Beizen und Bauern fördern Kooperation im Aargau mit Gastrolabel

Der «Gault-Millau» gehört zu den bekanntesten Restaurantführern. Mit einem Punktesystem werden besonders erlesene Restaurants bewertet - 19 Punkte ist dabei die Höchstmarke. Das erreicht im Aargau niemand, doch im Kanton gibt es 18 Restaurants mit mindestens 12 Gault-Millau-Punkten. Aargauer Spitzenreiter ist momentan das Restaurant Fahr in Künten, geführt von Manuel und Alexandra Steigmeier, mit 16 Gault-Millau-Punkten.

Die Gilde ist ein Zusammenschluss von rund 300 Schweizer Gastronominnen und Gastronomen. Alle Köchinnen und Köche, die auch einen Gastrobetrieb führen, können sich um die Mitgliedschaft bewerben. Doch aufgenommen wird nur, wer klare Qualitätsmerkmale in Bezug auf Ambiance, ausgezeichnete Küche sowie kompetenten Service erfüllt. 18 Restaurants aus dem Aargau sind momentan dabei - erkenntlich am Schild mit der Gilden-Kochmütze, das bei ihnen am Eingang hängt.

Wer auf einer Wanderung, Biketour oder einem Ausflug fein essen gehen will, kommt kaum an ihm vorbei: am Landbeizli-Führer. In der aktuellen Ausgabe 2021/2022 stellt Herausgeber Richi Spillmann 1240 Schweizer Landbeizen vor, die abseits der Hauptverkehrsachsen liegen. Auch der Aargau ist vertreten – mit 41 Landbeizen und zehn Besenbeizen. Bevor ein Landgasthof in den jährlich erscheinenden Kult-Führer aufgenommen wird, gehen Spillmann und sein Team auf ein unabhängiges und unangekündigtes Testessen vorbei. Zu den Bewertungskriterien gehören Cachet, Ambiance und Familienfreundlichkeit, aber auch der Einbezug von saisonalen und lokalen Spezialitäten. Im Führer gibt es weitere Infos zur Beiz, etwa zu den Öffnungszeiten oder zur Aussicht. (aka)