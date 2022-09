Grosser Rat Studierendenzahlen sinken: Die Pädagogische Hochschule macht dem Parlament weiterhin Sorgen Das Image-Problem der Schule am Standort Brugg-Windisch ist noch nicht gelöst. Wer den Quereinsteiger-Lehrgang macht, soll dies zudem weiterhin selber berappen. Eva Berger 13.09.2022, 18.43 Uhr

Der Campus Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Brugg-Windisch. Hier studieren weniger angehende Lehrpersonen, als für die Behebung des Lehrermangels nötig wären. Severin Bigler

Der Grosse Rat hat den Jahresbericht 2021 der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) zur Kenntnis genommen und den Bericht zum Leistungsauftrag 2021-2024 einstimmig gutgeheissen. Vorausgegangen waren Diskussionen, insbesondere bezüglich der Pädagogischen Hochschule in Brugg-Windisch.

Denn diese, so zeigte der Bericht, ist nicht sonderlich beliebt. Die Studierendenzahlen haben wiederum abgenommen, im letzten Sommer haben acht Prozent weniger Studierende in Brugg die Ausbildung zur Lehrperson in Angriff genommen.

Image-Problem schon letztes Jahr ausgemacht

Bereits vor einem Jahr, bei der Präsentation des Jahresbericht 2020 der FHNW, hatte der Grosse Rat für die Pädagogische Hochschule in Brugg ein Imageproblem ausgemacht. Der Tenor war an der gestrigen Sitzung noch immer der gleiche: Die sinkenden Studierendenzahlen bei gleichzeitigem Lehrermangel seien besorgniserregend, darin waren sich die Fraktionen einig.

Die FHNW sei insgesamt gut unterwegs, betonte Bildungsdirektor Alex Hürzeler. Die Anzahl Studierender sei kaum das einzige Qualitätsmerkmal für eine Hochschule. Es sei aber nicht verboten, genau hinzuschauen und allenfalls zu korrigieren.

Keine Unterstützung für Quereinteigende

Keine Chance hatte kurz darauf die SP-Fraktion mit einem Postulat, das Unterstützungszahlungen für Studierende des Quereinsteigerlehrgangs an der PH forderte. Damit könnte nach Ansicht der SP dem Lehrpersonenmangel zumindest etwas begegnet werden. Eine Studienrichtung und ein Angebot würden so bevorteilt, stellten die Gegner klar und lehnten den Vorstoss mit 82 zu 50 ab.