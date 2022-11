Aargau: Grosser Rat berät über neues Modell für Kinderbetreuung

Grosser Rat Je ein Drittel für die Kinderbetreuung: Kanton und Gemeinden im Aargau sind dagegen Am Dienstag berät der Grosse Rat über ein neues Modell für die Kinderbetreuung, das auch den Kanton in die Pflicht nehmen will. Von der Gemeindeammännervereinigung kommt Widerstand. Und ausgerechnet die SP ist sich uneins. Eva Berger 1 Kommentar 14.11.2022, 05.00 Uhr

Für die Kinderbetreuung in Kitas oder Tagesstrukturen kommen im Aargau grundsätzlich die Eltern selber auf. Jetzt sollen Kanton und Gemeinden in die Pflicht genommen werden. Symbolbild: Nadia Schaerli

Das aargauische Kinderbetreuungsgesetz ist erst seit sechs Jahren in Kraft. Gemeinden sind seit August 2016 verpflichtet, den Zugang zu einem bedarfsgerechten Angebot an familienergänzender Betreuung sicherzustellen und sie legen Standards zur Qualität fest. Die Kosten liegen grundsätzlich bei den Eltern, die Wohngemeinde beteiligt sich aber je nach deren finanziellen Möglichkeiten.

Grossrätinnen und Grossräte aller Fraktionen ausser der SVP wollen das Gesetz nun umkrempeln und auch den Kanton an der Kinderbetreuung beteiligen: Kanton, Gemeinden und Familien sollen je einen Drittel der Kosten übernehmen. Weiter sollen Mindeststandards zur Qualität des Angebots festgesetzt werden.

Regierungsrat: Zu teuer, Studie läuft bereits

Der Regierungsrat lehnt den Wechsel ab, würde die Forderung aber als Postulat entgegennehmen. Er begründet seine Ablehnung damit, dass das neue System die Kantonskasse mit 120 Millionen Franken zu stark belasten würde. Des Weiteren laufe bereits eine Erhebung zur familienergänzenden Kinderbetreuung im Aargau. Bis in einem Jahr liegen diese Ergebnisse vor.

Simona Brizzi, Grossrätin SP. zvg

Die Motionärinnen und Motionäre halten an ihrem Anliegen. Das Geschäft ist für die Grossratssitzung vom Dienstag traktandiert. Warum es eine weitere Studie zur Situation brauche, sei nicht einleuchtend, sagt Simona Brizzi (SP): «Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss unterstützt werden. Der Kanton soll sich an den Kosten beteiligen und Qualitätsstandards sollen gesetzlich verankert werden.»

Gegen akuten Fachkräftemangel

Einerseits bezahle der Bund nur dann Unterstützungsbeiträge, wenn sich auch der Kanton beteiligt. Andererseits profitiere dieser schliesslich davon, dass mehr Leute arbeiten, weil ihre Kinder in Kitas oder Tagesstrukturen sind. Gerade auch wegen des akuten Fachkräftemangels müsse der Kanton jetzt mithelfen, die Kinderbetreuung besser zugänglich zu machen.

Doch nicht nur der Regierungsrat lehnt die Motion ab, auch die Gemeinden haben keine Freude daran. Vor wenigen Tagen verschickte die Gemeindeammännervereinigung (GAV) einen Brief an alle Grossrätinnen und Grossräte mit der Bitte, am Dienstag gegen das Anliegen zu stimmen. Der Vorstand der GAV unterstütze entschieden die Haltung der Regierung, heisst es im Schreiben.

Patrick Gosteli, Präsident Gemeindeammännervereinigung, Grossrat SVP. zvg

Das sei die Haltung des 22-köpfigen Vorstands, sagt GAV-Präsident Patrick Gosteli auf Anfrage. Alle 200 Gemeindeammänner im Kanton habe man so kurzfristig nicht befragen können.

Gemeinden können es sich nicht leisten

«Die Motion kommt zu einem völlig falschen Zeitpunkt», sagt der SVP-Grossrat. Im Rahmen des Programms «Aargau 2030» würden Fragen zur familienergänzenden Kinderbetreuung sowieso geklärt, auch die Gemeinden würden in diesem Zusammenhang umfassend befragt. «Der Prozess läuft also», so Gosteli. Das vorgeschlagene System sei zudem für die Gemeinden schlicht nicht finanzierbar, die Mehrkosten von 58 Millionen Franken könnten sie sich nicht leisten.

Weiter sei es unpraktisch, da es Zuständigkeiten zwischen Kanton und Gemeinden vermische. Interessen der Gemeinden und Ansprüche der Eltern seien auch in der Kinderbetreuung völlig unterschiedlich. «Die Verantwortung soll bei den Gemeinden bleiben, da muss keine zusätzliche Ebene mitreden», so Gosteli. Schliesslich sei das Gesetz erst seit kurzem in Kraft, ein Wechsel komme nicht in Frage, bevor nicht wirklich Erfahrungen gesammelt worden sind.

Gertrud Häseli, Grossrätin Grüne. Severin Bigler

Mitmotionärin Gertrud Häseli (Grüne) ist irritiert ob der Haltung des GAV-Vorstands. «Er will weismachen, dass alle Gemeindeammänner gegen diesen Systemwechsel sind. Das stimmt aber nicht.» Auch von Gemeindepräsidien erhalte der Vorstoss Unterstützung. «Sie sehen ebenfalls, dass sich der Kanton beteiligen muss», so Häseli.

Unterstützung aus der Wirtschaft

Ob das Anliegen ohne Support des GAV-Vorstands im Grossen Rat eine Mehrheit findet, sei schwierig einzuschätzen, sagt die Grossrätin. Die Unterstützung sei breit, betont Simona Brizzi, der Vorstoss komme auch in der Wirtschaft gut an. «Aus der Baubranche, dem Gesundheitswesen, der Bildung und der Gastronomie erhalten wir Zuspruch. Das Bedürfnis nach familien- und schulergänzenden Betreuungsstrukturen ist gross.»

Karin Faes, Grossrätin FDP. Alex Spichale

Sprecherin der Motionärinnen und Motionäre ist denn die Freisinnige Karin Faes. Auch ihre Fraktionskollegen Tobias Hottiger und Titus Meier sind an der Motion beteiligt. Faes sagte Anfang Oktober, den grössten Nutzen von einem Systemwechsel hätten Familien mit mittlerem Einkommen. Durch die geringen Subventionen lohne es sich für manche gar nicht, ein paar Tage in der Woche zu arbeiten.

Die SP diskutiert noch über Kostenschlüssel

Dem Vernehmen nach wird eine Mehrheit der FDP aber gegen das Anliegen stimmen. Und ausgerechnet aus der SP könnte Widerstand kommen, denn auch diese Fraktion sei sich uneins. Die SP unterstütze die Idee, dass sich der Kanton und die Gemeinden an den Kinderbetreuungskosten beteiligen sollen, sagt dazu Simona Brizzi. Aber: «Die Frage nach einem fairen Schlüssel, damit auch Familien mit tiefen Einkommen profitieren können, ist noch nicht ganz geklärt.» Die Fraktion berate sich abschliessend am Dienstagmorgen vor der Grossratssitzung.

Für Brizzi ist aber klar: Sollte der Vorstoss vom Parlament abgelehnt werden, folge sogleich der nächste. «Es muss jetzt etwas passieren, sowohl bei der Kostenbeteiligung durch den Kanton als auch bei den Qualitätsstandards.» Das findet Gertrud Häseli ebenfalls: «Es funktioniert nur, wenn sich alle beteiligen. Wir machen weiter, bis wir einen Systemwechsel erwirken.»

