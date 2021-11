Hallwil: Autofahrerin kollidiert mit Zug der Seetalbahn

Hallwil Rotlicht missachtet: Frau kollidiert mit einem Zug der Seetalbahn In Hallwil hat sich am Dienstagmorgen in der Nähe des Bahnhofs ein Unfall ereignet. Dabei ist es zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Auto gekommen. Verletzte wurde niemand. 30.11.2021, 15.36 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz nach 10 Uhr unweit des Bahnhofs Hallwil, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Aus einer Seitenstrasse sei die 39-jährige Autofahrerin an den Übergang der Seetalbahn herangefahren. Dabei missachtete sie das rote Blinklicht und fuhr auf das Gleis.

In diesem Augenblick nahte von Boniswil her ein Zug, der seine Geschwindigkeit aufgrund des nahen Bahnhofs bereits reduziert hatte. Der Triebwagen streifte das Auto und schob es zur Seite. Verletzt wurde niemand. Insbesondere am Auto entstand beträchtlicher Schaden. Die Bahnstrecke musste für kurze Zeit unterbrochen werden. (az)

