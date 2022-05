Postulate zu Sozialhilfekürzungen im Aargau sind vom Tisch

Grosser Rat Selbst bürgerliche Parteien sehen ein, dass die geforderten Sozialhilfekürzungen nicht umsetzbar sind Um den sozialen Frieden zu bewahren, wollten Bürgerliche die Sozialhilfe im Aargau an Bedingungen knüpfen. Es brauchte einen 116-seitigen Bericht, um die rechte Ratshälfte davon zu überzeugen, dass ihre Forderungen illegal sind und ein Bürokratiemonster erschaffen würde. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 03.05.2022, 17.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Aargau sind Sozialhilfekürzungen vorerst vom Tisch. Baselland stimmt am 15. Mai über eine Kürzung ab. Keystone

Nur wer Sozialversicherungsbeiträge geleistet und Steuern bezahlt hat sowie motiviert, engagiert und integrationswillig ist, soll im Aargau die volle Sozialhilfe erhalten. 2017 haben Grossrätinnen und Grossräte von SVP, FDP und Mitte (damals noch CVP) zwei Motionen eingereicht, welche die Sozialhilfe an Bedingungen knüpfen wollten.

Die Regierung hatte beide Motionen zur Ablehnung empfohlen. Die bürgerliche Mehrheit im Rat hat sie trotzdem als abgeschwächte Postulate überwiesen. In der Folge hat der Kantonale Sozialdienst einen umfassenden Analysebericht zum Thema erarbeitet. Dabei wurden unter anderem die kommunalen Sozialdienste befragt und die Vereinbarkeit der Forderungen mit übergeordnetem Recht geprüft.

Bericht bringt kaum neue Erkenntnisse

Der Bericht komme auf 116 Seiten im Wesentlichen zu den gleichen Erkenntnissen, die der Regierungsrat bereits 2017 auf drei Seiten dargelegt habe, sagte Severin Lüscher, Präsident der Gesundheitskommission, am Dienstag im Grossen Rat.

Severin Lüscher, Präsident der Gesundheitskommission. Chris Iseli

Die Kommission habe zur Kenntnis genommen, dass die Umsetzung des ersten Postulates «schlicht illegal» wäre und die Umsetzung des zweiten Postulats zu einem «extrem teuren und personalintensiven Bürokratiemonster» führen würde, sagte Lüscher.

Deshalb habe die vorberatenden Kommission letztlich einstimmig und ohne Enthaltung beschlossen, dem Antrag der Regierung zu folgen und die beiden Postulate abzuschreiben. Der Grosse Rat tat dies am Dienstag auch.

Sozialdienste beurteilten die Forderungen sehr kritisch

Das dürfte nicht nur die Sozialhilfebeziehenden im Aargau freuen, sondern auch die Mehrheit der Mitarbeitenden der Sozialdienste. Diese haben sich in einer Umfrage des Kantons sehr kritisch zu den Forderungen geäussert.

Es würden die Armen und nicht die Armut bekämpft. Es sei «zynisch und menschenfeindlich» zu glauben, dass Leute mit wenigen AHV-Beitrags- oder Steuerjahren weniger zu Essen brauchten als die anderen. Es mache keinen Sinn, alle zu bestrafen, nur um eine Minderheit vermeintlich in den Griff zu bekommen. Nebst Nachteilen für Direktbetroffene befürchteten die Sozialdienstmitarbeitenden auch, dass die Basis für eine gute Zusammenarbeit «zerstört» würde.

Hoffnung auf faktenbasierte Diskussionen

Eine inhaltliche Diskussion über die Postulate gab es im Parlament nicht mehr. Deren Abschreibung war unbestritten. Andre Rotzetter (Die Mitte) hielt aber fest, er hoffe, «dass wir endlich aufhören, diese unnötigen Diskussionen zu führen». Auch Nicola Bossard (Grüne) forderte seine Kolleginnen und Kollegen auf:

«Hören wir auf mit dem unsäglichen Nach-unten-Treten, nur, um ein paar Rappen zu sparen.»

Jürg Knuchel (SP) hielt fest, die aufwendige Prüfung der Regierung habe immerhin dazu geführt, dass «selbst die rechtsbürgerlichen Kolleginnen und Kollegen» von den Forderungen abrückten.

SVP freut sich über Grundlage für weiteren Vorstoss

Tatsächlich blieb selbst der SVP nichts Anderes übrig, als einzusehen, «dass die Postulate abgeschrieben werden müssen», wie ihr Sprecher Daniel Aebi sagte.

SVP-Grossrat Daniel Aebi. Chris Iseli

Die Fraktion finde es aber schade, dass die Regierung in ihrem Bericht keinen Weg aufgezeigt hat, «um wenigstens einen Teil der Forderung umzusetzen». Die Stossrichtung, bei der Sozialhilfe auf Motivation statt Sanktion zu setzen, sei nämlich richtig. Aebi sagte:

«Dank des Berichts haben wir eine sehr gute Grundlage erhalten, um einen weiteren Vorstoss einzureichen, der umsetzbar ist.»

Von den Initiantinnen und Initianten der beiden Vorstösse sitzen nur noch Adrian Schoop (FDP) und Daniel Wehrli (SVP) im Grossen Rat. Renate Gautschy (FDP) und Susanne Voser (Die Mitte) sind zurückgetreten, Martina Bircher (SVP) politisiert heute im Nationalrat.

Will die Regierung gar nichts am System ändern?

Schoop liess es sich nicht nehmen, sich als Einzelvotant zu äussern. Er zeigte sich erstaunt darüber, dass die Regierung fast 120 Seiten brauche, um darzulegen, wieso man eine Forderung nicht umsetzen wolle oder könne. Das hinterlasse bei ihm den Eindruck, «dass man gar nichts am System verändern will». Er betonte, den Postulantinnen und Postulanten sei es um «mehr Differenzierungsspielraum in der Sozialhilfe gegangen, ohne Ungerechtigkeiten zu schaffen».

FDP-Grossrat und Postulant Adrian Schoop. Chris Iseli

Schoop verwies in seinem Votum auf den Kanton Baselland, wo am 15. Mai über eine Teilrevision des Sozialhilfegesetzes abgestimmt wird. Gibt es ein Ja, würde Sozialhilfebeziehenden nach zwei Jahren der Grundbedarf um 40 Franken respektive 4 Prozent pro Monat und Person gekürzt. Die Vorlage geht auf eine SVP-Motion zurück, die ursprünglich eine Kürzung des Grundbedarfs um 30 Prozent gefordert hatte.

Das Beispiel Baselland zeige, so Schoop, dass es Möglichkeiten gebe. «Wir hätten eine Aargauer Lösung schaffen können», ist er überzeugt und kündigte an, der Regierung in einem weiteren Vorstoss Fragen zur Abstufung der Sozialhilfe zu stellen.

Als Fraktionschef stimmte Gallati für die Überweisung der Postulate

Das letzte Wort in der Sozialhilfedebatte hatte Regierungsrat Jean-Pierre Gallati. Er hatte damals als SVP-Fraktionschef für die Überweisung der beiden Postulate gestimmt. Am Dienstag sagte er mit Blick auf Schoops Kritik am umfangreichen Analysebericht, das Problem sei nicht der Umfang.

«Das Problem ist, dass die Stossrichtung der beiden Vorstösse falsch ist.»

Trotzdem habe die Thematik eine umfassende Bearbeitung verdient. Der Bericht schaffe Klarheit, «wo wir am System schrauben dürfen», sagte Gallati. Er forderte die Grossrätinnen und Grossräte auf, dies zu tun. Beim Vorstoss «Motivation statt Sanktion» sei der Spielraum nicht gleich Null.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen