Grossbrand Spreitenbach: Feuerwehr-Kommandant im Interview

Grossbrand Spreitenbach Feuerwehrkommandant Wiederkehr: «Wir haben eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt, um Glutnester zu entdecken» Daniel Wiederkehr, Kommandant der Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen, hat beim Grossbrand vom Sonntagabend die Rettungskräfte koordiniert. Über 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz – für Wiederkehr eine grosse Herausforderung. Dominic Kobelt 30.05.2022, 20.53 Uhr

In Spreitenbach war im Industriegebiet am späten Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis in die späten Abendstunden im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Seither ist eine Brandwache im Einsatz, auch am Montagabend sind die Arbeiten noch nicht beendet. Einsatzleiter Daniel Wiederkehr von der Feuerwehr Killwangen Spreitenbach hat diese von Beginn weg koordiniert und gab am Montagnachmittag den Medien Auskunft über den Grossbrand.

Daniel Wiederkehr, Kommandant Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen. Dominic Kobelt

Herr Wiederkehr, was war die grosse Herausforderung bei diesem Brand?

Daniel Wiederkehr: Besonders am Anfang war es sehr streng, es war nicht ganz einfach, sich einen Überblick zu verschaffen. Wir mussten erst einmal schauen, wo sich der Brand überall ausgebreitet hat. Wir haben rasch gemerkt, dass wir die Nachbarfeuerwehren aufbieten müssen, herausfordernd war besonders die Koordination des Grossaufgebots – es waren über 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Zu einem so grossen Einsatz kommt es wirklich äusserst selten, und das lässt sich auch kaum üben. Ich bin sehr zufrieden, wie die Zusammenarbeit funktioniert hat.

Wie ist er Einsatz verlaufen?

Wir haben versucht, die umliegenden Gebäude vor den Flammen zu schützen, das ist nicht bei allen gelungen, bevor wir das Feuer unter Kontrolle hatten. Die Nacht verlief dann ruhig.

Es gab eine starke Rauchentwicklung. War das gefährlich für die Bevölkerung?

Nein. Natürlich ist kein Rauch gesund, und wir haben gestern auch giftige Stoffe messen können, etwa Kohlenmonoxid oder Ammoniak. Wir hatten aber zum Glück gute Windverhältnisse, und die Stoffe haben sich rasch in der Luft verdünnt, sodass sie nicht mehr gefährlich waren.

Die Lagerhalle am Tag nach dem Brand Dominic Kobelt Die Flammen loderten meterhoch. Kapo Aargau Über 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Kapo Aargau Ausnahmezustand im Industriequartier von Spreitenbach. Severin Bigler Passanten beobachten den Brand von der Autobahnüberführung aus. Severin Bigler Meterhohe Flammen und bedrohlich schwarzer Rauch über dem Spreitenbacher Industriequartier. Roman Würsch Solche schwarzen Spuren des Brandes verteilen sich im ganzen Limmattal: Dieses Bild stammt von einem Leser aus Urdorf. Leserreporter Rechts der 80 Meter hohe Dietiker Limmat-Tower, links die weitaus höhere Rauchsäule. AZ-Leserreporter Ob der Brand auf dem Firmengelände von Zweifel ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Leserreporter/argoviatoday.ch Auch von der Stadt Zürich aus ist die grosse Rauchsäule zu sehen. AZ-Leserreporter Auch am Montagmorgen nach dem Grossbrand ist die Feuerwehr noch im Einsatz. Dominic Kobelt

Aschestücke wurden weit herum verteilt. In Bergdietikon wandte sich die Gemeindeverwaltung mit einem Schreiben auf ihrer Website an die Bevölkerung und mahnte, die herumliegenden Überreste des Brandes nur mit Handschuhen geschützt zu berühren und zu entsorgen.

Die Asche ist nicht speziell gefährlich, es sind normale Kohlestücke. Trotzdem sollte man beispielsweise Kontakt mit den Schleimhäuten vermeiden.

Was für Löschmittel wurden eingesetzt?

Zum Teil Schaum, aber hauptsächlich Wasser.

Ist das Löschwasser in die Limmat geflossen?

Nein. Es wurde in der Kläranlage aufgefangen, von dort gelangt es nun über ein paar Monate verteilt ins Abwasser, sodass die Konzentration unbedenklich ist.

Der Tele M1-«Aktuell»-Beitrag zum Thema. Tele M1

Was wurden am Montag für Arbeiten gemacht?

Das Feuer war zwar gelöscht, es hat aber auch jetzt noch vereinzelte Glutnester, die sich unter dem eingestürzten Dach befinden. Momentan sind schwere Maschinen im Einsatz, sie beseitigen die Trümmer, damit wir an die Glutnester kommen.

Wie findet die Feuerwehr solche Glutnester?

Es war eine Drohne mit Wärmebildkamera im Einsatz, um noch vorhandene Glutnester zu entdecken.

Wie lange wird die Feuerwehr hier noch im Einsatz sein?

Ich denke noch lange, aber wie lange genau, lässt sich jetzt noch nicht abschätzen.

Wie geht es Ihnen und Ihrer Mannschaft?

Gut, ich konnte mich zwei Stunden hinlegen und habe jetzt wieder Energie. Die Feuerwehrleute, die gestern im Einsatz standen, wurden mittlerweile abgelöst.

Ist die Brandursache schon bekannt?

Nein. Die Experten waren am Sonntagabend und am Montagmorgen vor Ort, aber die Auswertung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Georges Riederer spricht über seinen Verlust beim Grossbrand in Spreitenbach. Tele M1/Argovia Today