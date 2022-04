Historische Bahn Lieber ein Stück Geschichte als ein Gartenhaus – warum ein Wagen der Rigi Bahnen jetzt im Aargau steht Fünf Wagen der Rigi Bahnen wurden ausgemustert – einer davon steht jetzt im Garten der Familie Russo in Brittnau. Der Transport war aufwendig, die neuen Besitzer sind umso glücklicher. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 26.04.2022, 20.14 Uhr

Katze Samlem beschnuppert interessiert ihr neues Reich im Garten der Familie Russo. Das Stück Gleis, das mitten in Brittnau in einem eigens dafür angelegten Trasse liegt, ist reserviert für den fast 150 Jahre alten Wagen 8 der Rigi Bahnen.

Noch ist das Gleis leer, Katze Salem begutachtet die vollbrachten Vorarbeiten. Dominic Kobelt

Am Dienstagmorgen steht der Wagen noch in einem Bahndepot in Goldau. Trotz strömendem Regen strahlt Carola Russo über das ganze Gesicht, als das historische Gefährt hier auf einen LKW verladen wird und die Reise in den Aargau antritt. «Ihm wird es bei uns gefallen», sagt sie und lächelt.

Der historische Wagen wird auf einen LKW verladen. Dominic Kobelt

Der Transport ist aufwendig: Weil die Zahnradbahn nicht auf der gewöhnlichen SBB-Strecke fahren kann, transportiert ein Lastwagen den Wagen 8 bis an die Grundstücksgrenze von Familie Russo, dann muss ein Pneukran ans Werk: Nachdem er installiert und ausbalanciert ist, hebt er die rund sieben Tonnen hoch und schwenkt den Waggon langsam bis an die gewünschte Stelle im Garten, auf die Gleise im Schotterbett. Das Spektakel zieht Nachbarn und Bekannte an: «Ich freue mich schon auf die Fasnacht, eine Aussenbar mehr», ruft einer und lacht.

Der Pneukran hebt den Wagen an die gewünschte Stelle. Dominic Kobelt

Stiftungsrat suchte unter 40 Bewerbungen aus

Die Rigi Bahnen haben fünf neue Fahrzeuge angeschafft. So kam es, dass die Stiftung Rigi Historic für fünf ältere einen neuen Platz finden musste. Die Stiftung kümmert sich um den Erhalt, die Restaurierung und den Unterhalt von auf dem Gebiet der Rigi gelegenen bahntechnischen Anlagen und Gebäuden mit historischem Wert.

Nach der Ausschreibung wurden dem Stiftungsrat 40 Projekt-Ideen eingereicht. «Für uns stand nicht im der Erlös im Vordergrund. Zentral war, dass die Fahrzeuge erhalten bleiben, und dass sie zu Liebhabern kommen», erklärt Zita Röösli, Geschäftsführerin von Rigi Historic. Man habe die Wagen in die bestmöglichen Hände geben wollen, und dies sei auch gelungen.

Der Wagen 8 ist schon fast am Zielort, Carola Russo beobachtet das Manöver gespannt. Dominic Kobelt

Die Familie aus Brittnau bringt viel Leidenschaft und Begeisterung mit: Graziano Russo war Kesselinspektor beim Schweizerischer Verein für technische Inspektionen und hat deshalb schon öfter mitgeholfen, Locks zu restaurieren – so entstand eine Beziehung zur Rigi-Bahn. Und Carola Russo stammt aus einer Bähnler-Familie, wie sie sagt: «Meine Mutter hat zuerst eine Post-, dann eine Bahnlehre gemacht. Sie arbeitete bei den Vereinigten Huttwil-Bahnen.» Der Vater ihres Stiefvaters wiederum habe bei den SBB in Zofingen gearbeitet, und so habe sie früh einen Zugang zu dieser Welt gefunden. «Das Ambiente von Bahnhöfen hat mir schon immer gefallen», erzählt sie.

Bahnwagen im Garten statt Ferien

«Mein Mann will seit Jahren den Platz vor dem Haus umgestalten», sagt Russo. Sie habe aber immer dafür plädiert, mit dem Geld Ferien zu machen – bis die Idee mit dem Bahnwaggon kam. Auch das hat viel Geld gekostet: «Der Transport, der Kran, die Trassierung, da ist man schnell in einem niedrigen fünfstelligen Bereich», erklärt Russo. Und dies auch nur, weil Freunde und Familie mitgeholfen hätten, und dem Projekt zuliebe speziell günstig offeriert haben.

Auch Experten halfen freiwillig mit, damit der Wagen 8 gut und sicher in Brittnau ankam. Dominic Kobelt

Der Wagen selbst war ein Geschenk – zumindest fast: Die neuen Besitzer haben einen Schenkungsvertrag unterschrieben. Sie verpflichteten sich im Gegenzug, während mindestens fünf Jahren der Stiftung Rigi Historic einen jährlichen Gönnerbeitrag von mindestens 1500 Franken zu überweisen. Dies entspricht einer Platin-Gönnerschaft.

«Sämtliche Gegenleistungen, welche Platin-Gönnern von Rigi Historic zukommen, dürfen auch die neuen Besitzer in Anspruch nehmen», sagt Röösli. Der Gönnerbeitrag würde für den Erhalt des bestehenden historischen Rollmaterial eingesetzt.

Die Stiftung wünschte, dass die Fahrzeuge am neuen Standort würdig in Szene gesetzt werden, nachhaltig an die Rigi und ihre Geschichte erinnern sowie sorgfältig gepflegt werden. Es kamen zudem nur Projekte in die engere Auswahl, bei denen eine rechtzeitige Übernahme des Fahrzeugs erfolgen konnte. «Weil es bei der Baubewilligung zu Verzögerungen kam, konnten wir erst spät mit den Arbeiten beginnen – bis vor kurzem wurde noch gebaggert und Schotter verteilt», sagt Russo.

Eine fast 150-jährige Geschichte

Und für welche Zwecke wird Wagen 8 künftig genutzt? «Als Rückzugsort, für dezente Nachtessen, wir haben da viele Ideen», verrät Carola Russo. «Bei uns versammeln sich immer alle in der Küche. Künftig kann ich die Leute wenigstens in den Wagen schicken, wenn ich am Kochen bin», sagt sie und lacht.

Carola und Graziano Russo Dominic Kobelt

Familie Russo möchte den Wagen baulich nicht gross verändern. «Wir werden wohl die Sitzbänke etwas umstellen und einen Teil entfernen», sagt Carola Russo. Entsorgen werde man dies aber nicht. «Wir möchten sicher sein, dass man den Originalzustand in jedem Fall wieder herstellen kann.» Sie freut sich riesig, als das historische Objekt fest im Garten steht: «Das ist doch viel schöner als irgendein Gartenhäuschen. Es ist ein Stück Geschichte.»

Der Vorstellwagen 8 wurde 1873 von der Waggonfabrik Fribourg zum Preis von 7634 Franken den Rigi Bahnen verkauft. Das war gerade einmal zwei Jahre nach der Gründung, und die Rigi Bahn war bekanntlich die erste Bergbahn Europas. Am 22. April wurde der Wagen 8 auf der Schiene von Vitznau nach Goldau überführt, wo er bis gestern im Depot stand. Vorher war er noch im Einsatz.

