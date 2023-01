Aargau: Volk entscheidet über kantonale Ombudsstelle

Grosser Rat Volk entscheidet über kantonale Ombudsstelle – Gesetz ist umstritten Das Kantonsparlament hat dem Ombudsgesetz zugestimmt. Die Bürgerlichen haben jedoch das Behördenreferendum ergriffen – eine Ombudsstelle sei gemäss SVP «nicht notwendig». Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 17.01.2023, 20.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Grosse Rat hat am Dienstag zum zweiten Mal im neuen Jahr getagt. Sandra Ardizzone

Was andere Kantone schon länger haben, soll es auch im Aargau geben: Eine kantonale Ombudsstelle, an die sich die Bevölkerung wenden kann und die bei Problemen und Streitfällen im Umgang mit Behörden schlichtet. Wie schon in der ersten Beratung Ende August 2022 war das Ombudsgesetz im Grossen Rat auch am Dienstag bei der zweiten Beratung umstritten.

Mitte-links sprach sich für eine kantonale Ombudsstelle aus. Das Gesetz geht auf einen Vorstoss der CVP-Fraktion (heute: Die Mitte) zurück. Die Fraktion sei «stolz und dankbar, dass die Motion nun vor der defini­tiven Umsetzung steht», freute sich Alfons P. Kaufmann für die Mitte-Fraktion. «Andere Kantone haben den Sinn und Zweck der Ombudsstelle schon lange erkannt.» In keinem dieser Kantone würden diese in Frage gestellt.

Die SP-Fraktion zeigte sich überzeugt, dass durch eine Ombudsstelle «lange und teure ­Gerichtsverfahren verhindert werden können», was unter dem Strich mehr Kosten spare als generiere. «Es ist höchste Zeit, dass wir auch im Aargau eine Ombudsstelle haben», ­sagte Grossrätin Carole Binder.

Grossrätin Carole Binder-Meury sprach sich für eine Ombudsstelle im Aargau aus. Horatio Gollin

Gleich argumentierte Andreas Fischer für die Grünen. Dank einer Ombudsstelle könnten ­einige Rechtsfälle beendet werden, bevor sie überhaupt irgendein Gericht beschäftigten. Auch die GLP und die EVP sprachen sich für das Ombudsgesetz aus.

SVP: Ombudsstelle sei «nicht notwendig»

Ganz andere Töne schlugen die FDP und SVP an. Bernhard Scholl (FDP) sagte, es brauche in einer Demokratie keine kantonale Ombudsstelle. «Wir haben eine bürgernahe Verwaltung und Regierung.» Die Bevölkerung könne per E-Mail, telefonisch oder sogar persönlich auf die entsprechenden Personen oder Behörden zugehen und ihre Anliegen deponieren. Sage der Grosse Rat heute Ja zum Ombudsgesetz, werde die FDP das Behördenreferendum ergreifen, kündigte Scholl an.

Laut FDP-Grossrat Bernhard Scholl brauche es in einer Demokratie keine kantonale Ombudsstelle. Britta Gut

Die SVP-Fraktion findet eine kantonale Ombudsstelle ebenfalls «nicht notwendig», wie Christian Keller ausführte. Auch die SVP ist der Meinung, dieses Geld könne man sich sparen. Bürgerinnen und Bürger könnten sich mit ihren Anliegen jederzeit an eine Grossrätin oder einen Grossrat wenden. So würden Missstände aufgedeckt und könnten direkt an den Regierungsrat herangetragen werden, ohne weitere Verwaltungsstellen aufzubauen, die nur Kosten verursachten. Keller stellte namens der SVP-Fraktion den Antrag auf Nichteintreten. Dieser Antrag wurde jedoch mit 73 zu 65 Stimmen abgelehnt.

Kommissionsantrag kommt durch

Anders ein Antrag der Kommission. Diese wollte die Behörden nicht wie vom Regierungsrat vorgeschlagen ganz, sondern nur hinsichtlich hängiger Rechtsmittelverfahren vom Wirkungsbereich der Ombudsstelle ausschliessen. Lukas Huber (GLP) sagte, sobald ein Rechtsmittelverfahren erledigt sei, müsse sich die Ombudsstelle wieder involvieren können. Er warnte davor, dass sonst alle kantonalen Stellen, die sich mit Beschwerden befassen, vom Wirkungsbereich ausgeschlossen wären. Der Grosse Rat hat diesem Antrag gegen den Willen der Regierung mit 111 zu 28 Stimmen zugestimmt.

Regierungsrat Dieter Egli führte aus, der Regierungsrat sei überzeugt, dass das Ombuds­gesetz eine gute Sache sei. Das zeigten auch die Erfahrungen anderer Kantone. Eine Ombudsstelle solle vermitteln und einvernehmliche Lösungen herbeiführen, so Egli.

Regierungsrat Dieter Egli Alex Spichale

Vor allem aber sei sie unabhängig von der ­Verwaltung. Es wäre hilfreich für die Verwaltung, wenn sie Bürgerbeschwerden an eine ­unabhängige Stelle verweisen könnte. Egli zeigte sich auch überzeugt, dass eine Ombudsstelle weiterreichende Beschwerden sowie Gerichtsfälle verhindern könnte.

72 Grossräte ergreifen Behördenreferendum

In der Schlussabstimmung hat der Grosse Rat dem Ombudsgesetz und damit einer kantonalen Ombudsstelle mit 73 zu 66 Stimmen zugestimmt. SVP und FDP stimmten geschlossen dagegen. Gegen diesen Beschluss ergriff die FDP-Fraktion – wie angekündigt – das Behördenreferendum. 72 Grossrätinnen und Grossräte stimmten für das Referendum. Für das Zustandekommen eines Referendums sind 35 Stimmen nötig.

Damit hat nun also die Aargauer Stimmbevölkerung das letzte Wort. Sie darf an der Urne darüber entscheiden, ob es im Aargau eine Ombudsstelle braucht, die ihre Anliegen entgegennimmt, Auskünfte erteilt, berät und vermittelt. Die SP hat in einer Mitteilung bereits angekündigt, dass sie sich im Abstimmungskampf für das Ombudsgesetz engagieren werde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen