Ukraine-Krieg Müllerei-Unternehmer Hansjörg Knecht zur Ernährungssicherheit: «Die Schweiz steht nicht gut da» Für den SVP-Ständerat und Geschäftsleiter der Knecht Mühle, Hansjörg Knecht, muss die Schweiz die Eigenproduktion steigern, um die Abhängigkeit vom globalen Markt zu reduzieren. Auch wenn deshalb weniger Bio auf den Teller kommt. Jocelyn Daloz 18.07.2022

Der SVP-Ständerat Hansjörg Knecht in seiner Mühle in Leibstadt. Mario Heller

Brennt der Getreidespeicher der Welt? Gemäss dem ukrainischen Verteidigungsminister zünden russische Soldaten nun Getreidefelder in der Ukraine an. Somit würden sie einem ohnehin angeschlagenen Exportgut noch mehr schaden.

Der Krieg hat den globalen Markt extrem verunsichert. Die Ukraine versorgt zahlreiche Länder mit Getreide, kann aber nur noch einen Bruchteil davon exportieren. Entsprechend schnellen die Preise nach oben und viele Länder befürchten gar Hungersnöte.

In der Schweiz machen sich auch Politiker Sorgen. Jüngst der Aargauer SVP-Ständerat Hansjörg Knecht. Der Unternehmer kennt sich mit Getreide aus, ist es ja sein Handwerk: Seine Firma betreibt die Knecht Mühle in Leibstadt. Im Juni reichte er eine Motion ein, um Basisbeiträge zu erhöhen.

Ein Blick in die Knecht Mühle. Colin Frei

Fördergelder zur Ernährungssicherheit

Basisbeiträge sind Fördergelder an Schweizer Landwirte für den Anbau von Nahrungsmitteln, die der Versorgungssicherheit dienlich sind. Diese will der Bundesrat von jährlich 900 auf 600 Franken pro Hektare senken. «Ein Unsinn in Zeiten von globaler Instabilität», wettert Hansjörg Knecht, der die Beiträge im Gegenteil auf 1100 Franken erhöhen möchte:

«Die Haltung des Bundesrates ist nicht nachvollziehbar und sehr kurzsichtig. Die Coronapandemie hat gezeigt, wie wichtig eine ausreichende inländische Landesversorgung ist.»

Der Krieg in der Ukraine lasse in vielen Ländern Hunger und politische Unruhen befürchten. «Die Anreize, um einen möglichst hohen Selbstversorgungsgrad zu erreichen, sind daher auch in der Schweiz entsprechend auszubauen und nicht zu senken. Der Entscheid des Bundesrates wirkt sich kontraproduktiv aus und ist zu korrigieren», sagt Knecht.

Die Selbstversorgung ist ungenügend

Um die Ernährungssicherheit der Schweiz stehe es nicht allzu gut, findet er. Die Inlandproduktion ist seit Jahren tendenziell rückläufig, während die Bevölkerung stark steigt. «Die Ernährungssicherheit muss einen wichtigen Stellenwert in der politischen Agenda einnehmen», findet der Unternehmer, dessen Betrieb vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung während der Coronapandemie als systemrelevant eingestuft wurde.

Mehl im Lager der Knecht Mühle. Colin Frei

Dasselbe findet auch sein Parteikollege Marcel Dettling. Dieser wirft den Auflagen des Bundesamtes für Umwelt vor, schädlich für die Ernährungssicherheit zu sein. Denselben Standpunkt vertritt «Weltwoche»-Bundeshauskorrespondent Hubert Mooser, der den SVP-Politiker in einer Kolumne zitiert. Der Titel: «Sommaruga gegen die Bauern».

Umweltauflagen schaden den Anbauflächen

Hansjörg Knecht zeigt sich zurückhaltender: «Es ist zutreffend, dass wegen zu rigiden und unflexiblen Regelungen oftmals Anbaufläche verloren geht. Dabei wiegt der Zusatznutzen für den Naturschutz die verlorenen Agrarflächen längst nicht auf.» Im Bundesbern habe er sich deshalb auch schon dafür eingesetzt, dass man Bäche nicht in jedem Fall offenlegt und sie teilweise eingedeckt lässt.

Ähnlich formulierte es im Frühling der Chef des Agrar-Konzerns Syngenta, Erik Fyrwald, als er den biologischen Anbau aufs Schärfste kritisierte und gar mitschuldig für die Ernährungsnot machte.

Syngenta-CEO Erik Fyrwald sorgte im Mai für Empörung, als er den Bio-Anbau kritisierte. Britta Gut

Auch da ist Hansjörg Knecht differenzierter: «Bio hat schon seine Berechtigung.» Seine Mühle verarbeite selbst Produkte, die diesen Kriterien entsprechen. Allerdings sei es eine Tatsache, dass der Flächenverbrauch pro Ertragsmenge in der biologischen Landwirtschaft erheblich höher ist als in der konventionellen Landwirtschaft.

Verständnis für holländische Bauern

Der Ständerat, der vorletzte Woche verkündete, 2023 nicht zur Wiederwahl anzutreten, ruft dazu auf, mehr Verständnis für die Bauern zu zeigen. «Diese befinden sich von allen Seiten unter Druck. Einerseits sollen sie immer mehr Auflagen bezüglich Umweltschutz-Kriterien erfüllen, andererseits günstig produzieren», meint er. Die heftigen Bauernproteste in Holland würden zeigen, was passiere, wenn Umweltauflagen die Existenzgrundlage von Bauern zu radikal einschränke.

Schadet Bio und nachhaltige Landwirtschaft der Ernährungssicherheit?

Entgegen der Haltung der SVP-Politiker und des Syngenta-Chefs schreibt die Welthungerorganisation, dass nur eine nachhaltige Landwirtschaft die globale Bevölkerung langfristig ernähren wird. Die Zerstörung der Biodiversität und die Übernutzung des Bodens sowie die Homogenisierung der produzierten Nahrung machen die Landwirtschaft sehr anfällig für Knappheiten. Die Welthungerorganisation ruft deshalb dazu auf, weltweit auf eine naturschonende und ökologischere Landwirtschaft umzusteigen.

