Aargauer Gemüsebauern leiden unter Hitze und Trockenheit

Hitze im Aargau Mit Gemüsebauer Thomas Käser auf dem Feld: «Der Boden ist trocken wie Mehl» Severin Bigler Seit Tagen hat es nicht mehr geregnet. Die Sonne brennt vom Himmel. Ohne Wasser würden die Setzlinge von Thomas Käser im Birrfeld keinen Tag überleben. Natürlich hofft der Gemüsebauer auf Regen. Aber er wünscht sich auch, dass die Gemeinden endlich ihre Hausaufgaben machen. Noemi Lea Landolt 20.07.2022, 05.00 Uhr

Der Sommer hat für Gemüsegärtner Thomas Käser gut angefangen. Es war nicht zu nass, aber auch nicht zu trocken. «Es kam eigentlich immer im richtigen Moment ein Sprutz.» Bis irgendwann kein Sprutz mehr kam. Seit Tagen schon ist es heiss und trocken. In Europa, in der Schweiz, im Aargau und auch auf den Feldern von Thomas Käser, dem Betriebsleiter der Gemüse Käser AG mit Sitz in Birmenstorf. Er bückt sich, greift in die Erde auf einem Feld in Birrhard und lässt sie durch die Finger zurück aufs Feld rieseln. «Trocken wie Mehl.»

Trotzdem müssen die Setzlinge raus. Thomas Käser kann nicht den nächsten Regen abwarten, von dem niemand so genau weiss, wann er denn kommt. Erstens sind die Setzlinge irgendwann zu gross. Zweitens müssen sie jetzt im Juli raus, wenn er Ende November Stangensellerie ernten will.

Der Traktor zieht trotz Hitze auf dem trockenen Feld seine Linien. Zwei Mitarbeitende sitzen hinten auf der Pflanzmaschine und versorgen den Pflanzer mit Setzlingen. Diese landen dann genau im richtigen Abstand im Pflanzloch auf dem Feld. Ein dritter Mitarbeiter geht hinter dem Gefährt her und korrigiert, wo nötig.

Einer fährt, zwei befüllen die Maschine mit den Setzlingen und ein vierter kontrolliert. Severin Bigler

Die Setzlinge kommen in einem feuchten Erdballen aufs Feld. Das hilft auf dem trockenen Feld wenig. «Die Erde entzieht ihnen das Wasser sofort», sagt Thomas Käser.

«Nach etwa zwei Stunden wären sie welk, wenn wir nicht bewässern würden.»

Weiter oben seien ihm bereits Setzlinge kaputtgegangen, weil die Bewässerungsanlage nicht alle erwischt hat. Die zarten Pflänzchen brauchen im Moment täglich Wasser.

Gemüse, das gut angewachsen ist und schon bald geerntet werden kann, bewässert Thomas Käser alle zwei bis drei Tage. Mit der Hitze gehen die Pflanzen unterschiedlich um. Brokkoli zum Beispiel mag es gar nicht, wenn es heiss wird. «Er verkrüppelt, wenn man ihn tagsüber zu wenig kühlen kann», sagt Thomas Käser. Blumenkohl wiederum schaltet auf Stand-by, wartet, bis die Bedingungen wieder besser sind und wächst dann weiter. Beim Salat gibt es bei grosser Hitze braune Ränder.

100'000 Liter Wasser für eine Hektare

Wasser war im Gemüsebau schon immer ein Thema. Seit dem Rekordsommer 2003 gebe es fast jedes zweite Jahr Phasen, in denen der Regen nicht reicht und die Felder bewässert werden müssen, sagt Thomas Käser. «Wir investieren jedes Jahr in die Bewässerung.» Die Gemüse Käser AG hat bereits seit vielen Jahren ein Wasserbecken mit einem Volumen von 3500 Kubikmetern, in dem Regenwasser gesammelt wird. Die 3,5 Millionen Liter Wasser reichen für eine gewisse Zeit, aber inzwischen sei das Becken leer.

Um eine Hektare zu bewässern, braucht Thomas Käser 100'000 Liter Wasser. Severin Bigler

Es gibt Bauern, die einen Bach oder Fluss in der Nähe anzapfen können. Der Kanton hat wegen der Trockenheit aber bereits für 13 Bäche, darunter die Sissle oder die Bünz, die Wasserentnahmebewilligungen sistiert. Ein generelles Wasserentnahmeverbot im Aargau werde es nicht geben, sagt Jonas Ruckli, Projektleiter der Abteilung Wald, Jagd und Fischerei. Man beurteile die Situation je Gewässer individuell.

Thomas Käser kann keinen Fluss oder Bach anzapfen, um seine Felder zu bewässern. Er schliesst die Wasserschläuche an Hydranten an und bezieht Wasser aus dem Netz. Für einmal giessen braucht er pro Hektare 100 Kubikmeter Wasser, also 100'000 Liter. Das koste ihn vielleicht 150 bis 200 Franken plus die Arbeit. «Ernteausfälle wären teurer», sagt er.

In der Nacht von Feld zu Feld

Seit zehn Tagen hat die Gemüse Käser AG eine separate Wasserequipe. Vier Personen, die sich nur darum kümmern, dass das Gemüse auf den Feldern trotz ausbleibenden Regens und Temperaturen über 30 Grad gedeiht, wie es sollte. Drei Leute bereiten tagsüber alles vor, verlegen Rohre und Schläuche. Die vierte Person beginnt die Schicht um 18 Uhr und ist die ganze Nacht von Feld zu Feld unterwegs. Dreht den Hahn auf, kommt nach 1,5 Stunden zurück, hängt den Schlauch um und dreht den Hahn wieder auf.

Die frisch gepflanzten Setzlinge sind besonders heikel. Sie brauchen nach wenigen Stunden auf dem Feld Wasser. Severin Bigler

Nachts zu wässern, sei aus mehreren Gründen sinnvoll, sagt Thomas Käser. Erstens ist es in der Nacht kühler und das Wasser verdunstet weniger schnell. Zweitens könne er so auch den Gemeinden etwas entgegenkommen, weil er dann Wasser verbraucht, wenn die meisten Haushalte wenig oder kein Wasser brauchen.

Nicht alle Wasser-Chefs haben Verständnis

Die Felder der Gemüse Käser AG befinden sich in fünf Gemeinden. Im Aargau sind für die Wasserversorgung die Gemeinden zuständig. In den Gemeinden gebe es Wasser-Chefs, die Verständnis für die Bauern hätten, mit denen man sich finde und beispielsweise übereinkomme, dass man erst ab 21 Uhr bewässert. «Aber es gibt im Aargau auch sture Wasser-Chefs, die einfach sagen, es gebe nicht genug Wasser», sagt Thomas Käser.

Thomas Käser, Betriebsleiter der Gemüse Käser AG. Severin Bigler

Dafür hat der Gemüsebauer in einer Notsituation wie jetzt wenig Verständnis. Er fragt sich beispielsweise, warum die meisten Reservoirs nur in der Nacht gefüllt werden und die Pumpen nicht auch am Tag laufen gelassen werden. Ausserdem hätten viele Gemeinden in den letzten zehn bis 15 Jahren einfach ihre Hausaufgaben nicht gemacht.

«Sie sind gewachsen, haben aber das Reservoir nicht ausgebaut, keine neuen Grundwasserbohrungen gemacht und nicht an die Landwirtschaft gedacht.»

Bei der Versorgung mit Wasser könne man die Landwirtschaft nicht einfach ausblenden. Er höre oft, dass bei einer Knappheit die Bevölkerung Vorrang hat. «Aber was heisst das?», fragt Thomas Käser. «Vielleicht müsste man auch allgemein das Autowaschen verbieten, damit wir dafür Gemüse produzieren können für die Menschen, die hier leben.»

