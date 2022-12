Enteignung: Aargauer Bauern sollen mehr für ihr Land erhalten

Grosser Rat Wem Land enteignet wird, soll besser entschädigt werden – so viel soll Aargauer Kulturland künftig kosten Der Grosse Rat des Kantons Aargau hat in einem Vorstoss gefordert, dass das Kulturland im Fall einer Enteignung durch die öffentliche Hand höher entschädigt wird als bisher. Zur Vorbereitung der Vorlage startet heute Freitag eine öffentliche Anhörung. 02.12.2022, 12.17 Uhr

Auch im Kanton Aargau soll die Gesetzesgrundlage geschaffen werden, dass Landwirtschaftsland massvoll besser entschädigt wird. (Symbolbild) Bruno Kissling

Die öffentliche Hand benötigt immer wieder landwirtschaftliches Kulturland, um ihre öffentlichen Aufgaben erfüllen zu können. Dies umfasst etwa den Bau von Strassen, den Hochwasserschutz oder die Revitalisierung von Gewässern. In einem solchen Enteignungsfall werden die Bauern, denen das Kulturland gehörte, finanziell entschädigt.

Ein vom Grossen Rat überwiesener parlamentarischer Vorstoss verlangt nun, dass Aargauer Kulturland im Enteignungsfall höher entschädigt werden soll als wie bisher. Dies schreibt die Staatskanzlei des Kantons Aargau in einer Mitteilung von heute Freitag.

Der Bund hat im Enteignungsrecht bereits entsprechende Bestimmungen aufgenommen, damit landwirtschaftlich genutzter Boden nicht zu günstig enteignet werden dürfe. In einigen Kantonen sind dazu bereits parlamentarische Vorstösse eingebracht worden, die Anpassungen ähnlich der neuen bundesrechtlichen Regelung verlangen – so etwa im Kanton Bern und im Kanton Solothurn.

So sollen die Landpreise ab 2025 erhöht werden

Der vorliegende Entwurf soll nun auch im Kanton Aargau die Gesetzesgrundlage dafür schaffen, dass Landwirtschaftsland massvoll besser entschädigt wird. Konkret verlangt der Vorstoss, dass der Landpreis im Enteignungsfall neu bis 22 Franken pro Quadratmeter betragen soll – je nach Einstufung der Landqualität. Aktuell sind die Preise für Landwirtschaftsland im Kanton Aargau regional unterschiedlich und liegen zwischen 3 und 13 Franken pro Quadratmeter.

Zur Vorbereitung der Vorlage an den Grossen Rat wird vom 2. Dezember 2022 bis 10. März 2023 eine Anhörung durchgeführt. Das geänderte Gesetz soll am 1. Januar 2025 in Kraft treten. Die neue Regelung soll nur für Projekte gelten, die nach Inkrafttreten der Rechtsänderung öffentlich aufgelegt worden sind. (luk)