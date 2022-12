Ehemann von Désirée Stutz wird Grossrat

Grosser Rat Ein Ehepaar für die SVP-Fraktion: Der Mann von Désirée Stutz wird Grossrat Stephan Müller aus Möhlin rückt am 10. Januar in den Grossen Rat nach. Er ist der Ehemann von SVP-Fraktionschefin Désirée Stutz. Anders als Regierungsräte dürfen Grossratsmitglieder miteinander verwandt sein. Eva Berger Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Stephan Müller (SVP) rückt in den Grossen Rat nach. Seine Ehefrau ist SVP-Fraktionschefin Désirée Stutz. Monika Weilenmann / zvg

In der SVP-Fraktion des Grossen Rates kommt es in der nächsten Sitzung zu zwei Wechseln: Adrian Gräub und Kathrin Hasler treten zurück, für sie rücken am 10. Januar Marcel Gerny und Stephan Müller nach. Damit wird der Grosse Rat neu ein Ehepaar in seinen Reihen haben, denn Müller und Désirée Stutz, die Fraktionschefin der SVP, sind seit September 2019 verheiratet.