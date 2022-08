GLP Aargau geht mit hohen Zielen in die Wahlen 2023

Der langjährige GLP-Nationalrat Beat Flach soll ein «Gspändli» in Bundesbern bekommen, zudem wollen die Grünliberalen ins Stöckli: Diese hohen Ziele wurden an der Mitgliederversammlung der GLP Aargau am Freitagabend in Turgi verkündet.

Fabian Hägler Jetzt kommentieren 26.08.2022, 22.00 Uhr