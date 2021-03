Grossprojekt Denner modernisiert seine Verteilzentrale in Mägenwil – mit der Hilfe einer Aargauer Firma In vier Etappen werden die Logistik-Krane oder Paletten-Lifte im Hochregallager von Denner ausgetauscht. Die Herausforderung beim Modernisierungsprojekt des Discounters: Für die Bauarbeiten kann immer nur ein Teil des riesigen Lagers kurz freigeräumt werden, daneben läuft der Betrieb in der Verteilzentrale weiter. Fabian Hägler 17.03.2021, 17.52 Uhr

Mit einem riesigen Kran werden insgesamt zwölf tonnenschwere Logistik-Elemente für die Bedienung des Hochregallagers der Denner-Verteilzentrale in Mägenwil ausgetauscht. Sandra Ardizzone

Seit bald 50 Jahren betreibt Denner in Mägenwil eine Verteilzentrale – 1973 wurde diese in Betrieb genommen, zwischen 2006 und 2007 stark vergrössert und modernisiert. Schon damals war die Swisslog AG aus Buchs für den Einbau der Logistik-Infrastruktur in der riesigen Halle verantwortlich.

Nun steht mit Mario Flory erneut ein Swisslog-Projektleiter in Mägenwil. Derzeit wird in der Verteilzentrale das Herzstück des Hochregallagers ausgetauscht: die Bediengeräte, wie Flory sie bezeichnet. Vereinfacht gesagt, sind dies automatische Lifte oder Logistik-Krane, die Paletten aus den Regalen in der 15 Meter hohen Halle holen.

Betrieb im Denner-Lager läuft durchgehend weiter

Zwölf dieser Logistik-Krane müssen ausgetauscht werden – dabei werden jeweils die Hebebühnen und die Masten separat ein- und ausgebaut. Die grosse Herausforderung dabei: Es ist sozusagen eine Operation am offenen Herzen, der Betrieb in der Verteilzentrale läuft während den Bauarbeiten weiter. Projektleiter Flory erklärt:

«Wir haben vier Etappen geplant, damit Denner den Teil kurzzeitig leeren kann, wo die Logistik-Infrastruktur gerade ausgetauscht wird.»

Jeweils drei Gassen im Hochregallager sind freigeräumt – wenn die alten Teile entfernt und die neuen installiert sind, wird dieser Sektor wieder gefüllt und die nächsten drei Gassen werden geleert.

Projektleiter Mario Flory erklärt, wie der Austausch der Logistikgeräte in der Denner-Verteilzentrale vor sich geht – und welche Hürden es gibt. Sandra Ardizzone

Momentan läuft die zweite Etappe – drei neue Logistik-Krane sind bereits in Betrieb, die nächsten drei wurden am Dienstag und Mittwoch ausgetauscht. Begonnen haben die Arbeiten im Januar, bis Ende Mai sollen alle zwölf Paletten-Lifte ausgetauscht sein. Diese bestehen aus verschiedenen Elementen, die draussen vor der Halle auf dem Boden bereitliegen.

Kranführer feiert seinen 64. Geburtstag: «Bisher läuft alles gut»

Zuerst müssen aber die alten herausgehoben werden – dies geschieht mit einem riesigen Pneukran, den der erfahrene Kranführer Manfred Moosmann bedient. Vom regnerischen Wetter am Mittwochmorgen lässt er sich die Laune nicht verderben. «Bisher läuft alles gut, zudem feiere ich heute meinen 64. Geburtstag.»

Mit ruhiger Hand und viel Erfahrung: Kranführer Manfred Moosmann sorgt dafür, dass die Elemente an den richtigen Platz kommen. Sandra Ardizzone

Auch Projektleiter Mario Flory ist zufrieden mit dem Fortschritt der Arbeiten. «Wir sind im Zeitplan, bei den ersten Elementen brauchten wir etwas länger, um die Software zum Laufen zu bringen, aber das ist normal», sagt er. Die Logistik-Krane, die auf den ersten Blick ziemlich simpel wirken, sind Hightech-Anlagen.

40 Sensoren sorgen für einen reibungslosen Betrieb

Jedes der sogenannten Lastaufnahmegeräte – also das bewegliche Teil, das am Mast hochfährt und die Paletten aus den Regalen holt – hat 40 hochempfindliche Sensoren. Diese müssen feststellen, ob ein Platz leer ist, wie weit weg ein Palett steht und ob es ein Hindernis gibt. Es ist nicht damit getan, die Elemente durch die enge Öffnung im Dach in die Lagerhalle zu hieven, drinnen müssen sie zusammengebaut und von Spezialisten installiert werden.

Schritt für Schritt: So funktioniert der Einbau der Logistikgeräte

Schritt 1: Ein sogenanntes Lastaufnahmegerät - also das bewegliche Teil, das am Mast hochfährt und die Paletten aus den Regalen holt – wird am Boden an den Kran gehängt und zum Abheben bereit gemacht. Sandra Ardizzone Schritt 2: Kranführer Manfred Moosmann (64) sorgt dafür, dass das Element angehoben, bis zum richtigen Ort auf dem Dach geschwenkt und dort sorgfältig ins Lagergebäude heruntergelassen wird. Sandra Ardizzone Schritt 3: Das rund fünf Tonnen schwere Element hängt am Kranseil und schwebt über dem Dach der Denner-Verteilzentrale in Mägenwil. Sandra Ardizzone Schritt 4: Durch eine Öffnung im Dach des Gebäudes wird das Element langsam heruntergelassen - hier der Blick aus dem Lager nach oben. Swisslog/ZVG Schritt 5: Auch die Masten, an denen sich die Bediengeräte später auf und ab bewegen, werden durch die Öffnung im Dach ins Lager gelassen. Swisslog/ZVG Schritt 6: Spezialisten von Swisslog installieren die Regalbediengeräte, spielen die nötige Software auf und testen die Funktionen. Swisslog/ZVG

Hergestellt werden die Elemente in einem Swisslog-Werk in Schweden, von dort werden sie in die Schweiz transportiert und in Mägenwil eingebaut. «Der Zeitplan ist sehr eng, aber zum Glück gab es bisher keine Verzögerungen beim Transport oder am Zoll», sagt Flory. Auch das Wetter hat bisher relativ gut mitgespielt – bei zu starkem Wind könnte der grosse Kran nicht eingesetzt werden.

Ausbau schon länger geplant: Denner modernisiert nicht wegen Corona

Doch warum modernisiert Denner seine Verteilzentrale in Mägenwil gerade jetzt – liegt der Grund im gestiegenen Umsatz im Coronajahr 2020? «Nein, der Ausbau war schon länger geplant und wir konnten schon in den Jahren vor Corona das Volumen kontinuierlich ausbauen», sagt Denner-Sprecher Thomas Kaderli. «Die Anforderungen an die Logistik steigen, der Faktor Zeit und das wachsende Filialnetz sind zentral, ausserdem sind wir als Discounter ganz auf Effizienz getrimmt», erklärt er.

Denner optimiere im ganzen Unternehmen laufend Prozesse und Technologien, um die Kosten tief zu halten und den Kunden dadurch attraktive Preise bieten zu können, sagt Kaderli weiter. Dabei helfen die neuen Logistikgeräte: Sie beschleunigen die Prozesse in der Verteilzentrale und helfen Denner, die Waren rasch und effizient einzulagern und für die Lieferung in die Filialen auch schneller bereitzustellen. Zudem kann mit dem Austausch auch Energie gespart werden: Bremsenergie wird genutzt, um das Bediengerät anzutreiben, gegenüber anderen Technologien fällt der Stromverbrauch damit um rund einen Viertel tiefer aus.

Denner-Verteilzentrale Mägenwil in Zahlen Baujahr: 1972 (Erweiterung: 2006/07)

Fläche: 38'500 Quadratmeter

Anzahl Mitarbeitende: 190

Belieferte Filialen: 300

Kapazität des Hochregallagers: 21'274 Europaletten Wareneingang täglich: 2500–3000 Europaletten

Anzahl verschiedene Artikel im Lager: 3000