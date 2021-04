Grosser Vergleich Im 1. Lockdown mit einem Ende in Sicht – erinnern Sie sich noch? So war Ostern 2020 und so ist sie dieses Jahr Schon seit mehr als einem Jahr hat uns die Coronapandemie im Griff. Was hat sich verändert? Was ist noch gleich? So war die Situation an Ostern 2020 – und so ist sie heute. Raphael Karpf 03.04.2021, 05.00 Uhr

Noch vor einem Jahr wurde deutlich weniger getestet als heute. Britta Gut

34 neue Fälle meldete der Aargau am Donnerstag vor dem Osterwochenende 2020. Heuer waren es 146. Allerdings: Noch vor einem Jahr wurde kaum getestet. Damals betrug die Positivitätsrate schweizweit etwa 15 Prozent. Im Moment liegt sie bei den PCR-Tests bei etwa sechs und bei den Schnelltests bei etwa fünf Prozent. Ausserdem starben damals schweizweit zwischen 25 und 30 Menschen pro Tag an Corona – im Moment sind es um die zehn.

Leere Regale waren während des ersten Lockdowns häufiger anzutreffen. Keystone

Die Läden waren grundsätzlich zu – ausgenommen Lebensmittelgeschäfte. Und die mussten alles absperren, was nicht überlebenswichtig war. Das führte mehr als einmal zu Verwirrungen. Aus der Unsicherheit heraus machten viele Menschen Hamsterkäufe. Während in Holland offenbar Marihuana und in Spanien Wein gehamstert wurden, waren in der Schweiz immer wieder die Regale mit Nudeln, Konserven und Klopapier leer. Heute sind alle Läden wieder geöffnet.

Guy Parmelin, Simonetta Sommaruga und Alain Berset auf dem Weg zu einer Pressekonferenz am 8. April 2020. Dort werden sie erste Lockerungen auf Ende Monat in Aussicht stellen. Peter Klaunzer

Die Ausgangslage ist ziemlich ähnlich wie vor einem Jahr. 2020 wollte der Bundesrat Ende April ein wenig öffnen – wenn dies die Lage zuliesse. Und heuer will er dies Mitte April tun – aber auch nur, falls dies die Lage zulässt. Die Aussichten sind aber genau umgekehrt: Waren die Fall- und die Todeszahlen an Ostern 2020 rückgängig, sind sie nun steigend. Auch die Mutationen waren noch vor einem Jahr kein Thema.

Plexiglasscheiben gab es vor einem Jahr in den Läden zwar schon – Masken aber noch kaum. Alexandra Wey

Es ist aus heutiger Sicht kaum zu glauben: Aber noch vor einem Jahr waren wir ohne Masken im Büro (zumindest diejenigen, die nicht von zu Hause aus arbeiteten), im Zug oder beim Einkaufen. Wieder und wieder betonte das BAG, dass der Nutzen von Masken wissenschaftlich zu wenig belegt sei. Und vereinzelt wurde darüber spekuliert, ob Masken sogar schaden würden, weil sich die Menschen deswegen öfters ins Gesicht fassen würden. Tatsächlich gab es in der Schweiz damals schlicht nicht genügend Masken.

Erst im Mai 2020 stellte der Aargau ein Contact-Tracing auf die Beine. Zvg

Auch das scheint aus heutiger Sicht seltsam: Aber ein Contact-Tracing gab es vor einem Jahr noch gar nicht. Die Zahlen waren zu hoch, der Aargau noch zu überfordert mit der neuen Situation. Erst im Mai schaffte es der Kanton, ein Contact-Tracing-Center aufzubauen. Dieses hat mittlerweile Kapazitäten für etwa 500 neue Fälle pro Tag.

Bis im Mai waren die Aargauer Klassenzimmer leer. Sophie Stieger

Klar, über Ostern wäre sowieso niemand zur Schule gegangen. Aber auch in den Wochen davor und danach blieben die Kinder und Jugendlichen zu Hause. An den Primarschulen fand erst im Mai wieder Präsenzunterricht statt. An den Hochschulen zum Teil bis heute nicht. Dienst nach Vorschrift sei nicht möglich, sagte damals Bildungsdirektor Alex Hürzeler. Es brauche Dienst nach Bedarf. «Es braucht Flexibilität, Umdenken und Solidarität auf allen Stufen.»

Damit sich die Menschen im Freien an die 5er-Regeln halten, wurden am Hallwilersee ganze Gebiete abgesperrt. Chris Iseli

«Bleiben Sie zu Hause» wurde fast schon gebetsmühlenartig an jeder Pressekonferenz heruntergeleiert. Treffen von maximal fünf Personen waren draussen erlaubt. Wegen des schönen Wetters würden sich übers Osterwochenende nicht alle daran halten, befürchteten die Gemeinden um den Hallwilersee.

Sie sperrten kurzerhand die meisten Parkplätze. Und auch der damalige Landammann Markus Dieth forderte die Bevölkerung in einer Videobotschaft dazu auf, doch bitte zu Hause zu bleiben. Zumindest eine Sperrung von Parkplätzen ist dieses Jahr aber kein Thema mehr. Im Freien sind Treffen zu 15 erlaubt.

Das Eiertütschen ist dieses Jahr maximal zu zehnt erlaubt.

Bruno Kissling

Private Treffen waren noch vor einem Jahr weniger genau geregelt als heute. Die Fünfer-Regel galt streng genommen nur in der Öffentlichkeit, zu Hause galt «nur» das Veranstaltungsverbot. Eine Geburtstagsparty wäre demnach eher verboten gewesen, ein Osterbrunch wohl nicht. Auch wenn der Bundesrat damals strikt davon abgeraten hatte. Aber so ganz klar war das Ganze nicht wirklich. Heute ist die Sache eindeutig: Treffen bis zu zehn Personen sind erlaubt, mehr nicht.

Freunde oder sogar Partner in Deutschland zu treffen, war im 1. Lockdown nicht erlaubt. Michel Canonica

Reisen waren vor Ostern 2020 unmöglich. An den Grenzen wurden Kontrollen durchgeführt, ins Land durfte nur, wer entweder Schweizer war, hier arbeitete oder sonst eine Ausnahmebewilligung hatte. Nicht einmal Deutsch-Schweizer-Liebespaare durften sich noch treffen.

Und auch innerhalb der Schweiz wurde kaum noch gereist. So appellierte der Tessiner Staatsrat Norman Gobbi an einer Pressekonferenz kurz vor Ostern an die Deutschschweizer: Bitte bleiben Sie zu Hause. Das Tessin war zu diesem Zeitpunkt besonders stark von der Pandemie betroffen. Und Bundesrat Alain Berset sagte, es dürfe diesmal keinen Oster-Stau vor dem Gotthard geben. Heute sind viele Hotels und Campingplätze über Ostern ausgebucht – nicht nur im Tessin, zum Teil auch im Aargau. Und die Grenzen sind offen.

Sämtliche Vereinsaktivitäten waren verboten. Philipp Zimmermann

Veranstaltungen waren komplett verboten. Damit auch sämtliche Trainings, Chorproben oder sonstige Vereinsaktivitäten. Dafür wurden plötzlich viel mehr Joggingschuhe gekauft. Heute sind sportliche Aktivitäten für Profis und Kinder oder Jugendliche unter 20 erlaubt. Für alle anderen gelten Einschränkungen: Wettkämpfe sind verboten, Trainings im Freien maximal zu 15.

Wirklich leer waren die Autobahnen auch im 1. Lockdown nie. Doch es waren deutlich weniger Autos als heute unterwegs. Claudia Meier

Eine Homeoffice-Pflicht gab es im 1. Lockdown nicht. Doch der Bundesrat riet allen Menschen, die das irgendwie einrichten konnten, von zu Hause aus zu arbeiten. Das zeigte Wirkung. Auf der A1 bei Würenlos wurden im März 2020 täglich im Schnitt knapp 100'000 Autos gezählt. Im März 2019 waren es noch 130'000 gewesen.

Während der Verkehrsfluss über den Sommer wieder etwa den Vorjahresstand erreichte, nahm er im Herbst und Winter wieder ab. Doch trotz nun geltender Homeoffice-Pflicht: So tief wie im 1. Lockdown sind die Zahlen bisher nicht: Im März 2021 wurden bei Würenlos etwa 115'000 Autos pro Tag gezählt.

Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati und Kantonsärztin Yvonne Hummel. Alex Spichale

Es herrschte noch die ausserordentliche Lage vor einem Jahr. Die Kompetenzen lagen komplett beim Bund – der Aargau führte nur aus. Mittlerweile sind wir «nur» noch in der besonderen Lage. Vorgaben des Bundes sind immer noch Pflicht, darüber hinaus hat der Aargau aber wieder mehr Kompetenzen. So hat die Aargauer Regierung etwa vor Weihnachten die Läden geschlossen und kam damit dem Bund zuvor. Und auch die Erotikbetriebe im Kanton sind immer noch geschlossen – schweizweit gibt es ein solches Verbot nicht.

Der damalige Regierungsrat musste wegen Corona vorübergehend ins Spital eingeliefert werden. Chris Iseli

Ziemlich genau vor einem Jahr steckten sich mehrere Regierungsräte und leitende Verwaltungsangestellte mit dem Virus an. Betroffen waren die Regierungsräte Markus Dieth, Stephan Attiger und Urs Hofmann. Letzterer musste vorübergehend ins Spital eingeliefert werden, konnte es aber kurz vor Ostern wieder verlassen. Auch der oberste Bevölkerungsschützer Dieter Wicki und der Kommandant der Kantonspolizei Michael Leupold waren erkrankt.