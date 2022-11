Grosser Rat Klare Mehrheit im Parlament: Sozialhilfedetektive im Aargau sind einen Schritt weiter Das Sozialhilfe- und Präventionsgesetz hat die erste Hürde im Grossen Rat genommen. Bei der Höhe der Alimentenbevorschussung war Mitte-links chancenlos. 15.11.2022, 21.17 Uhr

Das heutige Sozialhilfe- und Präventionsgesetz stammt aus dem Jahr 2001 und muss revidiert werden. Der Grosse Rat hat das Gesetz gestern in erster Beratung beschlossen. Bereits in der Kommission – und auch am Dienstag im Grossratssaal – sorgte die Höhe der Alimentenbevorschussung für Diskussionen.