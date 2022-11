Aargau: Budget 23 auf 300-Millionen-Defizit-Kurs

Grosser Rat Budget 23 auf 300-Millionen-Defizit-Kurs: «Auf sieben fette Jahre folgen sieben magere Jahre» Der Grosse Rat wurde trotz ganztägiger Debatte nicht fertig mit dem Budget. Am nächsten Dienstag wird heiss um Lohnerhöhung gerungen. Eva Berger und Mathias Küng Jetzt kommentieren 22.11.2022, 21.06 Uhr

Der Grosse Rat wurde trotz ganztägiger Debatte nicht fertig mit dem Budget. Sandra Ardizzone

Der Aargau hat finanziell sehr gute Jahre mit reihenweise hohen Überschüssen hinter sich. Auch die Rechnung 2022 würde hervorragend schliessen, wäre da nicht letzten Freitag beim Kanton ein Gesuch des Kantonsspitals Aarau (KSA) für eine 240-Millionen-Franken-Geldspritze eingetroffen, um eine Spitalpleite zu verhindern.

240-Millionen-Spritze überschattet Budgetdebatte

Statt mit einem erneut sehr hohen Überschuss wird die Rechnung 2022 jetzt mit einem Defizit von wohl mehreren Dutzend Millionen Franken schliessen. Das KSA-Hilfegesuch (vgl. auch separate Berichterstattung) war in der gestrigen Debatte des Grossen Rates über das Budget für 2023 natürlich auch ein Thema. Robert Obrist von den Grünen rechnete etwa vor, wie lange man mit diesen KSA-Millionen die Krankenkassenprämienverbilligungen finanzieren könnte.

Das sagen die Parteien zum Budget 2023:

SVP-Sprecher Markus Lüthy: «296,5 Millionen Defizit für 2023 sind 41 Prozent der eigentlich für schlechte Zeiten gedachten Ausgleichsreserven.» Severin Bigler Grünen-Sprecher Robert Obrist: «Bei den Löhnen wollen wir mindestens die Teuerung ausgleichen. Anträge zur Streichung von Stellen werden wir ablehnen.» Sandra Ardizzone EVP-Sprecher Uriel Seibert: «Auf sieben fette Jahre folgen sieben magere Jahre. Wir dürfen aber notwendige Investitionen nicht weiter hinausschieben.» Mathias Förster Mitte-Sprecher Ralf Bucher: «Wir hören viele negativ behaftete Voten. In den letzten fünf Jahren hat der Kanton aber Überschüsse von 1,3 Milliarden Franken erzielt.» Andrea Zahler SP-Sprecher Flurin Burkard: «Die Steuerstrategie ist zu hinterfragen. Eine saldoneutrale Umsetzung ist nicht möglich. Weitere Steuerausfälle sind keinesfalls tragbar.» Britta Gut FDP-Sprecher Bernhard Scholl: «Prognosen werden fast schon im Wochenrhythmus über den Haufen geworfen. Jetzt ist auch noch das KSA auf der Intensivstation.» Britta Gut

Aus den Beratungen in den vorberatenden Kommissionen hatte für 2023 ein Budgetdefizit von 296,5 Millionen Franken resultiert. Im Rat stand dies jetzt auf dem Prüfstand. Eins vorweg: Dieses Defizit hat nichts mit dem KSA-Hilfegesuch zu tun. Es ergibt sich hauptsächlich daraus, dass die Nationalbank entgegen früherer Gepflogenheiten nächstes Jahr keinen Gewinn ausschütten kann. Der Kanton hatte auf 160 Millionen gehofft.

SVP empfiehlt «äusserste Zurückhaltung»

Es sei höchste Zeit, dem strukturellen Defizit entschieden gegen zu wirken, verlangte in der Debatte Markus Lüthy für die SVP. Ein Ungleichgewicht entstehe «durch unkontrolliertes Wachstum bei den Ausgaben». Er empfahl da «äusserste Zurückhaltung». Nur wenn der Rat so handle, könne die SVP dem Budget zustimmen.

SP fordert stärkere Lohnerhöhungen

Gegenteilig tönte es bei der SP. Sprecher Flurin Burkard forderte, die Steuerstrategie zu hinterfragen. Deren saldoneutrale Umsetzung sei nicht möglich, weitere Steuerausfälle seien unter keinen Umständen tragbar. Für das Staatspersonal und die Lehrkräfte brauche es eine höhere Lohnerhöhung. Ob die SP dem Budget zustimmt, hänge hauptsächlich vom Grad des Lohnausgleichs ab, so Burkard.

Für die Grünen kritisierte Robert Obrist, man werde Steuersenkungen als Folge höherer Einnahmen durch den angepassten/erhöhten Eigenmietwert und das neue Schätzungswesen ablehnen. Dominik Peter verwies namens der GLP auf die Ausgleichsreserve des Kantons mit 722 Millionen Franken.

Man müsse nicht in Aktionismus verfallen. Die Reserve werde aber nicht sehr lange reichen. Namens der FDP schaute Bernhard Scholl schon über 2023 hinaus. Man werde wohl Sparbudgets diskutieren, wenn die Ausgleichsreserve früher leer sei: «Das tut dann weh.» Seine Empfehlung: «Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not.» Für die EVP bat Uriel Seibert, dass weder Personal noch Asylbewerbende Politik-Fehleinschätzungen ausbaden müssen.

In der Budgetdebatte wurden Anträge für Mehrausgaben, etwa für einen oder zwei Franken mehr tägliches Essensgeld für Asylbewerbende, abgelehnt. Am Schluss des Tages hatte sich unter dem Strich am Defizit von 296,5 Millionen Franken nichts geändert. Die Debatte wird nächsten Dienstag abgeschlossen. Da sind noch mehrere Anträge für eine höhere, aber auch für eine tiefere Lohnerhöhung angekündigt.

