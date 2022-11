Aargauer Grosser Rat fordert Aufklärung des KSA-Debakels

Grosser Rat Fraktionen fordern lückenlose Aufklärung des KSA-Debakels: «Damit sich ein solches Desaster nicht wiederholt» Zwei Fraktionserklärungen, ein Vorstoss und eine Medienmitteilung: Das KSA-Debakel war am Dienstag Thema im Grossen Rat. Eva Berger und Mathias Küng 1 Kommentar 22.11.2022, 20.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das KSA-Debakel war am Dienstag Thema im Grossen Rat. Sandra Ardizzone

Fünf Tage, nachdem das Kantonsspital Aarau (KSA) beim Kanton ein Finanzierungsgesuch über 240 Millionen Franken gestellt hatte, war das Finanzdebakel um das grösste Aargauer Spital auch im Grossen Rat ein Thema. Für einmal waren sich praktisch alle Fraktionen einig. SVP, FDP, Mitte, SP und GLP kamen mit einer gemeinsamen Erklärung in die Sitzung. Zu sagen hatte aber auch die EVP etwas, auch sie verlas eine Fraktionserklärung. Darauf verzichteten die Grünen zwar, aber sie teilten ihren Standpunkt zur Causa KSA am Nachmittag per Medienmitteilung mit.

Diskussionen zu Fraktionserklärungen sind nicht vorgesehen – tatsächlich kam das KSA aber auch in der anschliessenden Budget-Debatte wieder zur Sprache. Schon in der Eintretensdebatte wurde das Debakel allenthalben erwähnt.

Lückenlose Aufklärung verlangt

Désirée Stutz, Fraktionschefin der SVP, verlas die überparteiliche Fraktionserklärung. Obwohl das KSA in den vergangenen neun Jahren die Eignerziele nicht erreicht hat, sei der Neubau über knapp 600 Millionen Franken geplant und in Angriff genommen worden, rief sie in Erinnerung. Auch habe der Bericht der beratenden PWC aufgezeigt, welche Finanzierungsgrundlagen für den geplanten Neubau erforderlich wären. «Und obwohl offensichtlich auch im operativen Geschäft Defizite bestehen, scheinen die Verantwortlichen nicht oder nur zögerlich zu handeln», so Stutz. Es sei zum Knall gekommen – trotz der klaren Aussage von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati in den Medien, das KSA wäre auch ohne Corona und Ukraine-Krieg in Not geraten.

«Dies lässt uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier fassungslos und mit vielen Fragen zurück», sagte Stutz. Sie verlangten eine lückenlose Aufarbeitung der Thematik, parallel brauche es ein umfassendes Sanierungsprogramm für das KSA. Nur wenn die Rollen sowohl der Verantwortlichen des KSA als auch in der Regierung kritisch durchleuchtet würden, könnten die nötigen Lehren gezogen werden, «damit sich ein solches Desaster nicht wiederholen wird», so Stutz.

Die Fraktionen fordern aber nicht nur lückenlose Aufklärung, sondern auch, dass der Regierungsrat die personelle Besetzung der Führungsgremien kritisch hinterfragt. Er soll die ihm zustehenden Möglichkeiten ausschöpfen, um sämtliche Organe zur Verantwortung zu ziehen. «Es braucht nun eine Führungscrew mit der entsprechenden Erfahrung und Durchsetzungskraft, um eine solche Organisation aus der Krise zu führen», sagte Stutz. Auf keinen Fall dürfe auf Zeit gearbeitet werden, mit zusätzlichen Analysen. «Wenn, muss dies parallel zum Krisenmanagement geplant werden», stellte Stutz klar.

Die Mehrheit des Grossen Rates fordert den Rücktritt des KSA-Verwaltungsrates. Tele M1

Überparteilicher Vorstoss fordert Durchleuchtung

Bei der Erklärung blieb es nicht, die beteiligten Fraktionen reichten zudem ein Postulat betreffend der finanziellen Schieflage des KSA ein. Von zeitlichen Abläufen über Auswirkungen auf Kantonsfinanzen und andere Spitäler sowie das Personal soll der Regierung den ganzen Komplex durchleuchten.

Weniger weit ging die EVP. Co-Parteipräsident Roland Frauchiger verlas für die Fraktion die Erklärung. Nicht immer sei der Goalie schuld, wenn es im Fussball Tore gebe, sagte er. Man müsse die Vorgeschichte und Geschehnisse genau analysieren. Wie es zu einem Loch von 240 Millionen Franken kam und welche Abschreibepolitik am KSA herrsche, müsse durchleuchtet werden. Auf Schnellschüsse, die allenfalls gar personelle Konsequenzen nach sich ziehen, sei jetzt zu verzichten.

Grüne stellen zwei Spitäler in Frage

Für die Grünen sei der Ruf des KSA nach finanzieller Unterstützung keine Überraschung und eine logische Folge eines «Markt-, Organ- und Politikversagens», schreiben sie in einer Medienmitteilung. Die finanzielle Schieflage des KSA habe mit der bestehenden Aufgabenstruktur zu tun, wonach es ein Endversorgerspital ist und deshalb viele Patientinnen und Patienten behandelt, die anderswo nicht aufgenommen werden können. «Weder die Tarife noch die bisherigen Entschädigungen des Kantons deckten diese Kosten – seit vielen Jahren», heisst es in der Mitteilung.

Allerdings habe auch das KSA seine Hausaufgaben nicht gemacht, die Führungsstruktur der kantonseigenen Akutspitäler müsse überprüft werden. Gleichzeitig müssen die Rolle privater Spitäler geklärt und die Aufgaben der Kantonsspitäler und deren Finanzierung hinterfragt werden. «Die heutige Situation mit den separat geführten Häusern führt zu teuren Doppelspurigkeiten», so die Grünen. Mit einer gemeinsamen Führung könne der Turnaround gelingen.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen