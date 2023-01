Lukas Pfisterer ist neuer Grossratspräsident

Grossratspräsidium Ein Glanzresultat, zwei Radtrikots, eine Rute, ein Teppichklopfer und ein Nebelhorn für Lukas Pfisterer 130 von 137 Stimmen hat Lukas Pfisterer als neuer Grossratspräsident erhalten - ein Glanzresultat für den FDP-Mann. Von den Fraktionen und vom Regierungsrat gab es Velotrikots, von der abtretenden Ratspräsidentin eine süsse Rute, von der FDP-Kollegin einen Teppichklopfer und von der Justiz ein Nebelhorn als Geschenke. Fabian Hägler 10.01.2023, 18.57 Uhr

Erste Sitzung des Aargauer Grossen Rats in Aarau mit Wahl des neuen Präsidiums: Lukas Pfisterer (FDP) wurde mit 130 Stimmen zum neuen Präsidenten gewählt. Sandra Ardizzone

Elisabeth Burgener (SP) wurde vor einem Jahr mit 127 von 129 möglichen Stimmen zur Grossratspräsidentin gewählt, sie kam damit auf eine Zustimmung von 98,4 Prozent. Lukas Pfisterer (FDP) erzielte am Dienstag sogar 130 Stimmen - weil aber 137 Ratsmitglieder anwesend waren, fällt seine Quote mit 94,9 Prozent etwas niedriger aus. Dennoch ist es ein Glanzresultat für den Aarauer Rechtsanwalt, der einst die FDP Aargau präsidierte, Stadtrat war und nun ein Jahr lang das Kantonsparlament leiten wird.

«Nun ist der Moment gekommen, ich übergebe die Sitzungsleitung an Lukas Pfisterer - der Platz ist vorgewärmt», sagte Elisabeth Burgener, als sie den Präsidentinnensessel räumte. Zuvor hatte sie die Resultate für das erste und zweite Vizepräsidium bekannt gegeben. Eines davon liess aufhorchen: Mirjam Kosch (Grüne) wurde mit 103 Stimmen zwar zur ersten Vizepräsidentin des Grossen Rats gewählt, doch von zwei anderen Grünen-Mitgliedern eingebremst. Fraktionschef Robert Obrist erhielt 8 Stimmen, Ex-Nationalrat Jonas Fricker machte 7 Stimmen.

Grünen-Fraktionspräsident Robert Obrist gratuliert der neu gewählten ersten Vizepräsidentin Mirjam Kosch - doch auch er hatte Stimmen erhalten. Sandra Ardizzone

Mirjam Kosch: «Besser als letztes Jahr, das passt für mich»

Damit erzielte Kosch eine Zustimmungsrate von 75 Prozent, mit den 15 Stimmen ihrer grünen Parteikollegen wäre sie auf 86 Prozent gekommen. Bei der Wahl zur zweiten Vizepräsidentin vor einem Jahr hatte Kosch mit 82 von 129 Stimmen noch deutlich schlechter abgeschnitten, damals lag ihr Zustimmungsfaktor bei gut 64 Prozent.

Mehrere Grossratsmitglieder hatten im Januar 2022 ihrem Parteikollegen Severin Lüscher die Stimme gegeben. Von der AZ auf ihr Resultat angesprochen, sagt Kosch: «Das Ergebnis ist deutlich besser als vor einem Jahr, darum passt das für mich.»

Keine Überraschung gab es bei der Wahl des zweiten Vizepräsidenten: Markus Gabriel (SVP) erhielt 119 von 137 Stimmen. Das ist eine Zustimmungsrate von knapp 87 Prozent - Gabriel schnitt damit deutlich besser ab als der heutige SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner. Dieser hatte bei der Wahl als zweiter Vizepräsident nur 88 von 136 Stimmen erzielt, wurde später aber mit 133 von 137 Stimmen glanzvoll zum Präsidenten gewählt.

Pfisterer betont die wichtige Stellung des Grossen Rats

Nachdem er die ersten Sachgeschäfte seiner Amtszeit als Präsident hinter sich gebracht hatte, folgte die Feier für den neu gewählten Lukas Pfisterer. In seiner Antrittsrede dankte der FDP-Mann für seine Wahl, und auch jene von Kosch und Gabriel im Vizepräsidium. Er hoffe auf lebhafte Diskussionen und spontane Wortmeldungen - wenn im Saal eine gewisse Ruhe herrsche, störe das nicht, sagte Pfisterer.

Die erste Sitzung des Aargauer Grossen Rats mit dem neuen Grossratspräsidenten Lukas Pfisterer (oben Mitte), Grossratsvizepräsidentin Mirjam Kosch (oben links) und Grossratsvizepräsident Markus Gabriel (vorne). Sandra Ardizzone

Die Zusammenarbeit mit Regierungsrat und Justiz sei ihm ebenso wichtig, sagte Pfisterer, und lobte die Gewaltentrennung. Dies sei bis 1831 im Aargau nicht wirklich der Fall gewesen, damals habe der Kleine Rat (heute der Regierungsrat) eine viel wichtigere Funktion gehabt. Heute sei dies anders, das Parlamentsgebäude stehe oberhalb des Regierungsgebäudes, die Regierung müsse über eine Brücke gehen und eine Treppe hochsteigen, um ins Grossratsgebäude zu gelangen.

FDP-Kollegin: Lukas Pfisterer hat die Politik in der DNA

FDP-Grossrätin Suzanne Marclay-Merz gratulierte Pfisterer zur Wahl, er habe die Politik in der DNA und sei ein Vollblut-Grossrat. Sie übergab ihm einen Teppichklopfer und sagt, er könnte seine Vizepräsidentin damit durch den Saal schicken, um für Disziplin im Rat zu sorgen. Pfisterer hatte letztes Jahr, noch als Vizepräsident, als Schmutzli mit der Rute für Ruhe gesorgt.

Der neue Grossratspräsident Lukas Pfisterer erhielt von seiner Vorgängerin Elisabeth Burgener eine Rute und selbstgebrannten Fricktaler Kirsch. Sandra Ardizzone

Eine Rute erhielt er als Geschenk von der abtretenden Ratspräsidentin Elisabeth Burgener – und zwar eine, die mit Geschenken geschmückt ist. Es handelt sich um Aarauer Ressourcen, also um süsse Brändli-Bomben. Dazu kommt ein Kirsch-Eigenbrand, der je nach Situation im Präsidium gut anwendbar sei, wie Burgener sagte.

Fraktionen und Justizleitung verteilen Vorschusslorbeeren

FDP-Fraktionschef Silvan Hilfiker sagte als Vertreter aller Parteien im Grossen Rat, sie wünschten sich eine ruhige und sachliche Sitzungsführung. Die Fraktionen forderten auch, dass er die Position des Parlaments gegenüber der Regierung vertrete. Und sie möchten, dass Pfisterer gegen aussen den Grossen Rat würdig repräsentiere - dies alles werde er als bodenständiger Politiker zweifellos erfüllen. Für den neuen Grossratspräsidenten gab es von den Mitgliedern des Parlaments ein Velodress mit der Nr. 1 und Freiämter Bier.

FDP-Fraktionschef Silvan Hilfiker überreichte Lukas Pfisterer ein Velotrikot mit der Nummer 1. Sandra Ardizzone

Obergerichtspräsident Viktor Egloff gratulierte im Namen der Gerichte zur glanzvollen Wahl - und dem Parlament für den Mut, einen Juristen an die Spitze zu wählen. Er solle langatmige Ausführungen und konstruktive, kreative Diskussionen fördern, sagt Egloff an die Adresse von Pfisterer. Egloff schenkte Pfisterer ein Nebelhorn, «damit auf einen Schlag alle wieder wach sind, und für eine kurze Zeit im ganzen Saal wieder Ruhe herrscht».

Jean-Pierre Gallati war einst Gegenanwalt von Pfisterer

Landammann Jean-Pierre Gallati gratulierte Pfisterer zur glanzvollen Wahl und sagte, dieser habe eine reiche Laufbahn absolviert, gleich nach dem Studium am Bundesgericht gearbeitet. Heute betreibe er eine eigene Kanzlei und habe einen sehr guten Namen als Baujurist. Gallati war offenbar schon Gegenanwalt von Pfisterer, wie er in seiner Rede sagte.

Lukas Pfisterer erhielt von Jean-Pierre Gallati ein rot gepunktetes Bergtrikot. Sandra Ardizzone

Pfisterer habe die Fähigkeit eines guten Velofahrers, die auch für einen Politiker wichtig sei: die Ausdauer, die Power und die Fähigkeit, diese rechtzeitig einzusetzen, bei der Bergankunft. Zudem könne er auch koordinieren, wie ein Teamchef bei einem Velorennen. Weil diverse Bergetappen bevorstünden, erhält Pfisterer von Gallati ein rot gepunktetes Bergtrikot mit Proviant in den Taschen.

Pfisterer bedankte sich für die Geschenke und sagte, er sei letztes Jahr zum ersten Mal an einer Etappe der Tour de France gewesen. «Der Affenzahn, mit dem die Veloprofis unterwegs waren, hat mich sehr beeindruckt», sagte der neue Grossratspräsident. Dieses Tempo werde er in der Ratsleitung nicht anschlagen, aber das Parlament werde dennoch oben am Berg ankommen, kündigte Pfisterer an.

Das neue Präsidium: Grossratspräsident Lukas Pfisterer (FDP, im Bild mittig), Mirjam Kosch (Grüne), Grossratsvizepräsidentin 1 und Markus Gabriel (SVP), Grossratsvizepräsident 2 Sandra Ardizzone Lukas Pfisterer erhielt Blumen nach der Wahl zum Grossratspräsidenten Sandra Ardizzone Grünen-Fraktionspräsident Robert Obrist gratuliert der neu gewählten Grossratsvizepräsidentin Mirjam Kosch. Sandra Ardizzone SVP-Fraktionspräsidentin Désirée Stutz gratuliert dem neu gewählten Grossratsvizepräsidenten Markus Gabriel. Sandra Ardizzone Die erste Sitzung unter Leitung des neuen Präsidiums. Sandra Ardizzone Der neue Grossratspräsident Lukas Pfisterer erhält von seiner Vorgängerin Elisabeth Burgener eine Rute und selbstgebrannten Fricktaler Kirsch. Sandra Ardizzone Das Trompentenensemble der Schule Aarau, mit zwei Söhnen von Pfisterer in der Mitte. Sandra Ardizzone Sandra Ardizzone Lukas Pfisterer mit zwei seiner fünf Kinder. Sandra Ardizzone Der neue Grossratspräsident Lukas Pfisterer erhält von Fraktionschef Silvan Hilfiker ein Velotrikot. Sandra Ardizzone Der neue Grossratspräsident Lukas Pfisterer erhält auch von Landammann Jean-Pierre Gallati ein Velotrikot – dieses Mal ein gepunktetes Bergtrikot. Sandra Ardizzone Das erste Interview als neuer Grossratspräsident. Sandra Ardizzone Bei der anschliessenden Empfang… Sandra Ardizzone …sprachen unter anderem der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker… Sandra Ardizzone …und der Aarauer Einwohnerratspräsident Christian Oehler. Sandra Ardizzone Die Feier des neu gewählten Aargauer Grossratspräsidenten fand im Kultur- und Kongresshaus Aarau (KuK) statt. Im Bild: Lukas Pfisterer und seine Frau Sibylle. Sandra Ardizzone SP-Regierungsrat Dieter Egli und FDP-Ständerat Thierry Burkart Sandra Ardizzone FDP-Präsident Thierry Burkart gratuliert Lukas Pfisterer. Sandra Ardizzone Der ehemalige Grossratspräsident Pascal Furrer (SVP), Oberst Rolf Stäuble (Leiter Militär und Bevölkerungsschutz) und der Aarauer Einwohner- und Grossrat Urs Winzenried (SVP). Sandra Ardizzone Grossrat Patrick Gosteli (SVP), Nationalrätin Maja Riniker (FDP) und Christina Troglia, Generalsekretärin Aargauische Gebäudeversicherung. Sandra Ardizzone Zwei Regierungsräte mit ihren Ehefrauen: Désirée und Markus Dieth neben Ursula und Alex Hürzeler. Sandra Ardizzone SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner, Mitte-Regierungsrat Markus Dieth und der ehemalige Grossratspräsident Marco Hardmeier (SP). Sandra Ardizzone