Die Gründer von Eldico Scientific: Finanzchef Nils Gebhardt, Verkaufschef Eric Hovestreydt und Sicherheitschef Gustavo Santiso-Quinones stehen vor der Hülle ihres Kristall-Analyse-Gerätes im Park Innovaare (Bild vom 11. Juni 2020). Alex Spichale / AGR

Der Bus hält direkt neben den Fussball- und Tennisplätzen an der Haltestelle «Im Brühl» in Allschwil, rund 15 Bus-Minuten vom Hauptbahnhof in Basel. Direkt gegenüber, das Industriequartier am Rande der Rhein-Metropole, in dem der Switzerland Innovation Park Basel Area beheimatet ist. Noch beheimatet ist, denn im Spätsommer 2022 steht der Umzug ins schicke neue Gebäude von Herzog und de Meuron an.

Hier und heute wartet Christian Jandl vor dem schmucklosen Gebäude an der Gewerbestrasse in Allschwil. Wenig später öffnet Nils Gebhardt die Tür und bittet uns herein. Einige Meter weiter hinten in einem fensterlosen Raum, einst als Lager gebraucht, knappe 20 Quadratmeter gross, steht das Gerät, die Weltneuheit, die Gebhardt und Jandl präsentieren wollen: ein sogenanntes Elektronendiffraktometer.

Der Elektronendiffraktometer im fensterlosen Lagerraum in Basel. Zvg / Aargauer Zeitung

Gebhardt und Jandl sind Teil des Teams, das dieses Gerät entwickelt hat. Teil also von Eldico Scientific, einem Spinoff des Paul Scherrer Instituts in Villigen, beheimatet im Park Innovaare. Gebhardt hat Wurzeln in Marketing und Kommunikation, war zuletzt stellvertretender Geschäftsführer des Park Innovaare. 2019 gehörte er zum Gründer-Quartett von Eldico Scientific, heute ist er Finanzchef des Tech-Start-ups.

Die Entwicklung hat vier Millionen Franken gekostet

Vier Millionen Franken hätte die Entwicklung ihres Geräts bisher verschlungen, erzählt er. Darunter etwa auch Geld aus Risikokapital-Gefässen der AKB und der ZKB. Gebhardt sagt:

«Angst zu scheitern, hatten wir nie. Wir haben bewährte Technologien eingesetzt und neu kombiniert. Das war anspruchsvolle Ingenieursarbeit, aber das Risiko war begrenzt.»

Zeitweise haben bis zu 20 Ingenieure, Physiker, Konstrukteure und Software-Developer am Elektronendiffraktometer gearbeitet. In der Schweiz, Deutschland, Holland und Schweden. Mit dem klaren Ziel, die Materialanalyse zu revolutionieren. Mit einem Gerät, das heutige Möglichkeiten um ein x-faches übersteigt, sowohl was das Tempo als auch die Präzision anbelangt.

Wissenschafter Christian Jandl montiert das Grid mit der Paracetamol-Probe drauf auf dem Schlitten, der später in das Elektronendiffraktometer eingeführt wird. Das braucht viel Fingerspitzengefühl. Zvg / Aargauer Zeitung

Das will uns Christian Jandl demonstrieren. Er ist Chemiker, Kristallograph und einer der ersten Mitarbeitenden des Start-ups. Am Beispiel des weitum bekannten Medikaments Paracetamol. Erst mörsert er das Pulver, dann trägt er es auf ein ganz feines Netz aus Kupferstäbchen auf, das sogenannte Grid, montiert dieses auf einem eigens dafür gefertigten Schlitten und führt diesen dann in den Elektronendiffraktometer ein.

«Wir beschiessen jetzt das Grid mit unseren Kristallen drauf mit Elektronen. Das ermöglicht es uns, mit Hilfe der Beugung, also der Streuung der Elektronen und einer dafür gemachten Software, 3-D-Modelle der Moleküle zu generieren», erklärt Jandl.

Vorstoss in den Nanometerbereich, da wo heute Innovation stattfindet

Eine Arbeit im Nanometerbereich (ein Nanometer ist ein millionstel Millimeter). Genau in dem Bereich, in dem heutzutage ein Grossteil der Innovation stattfinde, wie Gebhardt sagt. Nicht nur in der Pharma, auch beispielsweise in der Batterie- oder Solarzellenentwicklung.

Eric Hovestreydt ist per Videocall zugeschaltet. Er ist Mitgründer, ebenfalls Kristallograph, hat mitunter für Siemens und Bruker gearbeitet und jahrzehntelange Erfahrung in der Röntgendiffraktometrie. Die grossen Pharmakonzerne hätten Millionen von fertigen Verbindungen, potenzielle Medikamente, die man, wüsste man mehr über ihre Molekularstruktur, allenfalls einsetzen könnte. Weil man dann sähe, ob und wie sie an ein bestimmtes Enzym andocken können.

Die bisherigen Technologien ermöglichten die Erforschung von rund 10 Prozent dieser bislang noch unerforschten Proben. «Mit unserer Technologie können bis zu 30 Prozent dieser unerforschten Verbindungen genauer analysiert und so allenfalls neue Medikamente entwickelt werden, oder ganz sicher wirksamere», sagt Hovestreydt.

Eine potenziell disruptive Technologie mit Milliardenpotenzial

Zum Teil ist das, was das Elektronendiffraktometer von Eldico macht, heute schon möglich. Mit Elektronenmikroskopen. Was aber viel aufwendiger und fehleranfälliger sei. Auch weil der ganze Versuchsaufbau vertikal ist. Deswegen haben sie alles um 90 Grad gedreht und in die Horizontale gebracht.

Das wissenschaftliche Potenzial der Technologie beurteilte auch das Fachmagazin Science 2018 als ausserordentlich. Damals nominierte es eine Arbeit, an der die beiden Mitgründer Gunther Steinfeld und Gustavo Santiso-Quinones, beteiligt waren, für den «Scientific Breakthrough of the Year»-Award nominierte. BASF-Laborleiter Bernd Hinrichsen sagt:

«Ich möchte das Echte messen, denn das Echte ist das, was wissenschaftlich interessant und für die Menschen wichtig ist, die unsere Produkte verwenden. Und das ist mit der Elektronendiffraktometrie endlich möglich.»

Das Messerergebnis: Die untersuchte Substanz zeigt aussagefähige Reflexe (die schwarzen Punkte um den dunklen Fleck in der Mitte), die von der Software in eine atomares Strukturmodell weiterbearbeitet werden kann. Zvg / Aargauer Zeitung

Derweil kämpft Jandl bei der Bestrahlung des Paracetamols mit echten Problemen. Das Grid hat sich leicht verschoben. Ein paar Justierungen, dann klappt es doch noch. Das Resultat: ein Bild von schwarzen Punkten, aus dem die Software dann ein 3-D-Modell des Moleküls berechnet. Rund vier Proben kann Jandl pro Tag analysieren. Dereinst sollen es acht sein.

Dann wird nicht mehr Jandl, der Wissenschafter, an der Maschine stehen, sondern ein Laborant. Die Forscher können sich dann auf die Datenanalyse fokussieren. So weit soll der Prozess vereinfacht werden.

Das Marktpotenzial schätzen die Gründer defensiv auf 10 Milliarden Franken ein. Prinzipiell sei ein solches Gerät in jedem chemischen Inistitut von grösstem Interesse. Und mit einem Anschaffungspreis von 1,8 Millionen Franken auch nicht ein finanzieller Ruin.

Noch stehen sie am Anfang. Zu Beginn des letzten Jahres wurde der erste ED-1, wie sie ihr Elektronendiffraktometer nennen, montiert, im Sommer machten sie erste Messungen. Seit 1. Januar 2022 steht das Gerät in Basel im kommerziellen Betrieb. Bereits habe man Dienstleistungen im Wert von 250’000 Franken verkauft. Läuft alles nach Plan, werden weitere Geräte schon bald im Aargau bei einem spezialisierten Betrieb zusammenmontiert und dann in die Welt hinaus verschickt.

