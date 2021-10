Grosse Datenanalyse: So schnitten die Parteien im Aargau ab

Exklusive Auswertung Machtwechsel in Aargauer Gemeinderäten: FDP löst SVP als stärkste Kraft ab – und wie die anderen Parteien abschnitten In den meisten der 210 Aargauer Gemeinden wurde am Sonntag gewählt – die AZ hat ausgewertet, welche Parteien zugelegt haben und wer Sitze einbüsste. Die Analyse zeigt: Die FDP löst die SVP an der Spitze ab. Und weil mehrere Gemeinden auf Anfang 2022 fusionieren, gibt es weniger parteilose Gemeinderäte als bisher. Fabian Hägler und Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Die SVP ist die stärkste Partei im Aargau: Das gilt für den Nationalrat, wo die Volkspartei nach den Wahlen von 2019 sechs Vertreter stellt und einen Wähleranteil von 31,5 Prozent. Das gilt auch für den Grossen Rat, wo die SVP mit 43 Mitgliedern vertreten ist und bei den Wahlen im Herbst 2020 auf einen Wähleranteil von 30,3 Prozent erreichte. Doch es gilt seit Sonntag nicht mehr für die Aargauer Gemeinderäte: In den Dörfern und Städten hat die SVP den Spitzenplatz eingebüsst.

Noch im April stellte die Volkspartei total 136 Gemeinderatsmitglieder – am meisten aller Parteien, wie Daten der kantonalen Gemeindeabteilung zeigten. Am vergangenen Sonntag hat die SVP kantonsweit 23 Gemeinderatssitze verloren und kommt noch auf 113 Mandate, wie eine exklusive Auswertung der Kommunalwahlen durch die AZ zeigt.

Neu stellt die FDP im Aargau am meisten Gemeinderäte, sie legte von bisher 133 Sitzen auf 137 Mandate zu. Die Freisinnigen, die im Nationalrat (zwei Sitze, Wähleranteil: 13,6 Prozent) und im Grossen Rat (23 Sitze, Wähleranteil: 14,7 Prozent) deutlich schwächer sind als die SVP, haben diese in den Gemeinden überflügelt.

Wegen zwei Gemeindefusionen sind weniger Sitze zu verteilen

Wie ist diese Verschiebung zu Stande gekommen – und vor allem: Wo hat die SVP insgesamt 23 Sitze verloren? Auf das kommende Jahr hin werden im Aargau zwei Gemeindefusionen vollzogen, dadurch sinkt die Gesamtzahl der Gemeinderatssitze. Einerseits schliessen sich Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen zur neuen Gemeinde Zurzach zusammen. Andererseits fusionieren Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen zur neuen Gemeinde Böztal.

Die beiden Fusionen betreffen vorwiegend kleine Dörfer im ländlichen Raum – also Gemeinden, in denen die SVP traditionell stark ist. Damit liegt die Vermutung nahe, dass sich zumindest ein Teil der Sitzverluste der Volkspartei durch den Fusionseffekt erklären lässt: Musste die SVP ganz einfach Federn lassen, weil mit dem Zusammenschluss mehrerer kleiner Gemeinden, in denen sie zuvor Gemeinderäte stellte, zu einer neuen Grossgemeinde automatisch Sitze verloren gehen?

Wegfallende Sitze wegen Fusionen können SVP-Verluste nicht erklären

Die Antwort lautet Nein: Kein einziger Exekutivsitz in den acht Gemeinden, die zu Zurzach fusionieren, und in den vier Kommunen, die zu Böztal werden, war von einem SVP-Vertreter besetzt. Die Fusionen führen aber dazu, dass die absolute Zahl der Parteilosen in den Aargauer Gemeinderäten nicht weiter stieg. Vor den Wahlen 2021 sassen insgesamt 577 Politikerinnen und Politiker ohne Parteibuch in den Exekutiven, künftig sind es noch 539, also 38 weniger.

Doch zurück zur SVP: Wenn man ihre Sitzzahlen in den einzelnen Gemeinden vor und nach den Wahlen 2021 gegenüberstellt, so zeigt sich: Die Partei hat flächendeckend Sitze verloren, ein eindeutiges Muster ist nicht erkennbar. Nicht alle Mandate gingen am letzten Sonntag verloren, einige Gemeindewahlen fanden auch schon früher statt – so zum Beispiel in Hausen, wo es die SVP kantonsweit am härtesten traf. Vor den Wahlen stellte die Volkspartei in der Gemeinde bei Brugg drei Vertreter, nach den Wahlen hat sie keinen Sitz mehr.

Schwer gebeutelt wurde die SVP auch in vier weiteren Gemeinden: In Gebenstorf, Killwangen, Niederlenz und Unterentfelden verlor die Partei jeweils zwei Sitze und ist ab 2022 nicht mehr im Gemeinderat vertreten. In weiteren zehn Gemeinden (Boniswil, Buchs, Eiken, Freienwil, Mellingen, Merenschwand, Niederrohrdorf, Sarmenstorf, Schneisingen und Teufenthal) verlor die SVP ihren einzigen Gemeinderatssitz und flog ebenfalls aus der Exekutive. Dazu kommen weitere Sitzverluste in anderen Dörfern, wo die SVP-Vertretung im Gemeinderat schrumpfte.

Sitzgewinne gab es für die SVP nur in wenigen Gemeinden

Freuen über Sitzgewinne kann sich die SVP nur in wenigen Gemeinden: Zwei neue Sitze holte die Partei in Schinznach, mit einem Mitglied zieht sie in Aristau, Buttwil, Leibstadt und Riniken neu in den Gemeinderat ein. Dort war sie bisher überall nicht in der Exekutive. Dank eines Sitzgewinns wuchs die SVP-Vertretung in Birrhard, Lupfig und Reitnau.

Andreas Glarner, Präsident der SVP Aargau.

Schon am Montag nach der Wahl bezeichnete Hansueli Mathys, der frühere SVP-Aargau-Präsident aus Holziken, die Resultate seiner Partei als Debakel. Mathys machte den aktuellen Parteipräsidenten Andreas Glarner für das schlechte Abschneiden der SVP verantwortlich und sagte, das Debakel an der Wahlurne sei selbstverschuldet.

Glarner relativierte das Wahlergebnis am Dienstag im «TalkTäglich» und kündigte an, die einzelnen Resultate in den Gemeinden mit den Ortsparteien zu analysieren. Zudem sagte er, wenn sich zeigen sollte, dass sein provokatives Auftreten und sein aggressiver Stil den SVP-Kandidaturen in den Gemeinden geschadet hätten, werde er sich künftig im Ton mässigen.

FDP sieht starke Verankerung als Grund für den Wahlerfolg

Während die SVP also Sitzverluste analysieren muss, herrscht bei der FDP Freude über das Ergebnis der Gemeindewahlen 2021. Kantonsweit gewannen die Freisinnigen zwei Mandate hinzu und stellen mit 137 Vertretern erstmals am meisten Gemeinderatsmitglieder. Das freut Sabina Freiermuth, die seit Mitte Mai als Kantonalpräsidentin die FDP Aargau führt. «Die Wahl von zahlreichen Freisinnigen in Gemeindeämter im ganzen Kanton – viele mit Topresultaten – zeigt eindrücklich, wie stark die FDP in der Aargauer Milizpolitik verankert ist», sagt sie.

Sabina Freiermuth, Präsidentin der FDP Aargau.

Freiermuth weist darauf hin, dass Hanspeter Hilfiker als Stadtpräsident von Aarau souverän wiedergewählt worden sei. Dasselbe gelte für die vier jüngsten Gemeindeammänner des Kantons, die alle freisinnig sind: Lukas Spirgi (Leutwil), Jeanine Glarner (Möriken-Wildegg), Bruno Tüscher (Münchwilen) und Adrian Schoop (Turgi). Die Präsidentin betont, dass die FDP ihre Doppelvertretungen in den Stadträten von Aarau, Lenzburg und Rheinfelden verteidigt habe.

Neu in den Gemeinderat eingezogen sind die Freisinnigen in einem Dutzend Gemeinden: Auenstein, Döttingen, Ehrendingen, Endingen, Hausen, Jonen, Moosleerau, Obersiggenthal, Schafisheim, Schinznach, Wohlen und Zufikon. Nicht erreicht haben sie hingegen ihr Wahlziel in Baden: Hier scheiterte FDP-Kandidatin Esther Frischknecht deutlich gegen SP-Vertreterin Steffi Kessler. Nicht mehr vertreten ist die FDP künftig in den Gemeinderäten von Boniswil, Küttigen, Mellingen, Möhlin, Mühlau, Rudolfstetten, Unterkulm und Zetzwil.

Vorher 89, jetzt 86: Die Mitte kann ihre Sitze praktisch halten

Die drittstärkste Kraft in den Aargauer Gemeinderäten ist Die Mitte (früher CVP). Kantonsweit büsste die Partei zwar drei Sitze ein, kommt aber immer noch auf ein Total von 86 Mandaten. Neu im Gemeinderat vertreten ist Die Mitte dank zwei Sitzgewinnen in Riniken und Würenlos, zudem zieht die Partei mit jeweils einem Sitzgewinn in Küttigen, Mellingen, Remetschwil, Reitnau, Schneisingen und Wallbach in die Exekutive ein. Nicht mehr vertreten ist Die Mitte künftig im Stadtrat von Lenzburg sowie in den Gemeinderäten von Gansingen, Hausen, Lengnau, Oeschgen und Zeiningen.

Marianne Binder-Keller, Präsidentin Die Mitte Aargau.

Mitte-Aargau-Präsidentin Marianne Binder sagt zum Wahlresultat ihrer Partei: «Das Bild ist klar. Die Partei der Parteilosen ist grösser als alle Parteien zusammen.» Teilweise seien sogar ganze Gremien parteilos, hält Binder fest. «Das schmerzt mich dort, wo sehr gute Kandidaten von uns das Rennen nicht machten, weil Parteilose ihnen vorgezogen wurden.» Sie sei aber insofern zufrieden, «dass wir trotz leichter Verluste einigermassen stabil unsere Sitze halten konnten». Es stünden ja auch noch zweite Wahlgänge an, hält Binder fest.

«Für uns ist es wichtig, dass wir das Vertrauen in die Werte unserer Partei stärken können», sagt die Mitte-Präsidentin weiter. Mitglieder von Exekutiven seien dafür selbstverständlich wichtige Botschafter. «Die Zusammenarbeit mit den Parteilosen werden unsere Exponentinnen und Exponenten wie immer suchen und anbieten. Es dient allen, denn Mehrheiten findet man eben nur zusammen im guten Austausch», schliesst Binder.

SP fast konstant: Minus in Brugg, Plus in Baden und Lenzburg

Einen Sitz mehr hat nach den Wahlen 2021 die SP – sie weist neu 55 Mandate auf. Nicht mehr in der Exekutive vertreten sind die Genossinnen und Genossen in Brugg, Strengelbach, Villmergen und Vordemwald, einen Sitzverlust gab es auch in Berikon. Neu eingezogen ist die SP in die Exekutiven von Rheinfelden und Niederrohrdorf, Mandate gewann die Partei in Baden, Lenzburg, Hendschiken und Niederlenz.



Gabriela Suter, Präsidentin der SP Aargau.

Präsidentin Gabriela Suter sagt, die SP sei «übers Ganze gesehen stabil geblieben, dies auch dank des grossen Einsatzes unserer Kandidierenden und Mitglieder». Aufgrund von Sitzgewinnen ihrer Partei würden die grossen Städte wie Aarau, Baden, Lenzburg und Zofingen von einer Mitte-Links-Mehrheit regiert, betont Suter.

«Dies bietet grosse Chancen, soziale und ökologische Themen voranzutreiben: Tagesschulen, bezahlbarer Wohnraum, Klimaschutz und umweltfreundliche Mobilität sind unseren Wählerinnen und Wählern wichtig.» Insgesamt sei das Ergebnis sehr erfreulich, sagt Suter und weist darauf hin, dass die SP ihre Sitze auch in den Agglomerationen und in den kleineren Gemeinden ungefähr halten und mehrere Gemeindeammannsitze holen konnte.

Grüne halten ihre zwölf Sitze und könnten zwei Städte regieren

Die Grünen haben mit Barbara Horlacher als Frau Stadtammann in Brugg eine Spitzenposition verteidigt. Zudem könnten sie mit der ehemaligen Regierungsratskandidatin Christiane Guyer in Zofingen einen zweiten Stadtammannsitz erobern. In Wohlen könnte im zweiten Wahlgang am

28. November der Vizeammann grün werden, wenn Thomas Burkard gewählt wird. In Suhr scheiterte Grünen-Grossrat Thomas Baumann hingegen mit seiner Kandidatur als Gemeindepräsident.

Daniel Hölzle, Präsident der Grünen Aargau.

Gegenüber dem Bestand vor der Wahl hat sich die Sitzzahl der Grünen kantonsweit nicht verändert. Verloren ging der Gemeinderatssitz in Wittnau, wo Grossrätin Gertrud Häseli nicht mehr antrat. Gewonnen haben die Grünen dafür ein Mandat in Untersiggenthal, wo die frühere Grossrätin Kim Schweri den Einzug in den Gemeinderat schaffte. Die Verschiebung passt zum Kommentar von Grünen-Aargau-Präsident Daniel Hölzle zu den Wahlresultaten: «Wir sehen unser Potenzial vor allem in den urbaneren Gemeinden. Da wollten wir die Sitze in der Exekutive halten und in der Legislative zulegen – und dies ist uns gelungen.»

Von sechs auf elf: Grünliberale verdoppeln ihre Sitzzahl beinahe

«Die GLP ist in den Aargauer Gemeinden angekommen und kann nun noch mehr Verantwortung übernehmen.» So überschrieb die GLP ihre Medienmitteilung zu den Wahlen vom vergangenen Sonntag. An vielen Orten werde man eine feste Grösse als Regierungspartei in den Gemeinden, heisst es in der Mitteilung weiter. Schaut man sich die Gesamtzahl der Sitze an, so kommen die Grünliberalen auf 11 Mandate. Die wichtigsten halten Fraktionschefin Barbara Portmann als Stadträtin in Lenzburg, Grossrat Hanspeter Budmiger als Gemeindepräsident von Muri und Grossrat Dominik Gresch als Stadtrat von Zofingen.

Philippe Kühni, Präsident der Grünliberalen Aargau.

In einzelnen Gemeinden hätten die Resultate bisherige Mehrheiten gekippt, hält die GLP fest. «Das bedeutet, dass wir wichtige Themen wie Umweltschutz, Tagesschulen oder auch Verkehrsfragen nun in den Gemeinden voranbringen können», schreibt die Partei. Der kürzlich neu gewählte Präsident Philippe Kühni freut sich: «Wir schauen zuversichtlich auf die Wahlen im November, wo in einigen Gemeinden noch gewählt wird, die Motivation dafür ist bei uns nochmals gestiegen.»