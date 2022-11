Grosser Rat Mehr Chancen für Wind und Solar Ob Darlehen für Solaranlagen oder Bedingungen für Windenergie: Der Klimaschutz beschäftigt den Grossen Rat - gezwungenermassen. Mathias Küng 09.11.2022, 05.00 Uhr

Darlehen: Auch wer wenig Eigenkapital besitzt, soll sich Solaranlagen leisten können. Keystone

In Sorge um eine mögliche Strom­mangellage in den kommenden Jahren haben die Freisinnigen im Grossen Rat schon im März eine Reihe von Energievorstössen eingebracht. Sie wollten frühzeitig auf dieses Problem hin­weisen. Inzwischen hat es uns schon im Griff. Einzelne Vorstösse wie der Ruf nach einer Gefährdungsanalyse für das Risiko einer Strommangellage wurden von der Realität überholt. Mehrheitlich bleiben sie – wie der Ruf nach mehr Investitionen der Stromkonzerne in der Schweiz – aber aktuell und wurden vom Grossen Rat der Regierung zur Prüfung überwiesen.