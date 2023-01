Hallenbad Stampfi Rothrist heizt mit Wasser und Salz

Rothrist Heizen mit Wasser und Salz? Ja, das geht – ein Aargauer Hallenbad macht es als erstes in der Schweiz vor Im Jahr 2012 kooperierte die erzo Oftringen mit dem Frei- und Hallenbad Stampfi Rothrist, um eine neue alternative Heizmethode umzusetzen. Seit 2019 wird das Hallenbad mit Latentwärme geheizt – einer Wärme, für deren Erzeugung unter anderem Salz und Wasser nötig sind. Joshua Rubin, ZT Jetzt kommentieren 16.01.2023, 09.29 Uhr

Einzigartig: Seit 2019 sorgt Latentwärme für angenehme Temperaturen in der Badi Rothrist. Bild: Emiliana Salvisberg, ZT

Alternative Heizmethoden sind gefragter denn je. Gründe dafür gibt es einige: Eine generelle Kostensenkung, ein schonender Umgang mit der Umwelt und der Effekt, dass Betriebe unabhängiger sind von fossilen Energieträgern, insbesondere von solchen aus dem Ausland. Wärmepumpen und Solaranlagen zählen dabei zu den bekanntesten alternativen Heizmethoden.

Ein älteres Konzept ist der so genannte Latentwärmespeicher. Wie die Webseite www.aquaetgas.ch beschreibt, ist diese Heizmethode vergleichbar mit dem im Winter sehr nützlichen Taschenwärmer – ein Kunststoffbeutel gefüllt mit einer speziellen Flüssigkeit und einem Metallplättchen. Beim Knick des Metallplättchens breitet sich in der Flüssigkeit eine Schallwelle aus, die zur Kristallisation der in der Flüssigkeit gelösten Salze führt. Dabei wird Wärme freigesetzt. Das Salz nimmt nach einer gewissen Zeit wieder seine feste Form an – der Vorgang kann wiederholt werden, indem das Salz mit Wärme wieder verflüssigt wird.

Die erzo in Oftringen kooperierte mit der Badi Rothrist und trägt einen erheblichen Teil zum Heizvorgang der Badi bei. Bild: Janine Müller, ZT

Seit der Fertigstellung des neuen Hallenbads Rothrist wird – in einem grösseren Massstab – mit einem ähnlichem Prinzip geheizt. Der Ursprung lag jedoch nicht bei der Badi selber, sondern bei der erzo in Oftringen.

Schon seit mittlerweile 40 Jahren suchten sie, wie die von ihr erzeugte Wärme weiter genutzt werden kann. «Das Problem einer Fernwärmelieferung ist die teure Leitungsinfrastruktur. Mit Latentwärme lässt sich dies umgehen», beschreibt Friedrich Studer, Geschäftsleiter der erzo KVA und ARA Oftringen, den Vorteil der Latentwärme.

Und so funktioniert die Methode beim Hallenbad in Rothrist: Die erzo Oftringen besitzt drei Wärmecontainer, die mit einer Natriumacetat-Lösung, ein Salz, gefüllt sind. Das ökologisch unbedenkliche Pökelsalz kann Temperaturen bis zu 100 Grad Celcius annehmen.

In der KVA wird dieses Salz in den Containern erhitzt und verflüssigt sich.

Im nächsten Schritt wird der Container mit dem LKW zum Hallenbad Rothrist transportiert und an die Wärmeversorgung des Hallenbads gekoppelt.

Das Heizungswasser fliesst durch den Container, erwärmt sich dabei und das Salz verfestigt sich wieder.

Die thermische Energie sorgt in der Badi für angenehme Luft und Badewassertemperaturen.

Der auf diese Weise «entleerte» Container wird wieder zur erzo zurückgefahren und dort wieder «geladen».

Im Sommer wird alle ein bis eineinhalb Tage ein Container benötigt, im Winter sind es drei Container pro Tag.

«Das Hallenbad kann zu 100 Prozent mit Abwärme beheizt werden und weist auf diese Weise eine bessere Klimabilanz auf», sagt Samuel Tschirky, ehemaliger Betriebsleiter der Badi Rothrist. So gilt nun das Hallenbad Rothrist als erstes schweizweites Hallenbad, das mit Latentwärme betrieben wird.

Im Jahre 2012 begannen die ersten Ideen und Abklärung zu einer energetischen Sanierung des Hallenbads Rothrist, wo auch die komplette Erneuerung der Maschinerie ein Thema war. «Wir haben eine Energiestudie durchgeführt und nach verschiedenen Möglichkeiten des Heizens geschaut», so Samuel Tschirky und ergänzt: «Das Ziel war, möglichst eine Heizung ohne fossilen Brennstoff einzubauen.

Für eine Fernwärmeleitung ist der nächste Anschluss zu weit weg, Luft-Wasser-Wärmepumpen erbringen von der Leistung her zu wenig und Grundwassernutzung war auch nicht möglich. Erdsonden hätte es so viele benötigt, dass sie die halbe Liegewiese des Freibades durchlöchert hätten.»

So kam die erzo Oftringen ins Spiel, die sich ungefähr zum selben Zeit näher mit dem Thema Latentwärme beschäftigte: «Bei einem Branchenanlass kamen wir in Kontakt mit der Technologie von Wärmecontainern mit Salz zum Wärmen von Anlagen. Bei der benötigten Energiemenge und dem Temperaturniveau eignete sich der Container ideal für das Hallenbad Rothrist», sagt Friedrich Studer.

Badi Rothrist heizt schweizweit als erste mit Latentwärme

Auch die Stimmbürgerschaft der Gemeinde Rothrist nahm das Projekt klar an, so stand nun der Einbau der Anlage im Jahr 2017 nichts mehr im Wege.

Das Projekt habe sich laut Tschirky auf jeden Fall bewährt: «Die Voraussetzungen zwischen der Badi und der erzo waren ideal.» Auch Elina Esau, Projektleiterin des Ingenieurbüros Juffern AG aus Wikon, zieht positive Bilanz. Auf der Website von aquaetgas.ch sagt sie: «Wir sind stolz, dass wir bei diesem schweizweit bisher einzigartigen Projekt zuverlässige Zahlen liefern und unser Know-how erweitern konnten.»

