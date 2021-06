Grosser Rat Ein kleiner Schritt zu mehr Hilfe für die Kleinen: Der Aargau prüft ein Kinder- und Jugendhilfegesetz Anstelle eines Flickwerks aus Gesetzen und Bestimmungen sollen neue gesetzliche Grundlagen die Kinder- und Jugendhilfe regeln. Damit hat der Grosse Rat die Regierung beauftragt - dagegen war die SVP. Eva Berger 08.06.2021, 20.44 Uhr

Die ambulante Kinder- und Jugendhilfe steht im Aargau noch auf wackeligen Beinen. (Symbolbild) Gerhard Seybert

Immerhin, gesetzliche Grundlagen für die ambulante Kinder- und Jugendhilfe werden geprüft. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagte SP-Grossrätin Simona Brizzi im Anschluss an die Debatte des Grossen Rats in Spreitenbach vom Dienstag. Zusammen mit einer Reihe Grossrätinnen und Grossräten aus allen Parteien hatte Brizzi eine Motion eingereicht, die solche Grundlagen verlangt.