Herbstsynode der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau

Herbstsynode Römisch-Katholische Kirche im Aargau: Der Mitgliederschwund wird zum Problem Das Parlament der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau tagte am Mittwoch im Grossratssaal in Aarau. Nebst der Wahl von Carsten Mumbauer in den Kirchenrat wurden unter anderem das Budget 2023 und der Finanzplan 2024 bis 2026 verabschiedet. Noch schlägt der Mitgliederschwund keine Löcher in die Kassen. Das könnte sich in der Zukunft allerdings ändern. 10.11.2022, 16.03 Uhr

Am Mittwoch, 9. November 2022, tagte das Parlament der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau im Grossratssaal in Aarau. zvg/Röm.-Kath. Kirche Im Aargau Dorothee Fischer tritt per Ende Dezember 2022 aus dem Kirchenrat zurück. zvg/Röm.-Kath. Kirche Im Aargau Das Parlament der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau tagte zum letzten Mal unter der Leitung des Synodenpräsidenten Andreas Gubler (links). Carsten Mumbauer wurde in den Kirchenrat gewählt. zvg/Röm.-Kath. Kirche Im Aargau Kirchenratspräsident Luc Humbel informierte über den Stand der laufenden Projekte. zvg/Röm.-Kath. Kirche Im Aargau Die Kirchen kämpfen seit Jahren mit einem Mitgliederschwund. zvg/Röm.-Kath. Kirche Im Aargau

Das Parlament der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau diskutierte am Mittwoch kontrovers die Frage, in welchem Umfang die aktuelle Inflation bei den Löhnen ausgeglichen werden soll. Das Parlament folgte einem Vorschlag des Kirchenratspräsidenten: Statt 3,4 Prozent gibt es jetzt drei Prozent mehr, was Ersparnisse von 60'000 Franken mit sich bringt.

Der Rückgang an Kirchenmitgliedern wirke sich in den meisten Kantonalkirchen gemäss Mitteilung der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau noch nicht auf die Einnahmen aus: «Da einige Kirchen ihre Einnahmen aufgrund höheren Wohlstands trotz sinkender Mitgliederzahlen sogar steigern konnten, blieben die Einnahmen aus Kirchensteuern in den letzten zehn Jahren schweizweit beinahe gleich.»

Bis 2045 könnte die Katholische Kirche einen Drittel ihrer Mitglieder verlieren

Ohne geeignete Gegenmassnahmen werde der Mitgliederschwund bei den Kirchen weiterhin zunehmen: Gemäss einer Modellrechnung könnte sich die Mitgliederzahl in den Jahren bis 2045 um fast die Hälfte (Evangelisch-reformierte Kirche) und um einen Drittel (Römisch-Katholische Kirche) vermindern.

Da die Landeskirchen im Kanton Aargau keine Kirchensteuern von juristischen Personen und keinen Staatsbeitrag erhalten, sind die Gesamteinnahmen von der Mitgliederzahl abhängig. Die Rückgänge betreffen gemäss Mitteilung vor allem die jüngeren Alterskategorien bis 44 Jahre. Die zu erwartende Abnahme der nachkommenden Mitgliedern wird als grosse Herausforderung gesehen, schreibt die Römisch-Katholische Landeskirche weiter.

Das Budget der Römisch-Katholischen Landeskirche Aargau für das Jahr 2023 wurde von den anwesenden rund 150 Synodalen einstimmig genehmigt, ebenso der vorgeschlagene Finanzplan 2024.

Rochaden im Kirchenrat

Dorothee Fischer tritt per Ende Dezember nach acht Jahren aus dem Kirchenrat zurück. Ihr Nachfolger wurde am Mittwoch gewählt: Carsten Mumbauer wird gemäss Mitteilung in der Amtsperiode 2023–2026 im Kirchenrat arbeiten.

Mumbauer ist Co-Pastoralraumleiter des Pastoralraums Region Brugg-Windisch und Gemeindeleiter der Pfarreien St.Nikolaus Brugg sowie St.Marien Windisch. Er übernimmt das Ressort Katechese von Fischer. Ebenso verabschiedet wurden Markus Ursprung und Andreas Gubler. Ursprung war 32 Jahre in der Geschäftsprüfungskommission GPK und Gubler gibt das Präsidium der Synode auf das Legislaturende ab. (fan)

Termine im Jahr 2023 12. Januar: Die Konstituierende Synode findet um 14.30 Uhr im Grossratssaal in Aarau statt.

6. Mai: Gedenktag zum «Sacco di Roma», der Kanton Aargau ist Gastkanton an der Vereidigung der neuen Schweizergardisten.

2. Juni: Die «Lange Nacht der Kirchen» findet zeitgleich mit Österreich und anderen europäischen Staaten ökumenisch auch in der Schweiz statt.

14. Juni: Die Frühlingssynode wird um 13.30 Uhr in Aarau durchgeführt.

8. November: Die Herbstsynode findet um 13.30 Uhr in Aarau statt.