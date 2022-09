Parlament bewilligt Projektierungskredit für Integrationszentrum

Grosser Rat Integrationszentrum für bis zu 250 Flüchtlinge nimmt die erste Hürde Der Grosse Rat hat den Projektierungskredit in der Höhe von 4,95 Millionen Franken mit wenigen Gegenstimmen gutgeheissen. Das Integrationszentrum soll 2028 eröffnet werden. 06.09.2022, 20.33 Uhr

Am Standort des früheren Kantonsschülerhauses zwischen Rohrerstrasse und Gleisanlagen in Aarau soll das Integrationszentrum entstehen. Der Altbau wird gegenwärtig als Asylheim genutzt. Michael Küng

Das Integrationszentrum für bis zu 250 Asylsuchende, das an der Rohrerstrasse in Aarau gebaut werden soll, hat die erste Hürde genommen. Der Grosse Rat hat an der gestrigen Sitzung einen Verpflichtungskredit über 4,95 Millionen Franken für die Projektierung mit 122 zu 5 Stimmen gutgeheissen. Über den Baukredit stimmt der Grosse Rat zu einem späteren Zeitpunkt ab.