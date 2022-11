Hägglingen: Flüchtlingsunterkunft sorgt für Kritik

Hägglingen Flüchtlingsunterkunft in desolatem Zustand: «Ich kann so nicht leben» – Netzwerk Asyl fordert Mindeststandards In einer Asylunterkunft der Gemeinde Hägglingen wohnen zehn Geflüchtete unter katastrophalen Lebensbedingungen. Das zeigt ein Beitrag der «Rundschau» von SRF. Der Hausbesitzer schiebt der Gemeinde die Schuld in die Schuhe. Der Verein Netzwerk Asyl Aargau fordert einmal mehr Mindeststandards für die Unterkünfte. Anes Filan Jetzt kommentieren 11.11.2022, 16.04 Uhr

Um dieses Haus in Hägglingen geht's: Die Flüchtlingsunterkunft ist in einem desolaten Zustand. Screenshot SRF

Der Ukrainer Oleksii Shevchenko lebt in einer Flüchtlingsunterkunft in Hägglingen. Er sei der Schweiz für alles dankbar, sagt er in der SRF-Sendung «Rundschau». Doch die Lebensbedingungen im Haus sind katastrophal, wie Aufnahmen zeigen. Schimmel, eine verdreckte Lüftung in der Küche und ein schmutziges Badezimmer. «Ich kann so nicht leben», sagt Shevchenko. Er wohnt zusammen mit neun anderen Personen in der Unterkunft.