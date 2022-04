Neues Pilotprojekt gegen den Hausärztemangel im Aargau

Hausärztemangel So wollen Ärztinnen und Ärzte mehr Nachwuchs in den Aargau locken Seit über zehn Jahren investiert der Kanton in die Hausarztausbildung – aber das reicht bisher nicht. Ein neues Pilotprojekt soll helfen, dass mehr junge Ärztinnen wie Sandra Dolinar später in einer Praxis arbeiten wollen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rund 40 Prozent der Hausärztinnen und Hausärzte im Aargau ist entweder über 65 Jahre alt oder erreicht in den nächsten fünf Jahren das Pensionsalter. Nicht alle werden ihre Praxis an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger übergeben können. Es gibt kantonsweit zu wenig junge Ärztinnen und Ärzte, die sich für die Hausarztmedizin interessieren.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der Hausärztemangel ist seit Jahren ein Problem. Und seit Jahren gibt es Bemühungen, Nachwuchs zu fördern. Der Kanton unterstützt seit 2008 Praxisassistenzen. Dabei verbringen Assistenzärztinnen und Assistenzärzte einen Teil ihrer Weiterbildungszeit in Hausarztpraxen. Der Kanton übernimmt während der sechsmonatigen Praktika drei Viertel der Lohnkosten.

2012 wurde das Hausarzt-Curriculum eingeführt, eine Weiterbildung in den Spitälern, die spezifisch auf die Hausarztmedizin ausgerichtet ist. Seither ist an den beiden Kantonsspitälern in Aarau (KSA) und Baden (KSB) je eine leitende Ärztin beziehungsweise ein leitender Arzt dafür zuständig, Assistenzärztinnen und Assistenzärzte für die Weiterbildung zum Hausarzt zu motivieren und sie durch die Ausbildung zu begleiten.

Eine Praxisassistenz ist Teil dieses Curriculums, für die jungen Ärztinnen und Ärzte aber nicht obligatorisch. Seit der Einführung der Praxisassistenzen gab es im Aargau laut Gesundheitsdepartement 177 solcher halbjähriger Stellen. 52 Absolventinnen und Absolventen haben seither eine Praxis im Aargau übernommen oder eröffnet.

Alles anzeigen

Die Erfolgsquote sei aber deutlich besser, als es die Zahlen des Gesundheitsdepartements vermuten lassen, sagte Daniela Uebersax, Leitende Ärztin Hausarztmedizin am KSA, an der Generalversammlung der Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte Aargau. Es habe sich rund die Hälfte der Absolventinnen und Absolventen im Aargau niedergelassen, wenn man jene abziehe, welche mehrere Praxisassistenzen gemacht oder die Weiterbildung noch nicht abgeschlossen haben.

Daniela Uebersax hat die Zahlen des Aargauer Ärzteverbandes von allen Praxisassistenzen seit 2008 mit den Daten im Medizinalberuferegister abgeglichen. Von den 136 kantonal mitfinanzierten Praxisassistenzen zwischen 2008 und 2018, hatten Ende 2021 65 eine aktive Berufsausübungsbewilligung im Kanton Aargau – also knapp die Hälfte.

Neues Pilotprojekt ab 2023

Barbara Hürlimann, Leiterin der Abteilung Gesundheit, bezeichnet die Praxisassistenz als Erfolgsgeschichte. Sie sieht aber noch Potenzial. Das Budget sei zum Beispiel – ausser im Jahr 2020 – nie ausgeschöpft worden. Es könnten also noch mehr junge Ärztinnen und Ärzte eine Praxisassistenz machen.

Potenzial sehen auch die Kantonsspitäler, der Aargauische Ärzteverband, der Verband Kinderärzte Aargau und der Verband Haus- und Kinderärzte Aargau. Sie wollen mehr Praxisassistenzen anbieten und die Ausbildung für die jungen Ärztinnen und Ärzte attraktiver gestalten. Immer in der Hoffnung, dass sich dadurch mehr Grundversorger im Aargau niederlassen.

Die Köpfe hinter dem Pilotprojekt (von links): Andreas Bürgi (KSB), Daniela Uebersax (KSA), Kinderärztin Helena Gerritsma und Hausärztin Isabelle Fuss. Valentin Hehli

Geplant ist ein Pilotprojekt, das im Januar 2023 starten soll. Aktuell laufen die Vorbereitungsarbeiten. Es geht beispielsweise darum, bestehende und neue Lehrpraxen zu befragen oder Angebot und Nachfrage zu evaluieren. Ein besonderes Augenmerk wird auch darauf gelegt, dass sich künftig Hausärzte, die eine Praxisassistenz anbieten, und junge Ärztinnen, die eine solche suchen, einfacher finden.

Besserer Nachwuchs dank Hospitationen in Spezialfächern

Die Qualität der Ausbildung soll durch Hospitationen in Spezialfächern erhöht werden. Solche Hospitationen ermöglichen es angehenden Hausärztinnen, während der Weiterbildung verschiedene medizinische Bereiche kennenzulernen und etwa während mehrerer Tage in einer Hautarztpraxis zu arbeiten. Das gibt es zwar schon heute, aber nur in sehr kleiner Anzahl.

Für Isabelle Fuss, Co-Präsidentin des Verbands Haus- und Kinderärztinnen Aargau, machen solche Hospitationen die Ausbildung nicht nur attraktiver, sondern auch besser: «Sammelt ein Hausarzt während der Ausbildung in einer dermatologischen Praxis Erfahrung, kann er später häufig vorkommende Hautkrankheiten selbst behandeln und muss seine Patienten nicht an eine Spezialistin überweisen.»

Kinderärzte und Psychiaterinnen einbeziehen

Die Initiantinnen und Initianten des Pilotprojekts wollen die Regionalspitäler stärker einbinden, damit auch sie ihre Assistenzärzte für eine Praxisassistenz motivieren. Zudem sollen Praxisassistenzen in der Kinder- und Jugendmedizin oder in der Psychiatrie gefördert werden. Praxisassistenzen in der Kindermedizin seien zwar schon möglich. Bisher fehle aber eine Koordinationsstelle. Auch ein Mentoring in diesen beiden Bereichen sei in den Spezialkliniken noch nicht etabliert.

Praxisassistenzen in der Kindermedizin und in der Psychiatrie bekannter zu machen oder überhaupt einzuführen, war vor allem dem Gesundheitsdepartement wichtig, da der Mangel an niedergelassenen Kinderärztinnen und Kinder- und Jugendpsychiatern im Aargau besonders gross ist. Barbara Hürlimann sagte denn auch, sie sei sehr froh, dass die Verbände und Spitäler die Initiative ergriffen hätten. «Ich verspreche mir von diesem Pilotprojekt, dass wir einen Schritt weiterkommen.»

«Ich habe geregelte Arbeitszeiten – das ist so viel Wert»

Seit November 2020 absolviert Sandra Dolinar (34) in einem Teilzeitpensum eine Praxisassistenz in der Hausarztpraxis des medizinischen Zentrums Brugg. Für den Facharzttitel in Innerer Medizin fehlt ihr noch die Ausbildungszeit in einer Praxis und drei Monate auf der Notfallstation im Spital.

Sandra Dolinar zvg

Warum haben Sie sich für die Praxisassistenz entschieden?

Sandra Dolinar: Ich habe schon immer gewusst, dass ich Hausärztin werden will. Mein Vater hatte schon eine Hausarztpraxis. Ich kenne das also und es fühlte sich für mich natürlich an.

Nach einem langen und intensiven Studium haben nie eine Karriere im Spital angestrebt?

Nein. Ich habe eine Karriere als Hausärztin angestrebt und habe im Spital meine obligatorische Ausbildungszeit gemacht und mich gefreut, in einer Hausarztpraxis arbeiten zu können. Dazu habe ich in einer Hausarztpraxis geregelte Arbeitszeiten – das ist so viel Wert, gerade wenn man Familie hat.

Sind Sie ein Einzelfall?

Ich bin sicher keine Ausnahme. Ich kenne einige junge Ärztinnen und Ärzte, die in einer Hausarztpraxis arbeiten wollen. Aber es stimmt natürlich, dass die Nachfrage nach Hausärztinnen und Hausärzten grösser ist als das Angebot. Vor allem, weil jene, die schon pensioniert sind oder bald das Pensionsalter erreichen, anders gearbeitet haben, als wir.

Wie meinen Sie das?

Sie haben an einem Tag noch mehr Patientinnen und Patienten gesehen als wir jetzt. Es heisst, wenn ein sehr erfahrener Hausarzt pensioniert wird, braucht es 150 Stellenprozente, um ihn zu ersetzen – vor allem, wenn man noch nicht so erfahren ist. Es braucht also zwei Ärztinnen oder Ärzte, die das machen, was vorher einer gemacht hat.

Auch weil der jungen Generation die Work-Life-Balance wichtiger ist?

Sicher, ja. Ich schätze das sehr an der Arbeit in der Hausarztpraxis. Ich bin für meine Patientinnen und Patienten zu Bürozeiten erreichbar an jenen Tagen, an denen ich arbeite. Gleichzeitig weiss ich, dass meine Patientinnen und Patienten auch gut versorgt sind, wenn ich frei habe, weil wir in unserer Praxis ein Team von neun Ärztinnen und Ärzten sind.

Sie wollen also keine eigene Praxis eröffnen?

Auch wenn mein Mann bald den Facharzttitel hat und eine Praxis eröffnen könnte, planen wir das im Moment nicht. Wir sind beide zufrieden in den Gruppenpraxen, wo wir auch einmal Ferien nehmen können und wissen, dass die Patienten trotzdem gut betreut sind. Mit einer eigenen Praxis wäre das schwieriger. Ausserdem ist die Planung und das Finanzielle in einer Einzelpraxis viel aufwendiger – und wir haben so schon viel Admin-Aufgaben.

Sind Gruppenpraxen die Zukunft?

Davon bin ich überzeugt. Die Arbeit in Gruppenpraxen ist auch spannender. Wir zum Beispiel haben eine Chirurgin im Team, eine Dermatologin und einen Orthopäden. Von diesem Fachwissen profitieren nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern wir alle.

Sie schreiben also nicht nur Überweisungen an Spitäler?

Überhaupt nicht. Ich kann Wunden nähen, Ultraschalluntersuchungen machen, Check-ups durchführen und betreue auch viele ältere Menschen, die oft an verschiedenen Krankheiten leiden, aber nicht mehr ins Spital möchten. Es ist definitiv nie langweilig. Und zum Thema Überweisungen: Am Mittwoch hatte ich den ganzen Tag Sprechstunde und ich habe einen Patienten überwiesen.

Wie könnte man die Praxisassistenz attraktiver machen?

Tageweise oder halbtageweise Hospitationen bei verschiedenen niedergelassenen Spezialisten fände ich sehr spannend, so kann man im Alltag von Spezialisten reinschauen und auch sehr viel fragen und lernen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen