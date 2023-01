Grosser Rat: Aargauische Pensionskasse soll entlastet werden

Grosser Rat Parlament stimmt für Entlastung der Aargauer Pensionskasse – der Einsatz von Steuergeldern passt der SVP gar nicht Die SVP lehnt den Vorschlag zur Sicherung der Vorsorge ab. Steuergelder sollen nicht dafür eingesetzt werden. Der Vorschlag passiert den Rat in erster Lesung trotzdem. Eva Berger Jetzt kommentieren 17.01.2023, 20.30 Uhr

Der Grosse Rat des Kantons Aargau diskutierte am Dienstag unter anderem über Entlastungen für die Aargauische Pensionskasse (APK). Sandra Ardizzone

Steigende Lebenserwartung und unruhige Kapitalmärkte belasten die Pensionskassen – auch jene der Aargauer Staatsangestellten, die Aargauische Pensionskasse (APK). Bis 2018 lag das Leistungsniveau der APK bei 65 Prozent des versicherten Lohnes, derzeit ist es bei 60 Prozent, ab 2024 rechnet man noch mit 55 Prozent. Das ist tiefer als das verfassungsmässige Vorsorgeziel von 60 Prozent, es braucht also Abfederungsmassnahmen.

Die entsprechende Vorlage hatte der Regierungsrat im Sommer in die Vernehmlassung geschickt, am Dienstag befasste sich der Grosse Rat zum ersten Mal damit. Und wie schon in der Anhörung gingen auch jetzt die Meinungen zwischen links und rechts deutlich auseinander.

SVP: Das Fuder ist überladen

Dass Steuergelder für die Gesundung der APK eingesetzt werden sollen, kommt bei der SVP schlecht an. «Wir sind nach wie vor der Meinung, dass das Fuder mit dieser Vorlage überladen ist», sagte Bruno Rudolf für die Fraktion. Die Bevölkerung habe die APK schon vor Jahren mit Millionenbeträgen retten müssen, die SVP will sie nicht wieder zur Kasse bitten und lehne die Vorlage ab.

Die vorgeschlagenen Massnahmen seien teuer, teilweise aber notwendig, sagte Adrian Meier für die FDP. Die Einmaleinlage für Arbeitnehmende über 50 Jahren sei jedoch «sehr störend». Diese kostet den Kanton über 20 Millionen Franken, 5,4 Millionen müssen die Gemeinden berappen.

Adrian Meier (FDP). Britta Gut

Es sei unverständlich, dass mit der Giesskanne Gelder ausgeschüttet werden. Auch weitere, wichtige Fragen seien noch offen. Zwar stimmte die FDP der Vorlage in erster Beratung zu. «Wir behalten uns jedoch explizit vor, je nach Ausgang der Zweitberatung mit der Behandlung des Dekrets die Vorlage dann abzulehnen», sagte Meier.

Keine Sanierung mit Steuergeldern

Anders sah das die SP. «Der Arbeitgeber hat eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden», sagte Daniel Mosimann für die Fraktion. Der Arbeitgeber sei in diesem Fall eben der Kanton, letztlich der Grosse Rat. Eine gute berufliche Vorsorge zeuge auch von einer Attraktivität des Arbeitgebers und darum im Interesse des Kantons. Gezielte, wirksame Massnahmen zur Abfederung der Senkung des Umwandlungssatzes seien unumgänglich, ein Leistungsniveau von 65 Prozent anzustreben.

Daniel Mosimann. Alexander Wagner

Auch die Grünen stimmten der Vorlage zu. Allerdings müsse man beim Lohndekret im Herbst die Verluste bei den Nettolöhnen kompensieren, die durch höhere Arbeitnehmerbeiträge entstehen, sagte Andreas Fischer für die Fraktion.

Die für die Abfederung notwendigen Mittel flössen nicht zur APK, sondern zu den Kantonsangestellten, sagte Finanzdirektor Markus Dieth. Es gehe also nicht um eine Sanierung mit Steuergeldern, sondern um die Renten der Mitarbeitenden. Der Staat, als Arbeitgeber, habe sich mit damit auseinanderzusetzen. Das wird er tun: Mit 92 Ja- zu 46 Nein-Stimmen überwies der Rat die Vorlage in erster Lesung. Die zweite wird folgen.

