» und «Schutz vor dem Wasser» (Starkniederschläge). Während der Vollzug in einigen Handlungsfeldern bereits mit diesen Ausrichtungen etabliert ist, müsse der Umgang mit neuen Themen schrittweise entwickelt und festgelegt werden.

Regierung: Jede Gemeinde hat Generellen Entwässerungsplan

Jede Gemeinde im Aargau verfüge über einen Generellen Entwässerungsplan (GEP), schreibt die Regierung weiter. Da gehe es nebst Werterhaltung und Weiterentwicklung der milliardenteuren Infrastruktur insbesondere auch um die Versickerung von Brunnen- und Dachwasser, aber auch um Optimierungen der bestehenden Abwasserinfrastruktur.

Beispielhaft in der Umsetzung von Massnahmen sei eine in der Zeitschrift «Umwelt Aargau» erwähnte Reduktion der Einleitung von verschmutztem Regenwasser. Da sei der Gewässerschutz massgeblich optimiert worden. Durch die Bewirtschaftung des Kanalnetzes könne diese Wassermenge künftig der Abwasserreinigungsanlage (ARA) zugeführt und in gereinigtem Zustand in das Gewässer eingeleitet werden.

Zu einer klimaangepassten Siedlungsentwicklung gehört mehr

Eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung lasse sich aber nicht nur mit einer angepassten Entwässerungsplanung umsetzen. Es brauche insbesondere auch raumplanerische Instrumente, um die angestrebte Gestaltung (zum Beispiel Grünflächenziffer, Dach- und Fassadenbegrünungen, Versickerungsflächen für Dachwasser, Regenwasserrückhalteflächen usw.) im Sinn des Postulats zu erreichen. Dies werde weitere Chancen eröffnen, um den naturnahen Wasserkreislauf noch vertiefter zu fördern.

Als weiteres Element sieht die Regierung eine Regionalisierung der Abwasserreinigungsanlagen (ARA). Priorität habe dabei eine auf die Belastungsgrenze des Einleitgewässers abgestimmte Abwasserreinigung. Dies führe zweifellos dazu, dass ARA an kleinen Gewässern aufgehoben und an solche an weniger empfindlichen Gewässern angeschlossen werden.

Auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten erfolge im Einzelfall eine Interessenabwägung aller massgebenden Aspekte. Dazu gehören unter anderem die Entlastung von meist sensiblen Gewässern von Schadstoffeinträgen aus dem Abwasser, was mit zunehmender Trockenheit an Bedeutung gewinnt.

Aus Sicht der Regierung sind die Anliegen des Postulats – soweit sie nicht bereits erfüllt sind – erkannt. Weitergehende Massnahmen seien zurzeit nicht erforderlich.