Lager, Ale, Weizen: Aargauer Biere im grossen Test

Bier-Ranking Der grosse Aargauer Biertest: die besten Lager, die originellsten Ale, die schönsten Weizen aus der Region Sandra Ardizzone Der Aargau ist ein wahres Bier-Eldorado mit Dutzenden Brauereien, die es zu entdecken gilt. Rechtzeitig zur Oktoberfest-Saison haben wir mit einer Experten-Jury über 30 Bier aus der Region getestet. Alle Testergebnisse und erfreulichen wie unangenehmen Erfahrungen unseres grossen Aargauer Bier-Rankings. Lukas Scherrer Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Wer an Bier aus dem Aargau denkt, kommt wohl zuerst auf das berühmte Feldschlösschen. Doch die Aargauer Bierlandschaft hat viel noch mehr zu bieten. Laut dem Onlineverzeichnis Brauerei-Kompass sind auf Kantonsgebiet mehr als 100 grössere, mittlere und Mikrobrauereien gemeldet. Ein wahres Bier-Eldorado also, das es dringend zu erkunden gilt.

Rechtzeitig zur Oktoberfest-Saison hat die AZ alle unabhängigen Bierbrauer im Kanton kontaktiert und sie zur Teilnahme am grossen Aargauer Bier-Rating eingeladen. Gesucht waren Biere aus den Kategorien Lager, Ale, Weizen und alkoholfrei, wobei letztere Kategorie mit nur einer Einsendung (Federleicht von Lägerebräu, Wettingen) etwas ausser Konkurrenz fiel. 17 Brauereien insgesamt sind dem Aufruf gefolgt.

Um die vielen eingesandten Aargauer Bierkreationen fachmännisch zu prüfen hat die AZ Unterstützung von zwei wahren Kennern des Fachs erhalten:

Hartmuth Attenhofer (Jg. 1948) ist seit 31 Jahren Generalsekretär der Gesellschaft zur Förderung der Biervielfalt (GFB). Vor seinem Ruhestand war Attenhofer langjähriger Zürcher SP-Kantonsrat und Statthalter. Im Jahr 2006/07 war er zudem Kantonsratspräsident. Er ist Herausgeber der Zeitschrift «Bier», die vier mal jährlich erscheint und schreibt auch für diese. Er lebt in Zürich.

Tom Schläpfer (Jg. 1947) kam während seiner Ausbildung zum Physiklaborant bei der ABB 1965 erstmals mit der Firma Müller Bräu in Kontakt, als er dort jeweils Stangeneis zur Kühlung der Thermoelemente holen musste. Später war er im Bereich der Medizinaltechnik tätig und bildete sich nebenbei stetig in Kursen und Workshops im Bereich Bierkultur weiter. Seit seiner Pensionierung schreibt er ebenfalls regelmässig für die Zeitschrift «Bier». Er lebt in Ennetbaden.

Hartmuth Attenhofer (links) und Tom Schläpfer. (Bilder: Valentin Hehli)

Um auch die Laienmeinung im grossen Bier-Ranking abzubilden, nahmen auch zwei Mitglieder der AZ-Redaktion am Test teil. Sandra Meier (Jg. 1990) ist stellvertretende Chefin der Onlineredaktion und Lukas Scherrer (Jg. 1985) ist Onlineredaktor. Beide geniessen in ihrer Freizeit gerne ein gutes Bier, haben aber weder von Brauprozessen noch Bierbeprobung Kenntnisse.

Sandra Meier und Lukas Scherrer. (Bilder: Valentin Hehli)

Angesichts der schieren Menge verschiedener Biere wurden für das Experten-Rating je Brauerei und Kategorie lediglich eine Sorte degustiert, um alle teilnehmenden Braubetriebe in gleichem Masse zu würdigen. Die übrigen Gebräue wurden intern im Rahmen eines grossen Redaktions-Ratings bewertet – mehr dazu später.

Sowohl für das Expertenrating mit Hartmuth Attenhofer und Tom Schläpfer wie auch für das Redaktionsrating wurden jeweils die Kategorien Farbe/Schaum, Riechen (olfaktorische Wahrnehmung) sowie Schmecken (gustatorische Wahrnehmung) bewertet.

Für jede dieser Kategorien wurden 1 bis 3 Punkte vergeben, woraus sich eine Gesamtbeurteilung für jedes Bier ergab. Experte Hartmuth Attenhofer bevorzugte es, eine Gesamtbeurteilung abzugeben, ohne im Detail auf die drei Kategorien einzugehen.

Hartmuth Attenhofer macht den Riechtest. Valentin Hehli

«Der Wettbewerbscharakter muss ein wenig in den Hintergrund treten», erklärt Tom Schläpfer vor dem Verköstigen der ersten Lagerbiere. Vielmehr müsse es darum gehen, die Vielfalt der Aargauer Bierkultur aufzuzeigen. Einerseits habe nahezu alles Einfluss auf das individuelle Empfinden eines Bieres – etwa die eigene Stimmungslage, das Wetter oder sogar, was man am Vorabend gegessen hat.

Andererseits hätten die kleineren Brauereien nicht die gleichen Möglichkeiten wie die grossen. «Bei den grossen ist vieles computergesteuert», so Schläpfer. «Bei einem kleinen Brauer aber kann es passieren, dass ihm ‹ein Sud verreckt›, wenn nur schon das Telefon läutet.»

Während sich die beiden Redaktionsmitglieder erst schwer damit tun, die verschiedenen Gerüche und Geschmäcker der Biere einzuordnen, übertreffen sich Attenhofer und Schläpfer mit Attributen. «Rauchig, aschig, waldig oder heuig» sind die Biere. Auch weniger schmeichelhafte Vergleiche mit «nassem Hund» oder einem Beigeschmack, der «blächelet» oder «soifelet» urteilen die Experten teilweise. Allgemein fehlt es für den Geschmack der beiden Kenner bei den Lagerbieren etwas am «Pfupf», an Ecken und Kanten.

Tom Schläpfer begutachtet Farbe und Schaum. Valentin Hehli

«Das liegt auch ein wenig in der Natur der Lagerbiere», erklärt Attenhofer. Lagerbiere sollen rein, süffig und nur wenig aromabeladen sein. «Sie lassen weniger Experimente als etwa ein Alebier zu», so der Experte. Während die grossen Brauereien die Konstanz bei Lagerbieren mit teuren Gerätschaften mehr oder weniger beständig halten können, sei dies bei kleineren Betrieben schwieriger. Oft bleibe es beim Experimentieren.

Schläpfer kann diesen Umstand mit Zahlen belegen: Während grössere Brauhäuser wie etwa Lägere Bräu in Wettingen 10 Hektoliter, also 1000 Liter, Bier mit einem Sud herstellen können, verfügt ein kleinerer Betrieb wie beispielsweise Berke Bräu in Berikon nur über einen 200 Liter fassenden Braukessel.

Schliesslich kürt Attenhofer das «3Bier Lager» aus Gansingen zu seinem Favoriten und befindet: «Das ist ein Bier, bei dem ich gerne sitzenbleibe.» Schläpfer hingegen ist bei den Lagerbieren ein wenig befangen. Als Ennetbadener pflegt er eine enge Beziehung zu Müller Bräu, schätzt insbesondere die Klarheit der Farbe und «hat das einfach gerne.» Aber auch das «Konrad» der Brauerei Stadtwächter Aarau oder das Kellerpils der Braufabrik Baden hinterlassen einen durchweg positiven Eindruck bei unseren Experten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

So haben die Aargauer Lagerbiere im Experten-Rating abgeschnitten:

Der Testsieger bei den Lagerbieren: Das «3Bier Lager» aus Gansingen Platz 2: Das «Konrad» der Brauerei Stadtwächter Aarau. Platz 3: Das «Kellerpils» der Braufabrik Baden. Platz 4: Das «Spezial Lagerbier» von Falkenbräu Baden. Platz 5: Das «Suhrentaler Hell» aus dem Brauhaus Janz in Unterentfelden. Platz 6: Das Lagerbier von Müller Bräu, Baden. Platz 7: Das «AG» Lager von Erusbacher Bräu, Villmergen. Platz 8: Das helle Lagerbier der Brauerei BOB in Döttingen. Platz 9: Das «RhyGold» der Brauerei NordSud in Rheinfelden. Platz 10: Das «Augenblick» von Fäze Bräu, Windisch. Platz 11: Das «Fernlicht» von Drüüklang Bräu, Oberlunkhofen. Platz 12: Das Lager von Lägere Bräu, Wettingen (KOMMT EVTL. NOCH RAUS!!!)

Von den Lagerbieren geht die Reise weiter zu den Weizenbieren – und die hält einige Überraschungen bereit. Etwa ein Himbeerbier auf Weizenbasis, der «Zaubertrick» von Fäze Bräu aus Windisch. Während es bei Sandra Meier, der stellvertetenden Onlinechefin, angenehme Erinnerungen an die Himbo-Limonade aus Kindheitszeiten weckt, fehlt der Runde der eigentliche Biercharakter.

Honig oder Banane? Sandra Meier beim Degustieren der Aargauer Biere. Valentin Hehli

Beim Erusbacher Weizen aus Villmergen gefällt den beiden Experten der schöne, stabile Schaum und die blumige, bananenartige Hefe. «Ein sehr typisches Weizenbier», konstatiert Attenhofer, «typisch Bayern.» Schläpfer hingegen missfällt das «etwas weihnachtliche» am Bier und verortet «Nägeli» im Geschmack.

Auch beim White Ale von Chen & Van Loon aus Kleindöttingen – zwei «absoluten Freaks der Szene», wie Schläpfer weiss – werden sich unsere Experten nicht einig über die erschnüffelten Aromen und werfen immer exotischere Früchte in die Runde. Es ist wahrlich eine Freude, den beiden Kennern beim Degustieren und Fachsimpeln über die verschiedenen Gebräue zuzuhören.

Am Ende des Tages die Erkenntnis: Die Aargauer Weizenbieren sind weitaus spannender zu erkunden als die Lagerbiere. Das schlägt sich auch in unserem Experten-Rating nieder, wo auf den ersten zehn Plätzen gleich vier Weizenbiere auftauchen, zwei davon gar auf den vordersten Rängen: das «Schwoob» von Berke Bräu aus Berikon und das Erusbacher Weizen aus Villmergen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

So haben die Aargauer Weizenbiere im Experten-Rating abgeschnitten:

Die Nummer 1 der Aargauer Weizenbiere: Das «Schwoob» von Berke Bräu, Berikon. Platz 2: Das Weizenbier von Erusbacher Bräu, Villmergen. Platz 3: Das Weizen der Brauerei Stollo's Best in Zufikon. Platz 4: Das Weizen der Lägere Bräu in Wettingen. Platz 5: Das «White Ale» der CVL Brewers in Kleindöttingen. Platz 6: Das Hefeweizen der Braufabrik Baden. Platz 7: Der «Zaubertrick» von Fäze Bräu, Windisch.

Am zweiten Testtag warten 13 Alebiere darauf, verköstigt zu werden. Es verspricht ein spannender Tag zu werden. Denn anders als bei den Lagerbieren, können Bierbrauer bei den obergärigen Alebieren viel tiefer in ihre Trickkisten greifen. Hier wird etwa mit Fruchtaromen rumexperimentiert – oder am Hopfen- oder Alkoholgehalt geschraubt, um immer aussergewöhnlichere Bierkreationen zu erschaffen.

Onlineredaktor Lukas Scherrer beim Geschmackstest. Valentin Hehli

Das erste Bier des Tages, das Pale Ale von Müller Bräu besticht durch eine ausgewogene Bitterkeit, die beiden Experten gut gefällt. Doch schon bei Stollo's Festbier aus Zufikon sind die zwei unterschiedlicher Meinung: Attenhofer misfällt das Aroma in der Nase, das er mit «etwas ‹nüechtelnde› Aprikose» beschreibt. Schläpfer hingegen lobt das «Karamellartige» des Ales, vermisst aber ein wenig die Hopfennote.

Beim «Blinker» von Drüüklang Bräu in Oberlunkhofen stellen die beiden erstmals fest, dass der Schaum bei den Aargauer Alebieren viel stabiler und langanhaltender als bei den Lagerbieren ist, wo er oft rasch in sich zusammenfiel. Schläpfer beschreibt das Bier als harmonisch und gerät fast ein wenig ins Träumen, als er den Duft mit frisch geschnittenem und gedreschtem Korn auf dem Lande beschreibt. Auch Attenhofer schätzt die schöne Frische und Bittere, die «nicht gleich wieder verreist».

Die Ergebnisse aus dem Expertenrating werden akribisch festgehalten. Valentin Hehli

Gespannt auf das «1. August-Bier» des Trostburger Brauvereins aus Teufenthal öffnet Attenhofer die Flasche und wird sogleich mit einer Rakete begrüsst. «Wenn der Schaum so aus der Flasche schiesst, wurde das Bier wohl zu früh abgefüllt», erklärt der Experte. Dabei gäre das Bier in der Flasche weiter und es entstehe zu viel CO2. «Ein klassischer Fehler bei kleinen Betrieben», weiss Attenhofer.

Insbesonders die IPAs, also die stark hopfenbetonten, kräftigen India Pale Ales, begeistern die beiden Kenner. Etwa das «Hazy IPA» der Braufabrik Baden mit vielen Fruchtaromen in der Nase oder das «Paul IPA» der Erusbacher Brauerei, das mit seinem klaren, bernsteinfarbigen Anblick begeistert. «Das Auge trinkt eben doch mit», schmunzelt Schläpfer.

Am Platzen der Bläschen kann man hören, wie feinporig der Schaum beschaffen ist. Experte Tom Schläpfer macht es vor. Valentin Hehli

Ins Schwärmen gerät Schläpfer auch beim «Sörfer IPA» von Berke Bräu, Berikon. «Das hat etwas Schönes, Warmes», erklärt er und wähnt sich selbst an einem gemütlichen Winterabend vor dem Cheminée mit einem Sherlock Holmes-Roman, wo dieses Bier wunderbar hinpasse.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

So haben die Aargauer Alebiere (ohne IPAs) im Experten-Rating abgeschnitten:

Der Testsieger unter den Alebieren: Das «Blinker» von Drüklang Bräu, Oberlunkhofen. Platz 2: Das «Pale Ale» von Müller Bräu, Baden. Platz 3: Das «64° Golden Ale» der Brauerei NordSud, Rheinfelden. Platz 4: Das «Pale Ale» der CVL Brewers, Kleindöttingen. Platz 5: Das «Pale Ale» von Lägere Bräu, Wettingen. Platz 6: Das «Festbier» von der Brauerei Stollo's Best, Zufikon. Platz 7: Das «No Eis Ale» der Brauerei No Eis in Hornussen. Platz 8: Das «Irma Golden Ale» der Brauerei Stadtwächter, Aarau. Platz 9: Das «1. August-Bier» des Trostburger Brauvereins, Teufenthal.

Nach zwei Testtagen sind sich die Experten einig: Im Kanton Aargau verbergen sich erstaunlich viele, sehr gute Biere. «Sie haben Charakter und Inhalt», bringt es Attenhofer auf den Punkt.

«Es sind keine Biere, die einfach nur den Durst stillen, sondern Freude machen.»

Schläpfer pflichtet ihm bei und ergänzt: «Alebiere sind nicht einfach Bedarfsbiere, von denen man einen Harass kauft, weil am Abend die Kollegen vorbeikommen. Sie sind gemacht für Geniesser, die etwas Spezielles suchen.» Ein schönes Statement zum Abschluss unseres grossen Bier-Rankings. Und es zeigt, welche Vielfalt und Kreativität im Aargauer Bier-Handwerk steckt. Es wartet nur darauf, entdeckt zu werden.

Wie eingangs erwähnt, hat die Fülle von mehr als 50 eingesandten Bieren die Möglichkeiten eines Experten-Ratings für all diese Kreationen erschöpft. Um dennoch alle Aargauer Gebräue zu würdigen und zu bewerten, hat die AZ im Anschluss an das Experten-Rating die Bierliebhaberinnen und Bierliebhaber der Redaktion zum Redaktionsrating eingeladen.

Zwischen Grillwürsten und Snacks sorgten die übrigen Biere des grossen Aargauer Bier-Rankings für viel Gesprächsstoff. Es wurde fleissig degustiert, über die verschiedenen Wahrnehmungen diskutiert und es wurden – genau wie beim Experten-Rating – 1 bis 3 Punkte in den bekannten Kategorien abgegeben.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen