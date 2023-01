Hilfe im Notfall Kanton Aargau führt flächendeckendes First-Responder-System ein Im Gegensatz zu anderen Kantonen kennt der Aargau bislang nur einzelne First-Responder-Regionalgruppen für schnelle Hilfe bei Herz-Kreislauf-Notfällen. Das soll sich schon 2023 ändern. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

First Responder versorgen Patienten bei einem Herz-Kreislauf-Zusammenbruch mit erster Hilfe, bis die professionelle Ambulanz eintrifft. Urner Zeitung

Etwa vier bis sechs Minuten dauert es nach einem Herzstillstand, bis das Hirn durch den Sauerstoffmangel irreparable Schäden erleidet. Eine Chance, dies zu verhindern, hat man nur mit sofortigen Wiederbelebungsmassnahmen. Es zählt buchstäblich jede Sekunde: Je schneller ein Ersthelfer nach einem Herzstillstand beim Patienten ist, desto grösser sind dessen Überlebenschancen.

Deshalb sind in vielen Gegenden schon First-Responder-Gruppen eingeführt worden. First Responder sind Menschen, die in Erster Hilfe ausgebildet sind, aber nicht zwingend im medizinischen Bereich arbeiten – ihr Trumpf ist die räumliche Nähe. Sie werden gleichzeitig mit dem Rettungsdienst vom Notrufzentrum aufgeboten, sobald eine Meldung mit Stichworten wie «Atemnot», «Brustschmerz», «Bewusstlosigkeit» oder «leblose Person» beziehungsweise «Kreislaufstillstand» eingeht.

Ihre Aufgabe ist es, möglichst schnell beim Patienten zu sein, ihn zu betreuen und wenn nötig Wiederbelebungsmassnahmen einzuleiten, bis sie vom Rettungsdienst abgelöst werden.

Regionalgruppen haben viel zu tun

Die Feuerwehr Oberes Seetal (Fahrwangen, Meisterschwanden, Bettwil) hat beispielsweise im Herbst 2021 eine First-Responder-Gruppe implementiert. Sie besteht aus einem runden Dutzend Angehörige der Feuerwehr und des Samaritervereins, die alle mit einem persönlichen Einsatz-Set inklusive Defibrillator ausgestattet wurden. Es hat sich gelohnt: Gemäss Feuerwehr-Website hatte die Gruppe im vergangenen Jahr 20 Einsätze. Jene der Feuerwehr Chestenberg (Möriken-Wildegg, Niederlenz, Holderbank) verzeichnet sogar 68 Einsätze im 2022.

Die First Responder der Feuerwehr Oberes Seetal und des Samaritervereins wurden mit einem persönlichen Einsatz-Set ausgestattet. Rebekka Campiche

Als Vorreiter hat das Tessin schon vor bald 20 Jahren ein kantonales First Responder-Konzept umgesetzt. Weitere Kantone folgen, etwa Bern, die beiden Basel, Luzern und Solothurn. Und jetzt soll auch der Aargau nachziehen: «Im Kanton Aargau bestehen heute mehrere, lediglich für das eigene Gemeindegebiet zuständige First Responder-Organisationen», sagt Rahel Klarer, Sprecherin des Departements Gesundheit und Soziales.

«Eine flächendeckende und professionell organisierte Abdeckung für alle Bürgerinnen und Bürger besteht noch nicht. Damit die gesamte Aargauer Bevölkerung vom Nutzen der First Responder profitieren kann, wird ein flächendeckendes und in vielen anderen Kantonen bereits erprobtes System eingeführt.»

Das neue System hat einen grossen Vorteil

Beim künftigen System sind die First Responder zentral registriert. Im Ernstfall werden sie via Handy automatisch lokalisiert und jene, die sich am nächsten beim Einsatzort befinden, erhalten einen Alarm via App. So kann es sein, dass ein in Siglistorf im Zurzibiet wohnhafter First Responder in Baden zum Einsatz kommt, wenn er dort gerade einkauft.

Die Departements-Sprecherin erklärt: «Der grosse Vorteil dieses Systems ist, dass First Responder nicht nur in ihrer Wohngemeinde, sondern flächendeckend im gesamten Kantonsgebiet zum Einsatz kommen. Zudem werden mittels App Standorte von verfügbaren Defibrillatoren auf einer interaktiven Karte dargestellt, auf die First Responder zugreifen können.»

Für die Konzept- und Koordinationsarbeiten hat der Regierungsrat im Oktober 2022 eine Projektstelle über drei Jahre bewilligt. Aktuell ist die Stelle zur Besetzung ausgeschrieben. Die Projektarbeiten sollen gemäss Rahel Klarer im Frühling losgehen, der operative Start des neuen First-Responder-Systems ist noch für dieses Jahr geplant.

Das Budget für die Weiterentwicklung beträgt rund 600’000 Franken. Zudem hat der Regierungsrat einen jährlich wiederkehrenden Bruttoaufwand von 120’000 Franken beschlossen.

Bereits bestehende regionale First-Responder-Gruppen können in das System eingebunden werden, betont die Sprecherin. «Die Bevölkerung wird im Sommer 2023 über Weiteres informiert, zum Beispiel, wie man vorgehen muss, um First Responder zu werden.»

Wie man bei Herz-Kreislauf-Stillstand richtig reagiert

So läuft eine Reanimation nach neusten Vorgaben ab: Vergewissern Sie sich, dass Sie sich als Retterin nicht in Gefahr begeben (beispielsweise durch Strom, Verkehr, fallende Objekte, etc). Wenn die Person bewusstlos ist, prüfen Sie die Atmung. Wenn sie gar nicht oder nur abnormal atmet, ist eine Reanimation angezeigt. Der Puls wird im Gegensatz zu früher durch Laien nicht mehr geprüft. Bevor Sie mit der Reanimation beginnen, müssen Sie für Alarmierung sorgen: 144 anrufen (wenn einem die Nummer nicht mehr einfällt, tun es übrigens auch 117 oder 118). Wenn ein Defibrillator in der Nähe ist, sollte man ihn unbedingt holen. Spätestens jetzt macht es Sinn, umstehende Personen einzubeziehen und ihnen diese beiden Aufgaben aufzutragen, damit Sie selber bereits mit der Reanimation beginnen können. Reanimation bei Erwachsenen: Patient flach auf den Rücken legen (möglichst auf eine harte Unterlage) und Oberkörper frei machen. Den Oberkörper des Patienten in der Mitte des Brustkorbes etwa 5 bis 6 Zentimeter tief eindrücken, etwa 100 bis 120 Mal pro Minute; zwischen den Stössen den Brustkorb komplett entlasten.



Nach 30 Thoraxkompressionen kann man zwei Atemstösse abgeben. Aber: In den ersten Minuten befindet sich noch genügend Sauerstoff im Blut des Patienten, um die Versorgung zu gewährleisten. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt Laien ausdrücklich, keine Beatmungen durchzuführen. Erstens, weil Studien zeigen, dass die Unterbrechung der Herzdruckmassage zur Beatmung ungünstig ist. Zweitens, weil Erfahrungen zeigen, dass sich so viel mehr Menschen trauen, eine Reanimation durchzuführen. Und drittens, weil der ungeschützte Kontakt mit Körperflüssigkeiten des Patienten nicht unbedenklich ist. Sobald ein Defibrillator eintrifft, das Gerät einschalten und den Anweisungen folgen. Keine Sorge: Es ist auf Laien ausgerichtet und einfach zu handhaben. Die Reanimation sollte während der Installation des Defibrillators am Patienten nicht unterbrochen werden – dafür braucht es aber mindestens vier Hände. Wenn das Gerät die Abgabe eines Schocks empfiehlt, unbedingt darauf achten, dass niemand mehr den Patienten berührt. Die Reanimation wird erst abgebrochen, wenn der Patient wieder selbstständig normal atmet, wenn Rettungskräfte übernehmen oder wenn der Ersthelfer so erschöpft ist, dass er absolut nicht mehr kann und auch keine Ablösung in Sicht ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen