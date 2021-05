Grosser Rat Aargauer Gemeinden sollen nicht länger Pensionskassengelder einsacken dürfen, um Sozialhilfeschulden zu begleichen Der Grosse Rat überwies ein Postulat, in dem die Regierung aufgefordert wird, dafür zu sorgen, dass künftig Sozialhilfeschulden nicht mehr mit Freizügigkeitsguthaben zurückbezahlt werden müssen. Raphael Karpf 05.05.2021, 15.49 Uhr

Der Grosse Rat überwies diesen Dienstag ein Postulat, um das Altersguthaben von Sozialhilfebezügern besser zu schützen. Sandra Ardizzone

Wer im Aargau in die Sozialhilfe abrutscht, muss damit rechnen, dass er diese mit seinem Altersguthaben wird zurückzahlen müssen. So handhaben es aktuell mehrere Gemeinden. Der Aargau ist der einzige Kanton schweizweit, in dem dies geschieht.