Bancomaten-Sprengung im Aargau: Übersicht über die Fälle

Grosse Übersicht Diese Aargauer Bankautomaten sind in den vergangenen zwei Jahren gesprengt worden – hängen die Fälle zusammen? In Büttikon ist in der Nacht auf Mittwoch ein Bancomat der Raiffeisen durch eine Sprengung zerstört worden. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Wir haben die jüngsten Ereignisse zusammengetragen. Ausserdem äussert sich die Bundesanwaltschaft zur Thematik. Alessandro Crippa Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Küttigen, Killwangen, später Nussbaumen sowie Vordemwald und in diesem Jahr nun auch Oberentfelden und jüngst Büttikon. In diesen Gemeinden sind in jüngster Vergangenheit Bankautomaten von unbekannten Tätern gesprengt worden. Sechs Mal hinterliessen die Täter jeweils ein Bild der Zerstörung.

Küttigen, 27. November 2020: Die Filiale der Clientis Bank ist von einer Bancomaten-Sprengung betroffen. Vor dem Gebäude sind die massiven Auswirkungen zu sehen. Kapo AG Killwangen, 23. Dezember 2020: Unbekannte sprengen Bankomat am Bahnhof Killwangen-Spreitenbach und flüchten. BRK News Nussbaumen, 5. Mai 2021: Eine gewaltige Explosion reisst Anwohner aus dem Schlaf. Am nächsten Morgen sind die Spurenfahnder sind am Morgen nach der Sprengung mit einem Grossaufgebot beim Tatort beim Markthof Nussbaumen im Einsatz. Pirmin Kramer Vordemwald, 29. November 2021: Die Raiffeisenbank ist Opfer einer Sprengung geworden. BRK News Oberentfelden, 29. März 2022: In der Nacht auf auf den 29. März ist in Oberentfelden der Bancomat bei der Coop-Pronto-Tankstelle gesprengt worden. Kapo Aargau Büttikon, 10. August 2022: Auch nach der Sprengung eines Raiffeisenbank-Automaten ist das Ausmass der Zerstörung enorm. Melanie Burgener

Nicht nur die Zerstörung ist gross, sondern auch der Schock bei den Anwohnerinnen und Anwohnern, die aufgrund der Knallgeräusche aus dem Schlaf gerissen werden. Die Bewohnerin des Hauses in Büttikon sei beim zweiten Knall aus dem Schlaf gerissen worden, habe die Stimmen der Täter gehört und versucht, sich möglichst nicht zu bewegen, erzählt der Hausbesitzer unserer Zeitung.

Polizei stellt Häufung fest

Sechs Bancomat-Sprengungen innert nicht einmal zwei Jahren – das tönt nach viel. Bernhard Graser, Mediensprecher bei der Kantonspolizei Aargau sagt auf Anfrage: «Noch vor wenigen Jahren haben wir dieses Phänomen hierzulande nicht gekannt.» Bancomaten-Sprengungen gehören zwar auch jetzt nicht gerade zum Alltag, aber, sagt Graser: «Es ist eine Häufung festzustellen.»

An diesen sechs Standorten im Aargau haben Täter seit November 2020 Bankautomaten gesprengt:

Alles anzeigen

Bei allen sechs Fällen haben die Täter die Bankautomaten gesprengt. Im Aargau hat es im gleichen Zeitraum auch immer wieder Täterschaften gegeben, die ein anderes Vorgehen gewählt haben. So etwa in Kaiseraugst, wo die Täter im Juli dieses Jahres möglicherweise mit einem Vorschlaghammer und Spreizwerkzeug versucht haben, den Automaten zu zerstören und so an das Geld zu gelangen.

Ebenso nicht in die Kategorie der gesprengten Bancomaten gehört der Vorfall vom September 2020 beim Bahnhof Mellingen-Heitersberg. Dort bohrten die Täter ein Loch in den Geldzahlungsschacht. Danach präparierte ein Slowake, der später vor Gericht stand, eine Lunte aus Stofffetzen, während Gas über einen Schlauch in den Bancomaten strömte. Die Männer führten die in Benzin getränkte Lunte ein und zündeten sie an. Im Innern des Bancomaten kam es zur Explosion, aber: Der Geldtresor blieb intakt. So flüchteten die Täter ohne Beute.

Flammen züngelten aus dem Bancomaten heraus, der Geldtresor blieb jedoch intakt. (Bild vom September 2020) Kapo AG

Profis bei Sprengungen am Werk

Die sechs Sprengungen aus den vergangenen 21 Monaten dürften alle in Zusammenhang stehen. Die Täter gehen dabei oft ähnlich vor, sind in kleineren Gruppen unterwegs und verwenden meistens Roller als Fluchtfahrzeuge. Zudem haben sie sich an eher ländlich gelegenen Bankautomaten zu schaffen gemacht, wobei jener am Killwanger Bahnhof eine Ausnahme bildet. Auch der AKB-Bancomat im Markthof Nussbaumen steht in einem eher dicht besiedelten Gebiet. Warum es aber genau diese sechs Standorte getroffen hat, kann die Polizei aktuell nicht beantworten.

Wie Bernhard Graser in der Nacht gegenüber Tele M1 sagte, seien auch beim Vorfall in Büttikon am Mittwoch «abgebrühte Profis» am Werk gewesen. Und dies bestätigt der Mediensprecher gegenüber unserer Zeitung am Nachmittag: In allen sechs Fällen sind die Täter nach wie vor flüchtig.

Tele M1

Hängen die Fälle zusammen?

Wenn die Täter mit Sprengstoff vorgehen, wird neben der Polizei auch die Bundesanwaltschaft (BA) involviert. Auch sie musste in den letzten drei Jahren eine Zunahme von Fällen, bei denen Bancomaten gesprengt worden sind, feststellen. Auf Anfrage der AZ heisst es: «Insgesamt führt die BA in diesem Zusammenhang zurzeit mehrere Strafverfahren zu rund 40 Fällen.»

Stehen die sechs «Aargauer Fälle» in einem direkten Zusammenhang miteinander? Dazu schreibt die Bundesanwaltschaft, dass sie Hinweise habe, «dass es schweizweit Verbindungen zwischen verschiedenen Fällen gibt.» Diesen Hinweisen werde im Rahmen der laufenden Ermittlungen nachgegangen. Es könnte also sein, dass ein direkter Zusammenhang zwischen allen Fällen im Aargau besteht – oder auch mit solchen, die sich nur wenige Kilometer von der Aargauer Grenze entfernt ereignet haben. Im luzernischen Buchrain ist Ende März dieses Jahres ebenfalls ein Bancomat gesprengt worden.

Raiffeisen und AKB nehmen Bancomat-Schliessungen vor

Der in der Nacht auf Mittwoch gesprengte Bancomat der Raiffeisen hätte Ende dieses Jahres ohnehin geschlossen werden sollen. Zudem plant die Bank im Freiamt auch die Schliessung des Geldautomaten in Tägerig.

Die Raiffeisen ist aber nicht die einzige Bank, die Schliessungen bei den eigenen Bancomaten vornimmt. Die Aargauische Kantonalbank hat im März gegenüber unserer Zeitung bestätigt, dass sie mehrere Automaten schliessen werde – nicht nur wegen Sprengungen, aber auch.

Zwei AKB-Bancomaten, die in Hausfassaden angebracht sind und bei einer möglichen Sprengung hohen Sachschaden verursachen sowie Personen gefährden könnten, werden entfernt: Dies betrifft den Bancomaten am Hauptsitz in Aarau, an der Ecke Bahnhofstrasse/Bankstrasse sowie den Bancomaten in der Hausfassade der AKB in Bremgarten.

Dominic Kobelt Dominic Kobelt Links der Standort in Aarau, rechts der Standort in Bremgarten: Diese Bankomaten werden entfernt. Dominic Kobelt

Nun ist also klar, dass auch die Raiffeisenbank ein ähnliches Vorhaben plant. Wie viele Standorte dies im Aargau betrifft, kann die Bank auf Anfrage der AZ nicht sagen. Das hat einen einfachen Grund. Mediensprecher Joël Grandchamp sagt: «Der Entscheid, wie viele und an welchen Standorten Bancomaten geführt werden, liegt in der Verantwortung der einzelnen Raiffeisenbanken und Niederlassungen von Raiffeisen Schweiz.»

Im April dieses Jahres hat aber auch die Genossenschaft der Raiffeisenbank Rohrdorferberg-Fislisbach angekündigt, die Schliessung weiterer Bancomaten zu prüfen. Daniel With, Vorsitzender der Geschäftsleitung, sagte nach der Schliessung in Bellikon:

«Wir tun dies nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch weil Bargeld schlicht kein Kundenbedürfnis mehr ist.»

Konkurrenz wartet ab

Andere Banken wie die Clientis, die zweimal Opfer von Bancomaten-Sprengungen geworden ist, aber auch die Bank Cler oder die Hypothekarbank Lenzburg haben gegenüber der AZ im April gesagt, dass sie vorerst nicht planen, Bankautomaten zu schliessen.

So sagte Peter Schöpp von der «Hypi»: «Wir halten unsere Bancomaten, wann immer es möglich ist, in Betrieb und zugänglich für unsere Kundschaft. Die Geräte halten wir auf dem neusten Stand der Technik und wir stehen im regelmässigen Kontakt mit unseren Sicherheitspartnern.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen