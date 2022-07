Rücktritt aus Nationalrat: Jetzt redet Ruth Humbel

Grosses Sommerinterview Vorzeitiger Rücktritt? Jetzt redet Ruth Humbel: «Diesen Druck kann man schon als Mobbing bezeichnen» Sie hat bisher eisern geschwiegen zu einer der ungewöhnlicheren Possen der Aargauer Politik. Nun ist Ruth Humbel bereit, ihre Sicht der Dinge zu schildern. Ein Sommergespräch über ihren vermeintlichen Rücktritt als Nationalrätin, Mobbing in den eigenen Reihen und die bevorstehende AHV-Schlacht. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Mitte-Politikerin Ruth Humbel in ihrem Garten in Birmenstorf. Fotografiert am 19. Juli 2022. Sandra Ardizzone

Die Hitze scheint ihr nichts auszumachen. Ruth Humbel schlägt fürs Interview bei ihr zu Hause das schattige Plätzchen beim Gartenhäuschen vor. Auch hier sind es nach Thermometer noch 34 Grad. Sie bringt ein Glas Wasser und wirkt in aufgeräumter Stimmung. In den letzten Monaten musste die Nationalrätin der Mitte einiges aushalten.

Sie trete noch dieses Jahr vorzeitig zurück, so sei es intern abgesprochen, wurde aus der Aargauer Mitte-Partei zuerst kolportiert und später von der Parteileitung offiziell bestätigt. Der Zurzibieter Winzer Andreas Meier soll noch dieses Jahr Humbels Platz im Nationalrat einnehmen. Er trat dafür vor den Sommerferien bereits vorsorglich aus dem Grossen Rat zurück. Das Problem: Ruth Humbel selber bestätigte diesen Wechsel bisher nie.

Machen wir jetzt eine Art Abschiedsinterview?

Ich habe mir eher ein Sommerinterview vorgestellt. (lacht) Ich bin noch voll drin und bereite mich auf den AHV-Abstimmungskampf im September vor, die BVG-Revision steht an, in der Gesundheitspolitik gibt es viel zu tun …

... die Parteileitung der Mitte Aargau hat Ihren vorzeitigen Rücktritt bestätigt. Sie dagegen haben bisher eisern geschwiegen dazu. Warum?

Wenn ich früher zurücktrete, ist das ein Entscheid, den ich selber bestimme. Es gab parteiinterne Gespräche darüber, aber die sollten vertraulich bleiben und nicht in der Öffentlichkeit breitgeschlagen.

Wenn Parteikollegen Ihren vorzeitigen Rücktritt als beschlossen verkünden, Sie selber das aber nicht bestätigen, wirkt das merkwürdig. Klären Sie die Leserinnen und Wähler bitte auf, was Sache ist.

Klar war für mich immer: Es ist meine letzte Legislatur …

… die offiziell im Herbst 2023 endet.

Genau. Ich wurde 2019 für vier Jahre gewählt. Ich finde, dass man das Mandat in der Regel erfüllen sollte, das gilt auch für Bundesräte. Aber es gibt parteipolitische Opportunitäten, wo vorzeitige Rücktritte im Einzelfall helfen können, den Sitz zu sichern, indem jemand nachrutscht und dann bei den nächsten Wahlen als Bisheriger antreten kann. Dem verschliesse ich mich nicht. Aber ich lasse mich nicht unter Druck setzen, ich lasse mich nicht treiben.

Die Partei hat aber kommuniziert, Andreas Meier trete aus dem Grossen Rat zurück, damit er Sie vorzeitig im Nationalrat beerben kann. Nur der Zeitpunkt sei noch offen.

Wenn Andreas Meier entscheidet, im Sommer aus dem Grossen Rat zurückzutreten, ist das seine Sache. Aber er kann damit nicht Druck ausüben auf mich.

Gab es nun eine Abmachung oder nicht für einen vorzeitigen Wechsel?

Es gab ein Gespräch zwischen Andreas Meier und mir über einen allfälligen früheren Rücktritt. Er hat das wohl überinterpretiert. Sein Wunsch war, dass ich schon diesen Sommer zurücktrete, aber das habe ich nie bestätigt.

Was haben Sie gedacht, als Sie in der Zeitung von Ihrem Rücktritt lasen?

Ich war irritiert. Wenn man intern vertrauliche Gespräche führt über einen allfälligen vorzeitigen Rücktritt von mir, dann erwarte ich auch, dass das vertraulich bleibt und nicht öffentlich wird. Damit wollte man offenbar den Druck erhöhen und Tatsachen schaffen.

Fühlen Sie sich gemobbt, genötigt?

Es ist schon ein Druck, den man als Mobbing bezeichnen kann. Zuerst die Ankündigung, ich gehe im Sommer und jetzt der Rücktritt von Andreas Meier aus dem Grossen Rat und seine Ankündigung, er rücke für mich nach. Es war von meiner Seite nie die Rede, dass ich schon im Sommer zurücktrete. Wer auch immer ihm das versprochen hat …

Man könnte Ihnen vorwerfen, Sie seien eine Sesselkleberin.

Natürlich bin ich lange dabei. Darum trete ich nächstes Jahr auch nicht mehr an. Ich fühle mich aber legitimiert durch das gute Wahlergebnis: Ich habe bei den letzten Wahlen 34’000 Stimmen geholt, Marianne Binder 27'000 und Andreas Meier 12'000. Ich hatte also das klare Vertrauen der Wählerinnen und Wähler. Zudem bin ich in der Bundeshausfraktion nach wie vor Dossier-Leaderin in der Sozial- und Gesundheitspolitik.

Also kein vorzeitiger Rücktritt?

Ich will jetzt zuerst die AHV-Abstimmung gewinnen. In den 19 Jahren, die ich Nationalrätin bin, haben wir noch nie eine Sozialwerk-Reform durchgebracht. Die Zeit ist reif.

Zur Person Ruth Humbel feiert diesen Samstag ihren 65. Geburtstag. Sie ist seit 2003 Nationalrätin. Die Aargauer Mitte-Politikerin (früher CVP) gehört zu den profiliertesten Gesundheits- und Sozialpolitikerinnen der Schweiz. Humbel ist unter anderem Verwaltungsrätin der Concordia-Versicherung. Als Orientierungsläuferin wurde sie fünfmal Schweizer Meisterin. Sie ist verheiratet mit Historiker Beat Näf, hat zwei Kinder und lebt in Birmenstorf. (az)

Was spricht dafür, dass es diesmal klappt?

Wir haben im Parlament viel daran geschraubt und eine grosszügige Lösung für Frauen der Übergangsgeneration gefunden. Frauen mit tiefen Einkommen werden eine höhere AHV bekommen als ohne Reform.

Sehen Sie das nicht zu rosa? Warum lehnt denn die SP die Vorlage ab, die sich als Vertreterin von Leuten mit kleinem Portemonnaie versteht?

Das ist nur ideologisch zu erklären, denn die aktuelle Vorlage ist grosszügiger als die AHV-Reform 2020, welcher die SP 2017 mit der Frauenrentenalter-Erhöhung zustimmte.

Warum sollen Frauen einem höheren Rentenalter zustimmen, solange sie weniger verdienen und die schlechtere Pensionskasse haben?

Es gibt immer mehr Rentnerinnen und Rentner. Und die werden im Schnitt immer rüstiger. Das sieht man ja auch bei mir und ich bin keine Ausnahme. Aber natürlich haben wir auch bei der zweiten Säule Handlungsbedarf.

Wo konkret?

Die zweite Säule benachteiligt vor allem Mehrfachbeschäftigte. Es gibt Tieflohnbranchen, welche Teilzeitstellen bis zu einem Lohn von 21’000 Franken anbieten, um keine BVG-Beträge bezahlen zu müssen. Das betrifft vor allem Frauen, denen dann das Geld in der Pensionskasse fehlt. Auch bei an verschiedenen Schulen tätigen Lehrerinnen gibt es solche Fälle. Das sind Systemfehler, die nicht auf die heutige Arbeitswelt angepasst sind.

Sie beklagen eine ideologische Argumentation der Reformgegner. Warum aber schickt das Volk jede Sozialwerk-Reform bachab, obwohl das Land mehrheitlich bürgerlich wählt?

Hm, wahrscheinlich, weil es so, wie es jetzt ist, für die meisten Menschen stimmt. Die Prognosen waren bei den AHV eher zu pessimistisch in den letzten Jahren, das bringen die Gegner jetzt auch wieder ins Spiel. Aber dass die IV bei der AHV immer noch 10 Milliarden Franken Schulden hat, wird ausgeblendet. Dort waren die Prognosen nämlich immer zu optimistisch.

Wie zuversichtlich sind Sie für diese Abstimmung?

Verhalten optimistisch.

Trotz der unsicheren Weltlage und der drohenden Preisexplosionen, welche die Kaufkraft schwächen?

Das sind zwei Paar Schuhe. Um die Kaufkraft zu stärken, muss man nicht etwa den Benzinpreis senken, wie es die SVP fordert. Das bringt nur noch mehr Freizeitverkehr und Gotthardstau. Besser wäre es, die AHV und die Löhne zu stärken. Die Leute brauchen einfach mehr Geld. Wofür sie es ausgeben, können sie dann selber entscheiden.

Sie werden diesen Samstag 65 Jahre alt. Mit welchem Gefühl?

Ich nehme es einigermassen gelassen, weil ich es ja nicht direkt spüre. Anderseits gelte ich nun rein statistisch als alt – das ist nicht ein wahnsinnig gutes Gefühl. Das stärkt mich politisch aber darin, dass eine Erhöhung des Rentenalters für Frauen richtig ist. Übrigens, ich habe zuerst vergessen, mich für die AHV anzumelden …

Wie das?

Man muss sich ja über ein halbes Jahr vor der Pension anmelden. Das war mir nicht bewusst. Als ich das nachholte, habe ich gemerkt, dass ich eine AHV-Lücke von viereinhalb Jahre habe.

Wieso?

Wegen meiner Studienzeit. Wir hatten ein AHV-Märklibuch. Das habe ich zum Glück gefunden. Aber es kann doch nicht sein, dass man vier Jahre Lücke hat, wenn man diese Märkli nicht mehr finden würde.

Wenn sogar Sie als Altersvorsorge-Spezialistin Mühe damit haben, die Pension rechtzeitig aufzugleisen, werden ganz viele andere auch Probleme haben.

Ja, vor allem die Jungen! Zu meiner Studienzeit wurden die Abzüge automatisch gemacht. Heute darf man nicht vergessen, einen Mindestbeitrag einzuzahlen, sonst gibt es wegen fehlender Jahre Rentenlücken. Mit der AHV-Reform kann man übrigens eine Lücke nachträglich füllen, das geht heute noch nicht.

Sie waren als Orientierungsläuferin Spitzensportlerin. Wie halten Sie sich heute fit?

Ich gehe regelmässig joggen, schwimme im Sommer, langläufle im Winter. Als Rentnerin habe ich noch viel mehr Zeit, gesund zu leben (lacht).

Als fitte Gesundheitspolitikerin sind Sie für einige Leute ein rotes Tuch. Vor allem mit Vorschlägen wie unterschiedliche Prämien je nach Lebensstil. Ist gesund leben eine Bürgerpflicht?

So weit würde ich nicht gehen. Aber ich will das Bewusstsein schärfen. Bei jeder Versicherung hat man eine Schadenminderungspflicht, nur bei der Krankenversicherung nicht. Solange das so ist, sagen sich viele, ich sorge mich nicht um meine Gesundheit und wenn ich was habe, soll die Krankenkasse halt zahlen, dafür bezahle ich Prämien. Wo ist da die Eigenverantwortung?

Sie bekamen geharnischte Reaktionen, als Sie vorschlugen, jene zu belohnen, die etwas für ihre Fitness tun.

Und wie. Aber es gibt auch schöne Erlebnisse. Zwei Jahre nach diesem Aufschrei habe ich von einem Mann, der mich beschimpft hatte, einen Blumenstrauss als Dank bekommen. Er war stark übergewichtig und Diabetiker mit Kreislaufproblemen. Dank einem gesünderen Lebensstil, mässig essen, wenig Alkohol und mehr Bewegung, braucht er weniger Medikamente und fühlte sich besser.

Sie nehmen die Prämienzahlenden in die Pflicht. Aber im Gesundheitswesen ändert sich doch auch nichts, weil zu viele daran verdienen.

Da haben Sie recht. Man redet viel darüber, aber es passiert nichts. Aber man könnte schon allein durch die Digitalisierung etwa zehn Prozent Kosten sparen. Man verliert drei Milliarden Franken durch mangelnde Koordination. Wird jemand auf den Notfall eingeliefert, müssen in kürzester Zeit mühsam Informationen über den Patienten eingeholt werden. Ein elektronisches Patientendossier würde vieles erleichtern.

Warum funktioniert das immer noch nicht?

Niemand will die heisse Kartoffel anfassen. Die Zuständigkeiten werden immer vorgeschoben, um nichts zu tun. Der Bund macht das Krankenversicherungsgesetz und will damit die Gesundheitspolitik steuern. Aber zuständig fürs Gesundheitswesen sind dann die Kantone.

Diese Probleme sahen wir auch bei der Pandemie. Wie beurteilen Sie die Lage betreffend neue Welle?

Daniel Koch, der frühere Covid-Verantwortliche beim Bund, sagte diese Woche, die Pandemie sei definitiv vorbei. Der Gleiche, der meinte, Masken bringen nichts … Ich selber masse mir nicht an zu wissen, was kommt. Wichtig ist, dass Bund und Kantone vorbereitet sind. Wie vorher: Die Belastung der Spitäler sind der Gratmesser.

Sie halten Schliessungen wieder für möglich?

Davon gehe ich nicht aus. Möglicherweise braucht es wieder eine Maskenpflicht in gewissen öffentlichen Innenräumen. Ein solcher Entscheid müsste aber vom Bund kommen und nicht den Kantonen überlassen werden. Die Kantone scheuen eher unpopuläre Entscheide zu fällen. Wobei es der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati damals richtig gemacht hatte, als er vor Weihnachten alles zumachte, weil die Intensivstationen am Anschlag waren.

Der Bund zahlt nur die Boosterimpfungen für über 80-Jährige. Wie sollen Jüngere da motiviert sein, sich zu Gunsten der Gesellschaft auf eigene Kosten zu impfen?

Ich finde das auch total falsch. Der Staat müsste stärker mit den Hausärzten zusammenarbeiten. Die kennen ihre Patienten. Es gibt fitte 80-Jährige, die nicht unbedingt einen Booster brauchen, aber vulnerable 70-Jährige. Die Altersgrenze ist willkürlich.

Sie haben eine Impfpflicht für über 65-Jährige vorgeschlagen. Das ist so gesehen auch willkürlich.

Ich stehe immer noch zu dieser Idee. Das Risiko, schwer zu erkranken, ist um das x-Fache grösser als bei 30-Jährigen. Eine Impfpflicht für die betroffene Gruppe wäre jedenfalls angemessener, als der ganzen Gesellschaft massive Eingriffe zuzumuten.

Es soll noch kein Abschiedsinterview sein, aber sagen Sie uns, worauf Sie besonders stolz zurückschauen in Ihrer Nationalratskarriere.

(überlegt) Ich habe in der Gesundheitspolitik einiges angestossen: Prämienverbilligung für Jugendliche, die einheitliche Finanzierung von ambulanter und stationärer Behandlung. Meine Stärke war insgesamt sicher, in den Kommissionen Vorschläge einzubringen und an Gesetzesentwürfen mitzuarbeiten.

Bei den Sozialwerk-Reformen fehlt Ihnen ein solches Erfolgserlebnis. Wäre ein Ja zur neusten AHV-Vorlage eine persönliche Genugtuung?

Ich wäre unendlich dankbar, wenn Bevölkerung zustimmen würden. Denn es wäre ein grosser Schritt zur Sicherung der AHV.

Wäre das der Zeitpunkt für den Rücktritt?

Nein, nicht zwingend.

Können Sie sagen, wann Sie zurücktreten?

Wenn ich zurücktrete, werde ich es sagen.

Also ist es nicht definitiv, dass Andreas Meier noch dieses Jahr Ihren Platz im Nationalratssaal einnimmt?

Nein.

Im Ständerat wird ein Aargauer Sitz frei nächstes Jahr, weil Hansjörg Knecht (SVP) nicht mehr antritt. Das wäre doch wie gemacht für Sie als Sachpolitikerin mit fast zwei Jahrzehnten Bundeshaus-Erfahrung und hoher Bekanntheit.

Wenn ich zehn Jahre jünger wäre, ja. Aber ich habe es ja schon zweimal versucht und Kompetenzen sind ja nicht alles bei so einer Wahl. Es braucht auch den richtigen Zeitpunkt, das richtige Geschlecht, den richtigen Bezirk …

… am Geschlecht und am Bezirk kann es ja nicht scheitern.

Das stimmt. Mit Christine Egerszegi und Pascale Bruderer waren früher zwei prominente Frauen aus dem Bezirk Baden im Ständerat und jetzt sind es zwei Männer aus dem Bezirk Zurzach. Aber Knecht will ja Jüngeren Platz machen.

Wer soll denn für Ihre Partei kandidieren?

Warten wir die Ausmarchung ab. Ich bin nicht in der Parteileitung, gehe aber davon aus, dass die Mitte eine Kandidatur bringt und sich wohl auch Grossrätinnen und Grossräte positionieren werden.

Sie machen nächste Woche Orientierungslauf-Ferien in Schweden. Flüchten Sie vor der Hitze?

Ich habe gern warm. Aber wenn es ein paar Grad kühler ist, ist das auch ok. Wobei ich auch schon in Lülea nahe am Polarkreis bis 30 Grad erlebt habe.

Was braucht es für Qualitäten im OL, die auch in der Politik helfen?

Ausdauer, nach Niederlagen aufstehen und die nächste Chance nutzen. Vor allem aber die Erkenntnis, dass der kürzeste Weg nicht immer der schnellste ist.

