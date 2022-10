SBB steigt aus Cargo Sous Terrain aus – jetzt spricht die Firma

güterverkehr Lieber Bahn statt Tunnel: SBB steigt aus Cargo Sous Terrain aus – jetzt spricht das Unternehmen Die Bundesbahnen wollen wieder mehr Güter auf Schienen transportieren. Gleichzeitig steigt SBB Cargo aus dem Aktionariat vom unterirdischen Güterverkehrsystem Cargo Sous Terrain aus. Das Unternehmen mit Büros in Olten sieht darin aber kein Misstrauensvotum. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 03.10.2022, 17.46 Uhr

Visualisierung der Fahrzeuge von Cargo Sous Terrain: So sollen Paletten unterirdisch transportiert werden. Bild: ZVG/CST

Der Satz ging in der Medienmitteilung fast unter: «Die Minderheitsbeteiligung von knapp 2 Prozent an ‹Cargo sous terrain› gibt die SBB ab, da sie sich auf ihren Kernauftrag und ihre Stärken konzentriert.»

Bis vor kurzem hatte die SBB nämlich einen sechsstelligen Betrag in Cargo Sous Terrain (CST) investiert. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 das gesamte Mittelland mit einem unterirdischen Güterverkehrsystem auszustatten.

Die erste Teilstrecke soll quer durch den Kanton Aargau verlaufen, vom solothurnischen Härkingen bis nach Zürich. Die ersten Hürden hat CST schon überstanden: Ende November 2021 hat das Parlament ein Bundesgesetz erlassen, das die Grundvoraussetzungen des Vorhabens gutheisst.

Unterdessen müssen die beteiligten Kantone ihre Richtpläne anpassen und die Lokalparlamente die Änderungen annehmen. Wenn das Milliardenprojekt zum Fliegen (oder eben zum Graben) kommt, würde das eine Revolution im Transportwesen einleiten.

Doch die Bundesbahnen scheinen sich lieber auf Altbewährtes konzentrieren zu wollen: Die SBB startet nämlich eine wahre Schienenoffensive: Der Güterverkehr soll vermehrt auf (oberirdischen) Schienen stattfinden. Dafür will die SBB bis 2040 1,5 Milliarden Franken investieren.

Die erste Teilstrecke soll ab 2026 gebaut werden. Sie erschliesst Härkingen mit Zürich, mit verschiedenen Stationen dazwischen. Google Earth

Fünf bis acht City-Hubs

Deklariertes Ziel der SBB ist es, bis 2050 60 Prozent mehr Güter via Bahn zu transportieren, als sie es bisher tut. Sie will deshalb ihre Infrastruktur ausbauen: mehr und schnellere Strecken will die SBB bauen, daneben fünf weitere Terminals zwischen Genf und St. Gallen einrichten, um den Zugang der Waren zur Bahn zu verbessern. Weiter will die SBB Städte besser an die Schiene anbinden, in dem sie fünf bis acht Cityhubs plant, also Verladepunkte an strategischen Orten.

Genau solche City Hubs plant auch Cargo Sous Terrain: Denn das Unternehmen will nicht nur Ware unterirdisch befördern, sie will auch deren Verteilung in grossen Agglomerationen optimieren. Durch eine ausgeklügelte Stadtlogistik und Zusammenarbeit zwischen den grössten Transportfirmen soll die sogenannte «letzte Meile», also der Transport der Pakete zu den Kunden, so effizient wie möglich gestaltet werden, um den Verkehr zu reduzieren.

Hier, beim Migros Verteilzentrum Neuendorf und dem Autobahnkreuz Härkingen/Egerkingen, könnte der erste Terminal von Cargo Sous Terrain gebaut werden. Bruno Kissling

Kein Misstrauen gegen Cargo Sous Terrain

Als Misstrauensvotum gegenüber CST will die SBB den Verkauf ihrer Beteiligungen jedoch nicht verstanden wissen, schreibt Pressesprecher Daniele Pallecchi auf Anfrage:

«Wir haben den Entscheid unabhängig von Überlegungen zur Realisierbarkeit von CST gefällt.»

Die SBB begrüsse grundsätzlich die «neuen Impulse» von Cargo Sous Terrain und den Ideenwettbewerb, die das Unternehmen lanciert hat. Die Bundesbahnen seien aber auch der Meinung, dass die Schiene eine bestehende Infrastruktur sei, deren Ausbau und zunehmende Digitalisierung und Automatisierung mehr Kapazität für den Güterverkehr schaffen könne.

Für CST keine Konkurrenz

Für CST bleibt die SBB ein wichtiger Gesprächspartner: «Wir haben Verständnis dafür, dass sich SBB Cargo auf die Schiene konzentrieren will, das ist eine grosse Aufgabe», erklärt CST-Verwaltungsrat Daniel Wiener, «und hat keinen Zusammenhang mit der operativen Zusammenarbeit. Vincent Ducrot (CEO der SBB) und Désirée Baer (CEO SBB Cargo) haben uns über den Entscheid vorab persönlich informiert, damit wir verstehen, weshalb sie sich auf Schiene konzentrieren wollen. Sie legen Wert darauf, dass eine Zusammenarbeit in Zukunft möglich ist, zum Beispiel bei der Versorgung der Städte und im Betrieb von CST», fährt Wiener fort.

So präsentiert das Unternehmen sein Projekt. Bild: ZVG

Dass die Brücken zwischen der SBB und der CST nicht abgebrochen worden seien, beteuert auch Pressesprecher der Bundesbahnen Reto Schärli: «Wir bleiben mit CST im Gespräch und sind offen für eine Zusammenarbeit. Für uns stehen aktuell die möglichen Synergien im Vordergrund, beispielsweise die Vernetzung der Systeme von CST und SBB Cargo oder eine mögliche Zusammenarbeit im Bereich City-Logistik.»

