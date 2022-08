Fragestunde bald auch im Aargauer Grossen Rat?

Grosser Rat Fragestunde mit rascher Auskunft statt schriftliche Antworten nach drei Monaten? Im Nationalrat ist die Fragestunde in jeder Session eine feste Grösse. Unlängst hat das Thurgauer Kantonsparlament auch eine eingeführt. Soll der Grosse Rat nachziehen? Eine kleine Umfrage bei mehreren Fraktionschefinnen und -chefs offenbart alles zwischen offener Sympathie und ebenso deutlicher Ablehnung. Mathias Küng Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Müssen Regierungsräte (Bild: links Stephan Attiger, daneben Jean-Pierre Gallati) künftig auch in einer Fragestunde aktuelle Fragen beantworten? li / AGR

Ohne bundesrätliche Fragestunde im Nationalrat ist eine Session in Bern kaum denkbar. Sie ist ein gern genutztes Instrument, mit dem Parlamentarierinnen und Parlamentarier dem Bundesrat vorab schriftlich Fragen zu aktuellen Themen stellen können. Während einer Stunde müssen diese dann von den angesprochenen Bundesrätinnen bzw. Bundesräten im Plenum mündlich beantwortet werden. Nach einer Stunde wird aber abgeklemmt, und alle bis dahin noch offenen Anfragen werden dann halt nur schriftlich beantwortet.

Das System der Fragestunde gibt es so oder ähnlich auch in einzelnen Kantonsparlamenten und Einwohnerräten. Wäre das auch eine Möglichkeit für den aargauischen Grossen Rat? Dies, zumal zwischen Sitzungen grosse Lücken klaffen. Ein aktuelles Beispiel: Die letzte Sitzung vor den Sommerferien war am 28. Juni, erst heute Dienstag, den 30. August, findet wieder eine statt.

Barbara Portmann, Grossrätin GLP und Fraktionschefin. Fritz Thut / Lenzburger Bezirksanzeiger

Portmann: Antwort sofort oder an einer der nächsten Sitzungen

GLP-Fraktionschefin und Stadträtin Barbara Portmann aus Lenzburg kennt dies aus dem Einwohnerrat ihrer Stadt. Hier antworten die Stadträtinnen und Stadträte jeweils sofort oder an einer der nächsten Sitzungen auf Anfragen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier. So ein System im Kantonsparlament wäre überlegenswert, sagt Portmann.

Sie empfiehlt aber, erst Erfahrungen anderer Parlamente abzuholen. Es habe nämlich Vor- und Nachteile. Angesichts so weniger Sitzungen könnten Antworten früher vorliegen, etwa bei Themen wie Corona, in denen sich sehr rasch Veränderungen ergeben. Sie sieht aber auch das Risiko, dass die Hemmschwelle, einen Vorstoss einzureichen, sinkt: «Es darf nicht passieren, dass dies dann von einzelnen für persönliche PR genutzt wird. Man müsste es klar regeln, und Anfragen auch in der Fraktion besprechen, um sicherzustellen, dass diese dann auch eine gewisse Relevanz haben.»

Alfons P. Kaufmann, Grossrat Die Mitte und Fraktionschef. Alex Spichale / FRI

Grosse Sympathie beim Fraktionschef der Mitte

So ein Instrument gern prüfen, ja sogar begrüssen würde Alfons Paul Kaufmann, Fraktionschef der Mitte. In Basel-Stadt würden Interpellationen von den Regierungsmitgliedern mündlich beantwortet, das gefalle ihm. Man könne dort dann auch gleich nachfragen. «Das ist unmittelbarer als im Aargau, wo man drei Monate auf eine Antwort wartet und dann nochmals einige Zeit verstreicht, bis man sich dazu im Grossen Rat äussern kann.» Allerdings müsste man den Ablauf genau definieren und klare Regeln schaffen, sagt Kaufmann. Sinnvoll fände er, wenn man die Fragen vorher schon beim Büro einreichen müsste. Auch er will verhindern, dass dieses Instrument zur Selbstprofilierung benützt wird.

Uriel Seibert, Grossrat EVP und Fraktionschef. Valentin Hehli / ARG

EVP-Fraktionschef würde Fragestunde begrüssen

Grundsätzlich Sympathie für so ein neues Instrument hat EVP-Fraktionschef Uriel Seibert, «für mehr und schnelleren Informationsaustausch angesichts unregelmässig stattfindender Sitzungen». Er würde das prüfen und ein Pilotprojekt begrüssen, um herauszufinden, ob sich dadurch ein Mehrwert gewinnen liesse oder nicht: An der Idee mit mündlichen Antworten reizt ihn auch, dass das Parlament so seiner Aufgabe noch besser gerecht werden könnte. Doch wie alle andern würde auch er klare Regeln festlegen: «Das Ziel darf nicht sein, einen Vorstoss bloss einzureichen, um in den Medien mehr Schlagzeilen zu machen. Es müsste das Ziel sein, dadurch rascher relevante, zusätzliche, direkte Informationen zu bekommen.»

SVP-Fraktionschefin fürchtet um die Effizienz im Parlament

Désirée Stutz, Grossrätin SVP und Fraktionschefin. Henry Muchenberger

SVP-Fraktionschefin Désirée Stutz findet die heutige Situation angesichts zuweilen grosser Sitzungspausen nicht zufriedenstellend. Auch weil man neue Vorstösse nur an Sitzungstagen einreichen und die Beantwortung rund drei Monate dauern kann.

Gleichwohl glaubt sie nicht, dass so ein neues Instrument etwas bringen würde. «Ich befürchte, dass dann Anfragen gestellt werden, die man durch einen Blick ins Gesetz, auf die Homepage des betreffenden Departements oder durch einen Telefonanruf problemlos beantwortet bekäme.» Oder dass bei schwierigen Fragen die Zeit für eine vertiefte Antwort fehlen würde. So ein Instrument würde deshalb bloss die Verwaltung belasten, und es wäre der Effizienz des Parlamentsbetriebs abträglich, sagt Stutz.

