Grillgespräch mit Martina Bircher (SVP) und Stefan Dietrich (SP)

Grillgespräch Flüchtlinge, linke Lehrer und Kita-Plätze: SVP-Bircher und SP-Dietrich diskutieren bei Grillschnecke und Pouletbrust SVP-Nationalrätin und Asyl-Hardlinerin Martina Bircher empfängt SP-Co-Präsident Stefan Dietrich, der als Helfer auf der Balkanroute war. Schon die Fleischauswahl löst eine erste Diskussion aus. Fabian Hägler 18.07.2022, 05.00 Uhr

Martina Bircher und Stefan Dietrich am Grill – schon die Fleischauswahl löst Diskussionen aus. Fabio Baranzini

SVP-Nationalrätin Martina Bircher aus Aarburg ist Gastgeberin für das dritte Grillgespräch der AZ in den Sommerferien. Als der Redaktor eintrifft, ist der Grill schon angefeuert und Bircher sitzt mit Stefan Dietrich, dem Co-Präsidenten der SP Aargau, am Gartentisch.

Dietrich hat eine Waadtländer Grillschnecke mitgebracht, «eingekauft von meiner Frau», wie er mit einem Schmunzeln sagt. Bircher legt ein Pouletschnitzel von einem Bauern mit Hofladen in Walterswil auf den Grill, der Journalist wählt einen Burger aus. Dass die Wahl des Grillguts durchaus politisch sein kann, zeigt sich rasch, als Bircher die Diskussion lanciert.

«Herr Dietrich, Sie sind doch Lehrer, wie funktioniert das mit dem Fleisch bei Schulanlässen und Klassenlagern?» Dietrich erklärt, er organisiere regelmässig Wanderlager in Graubünden, bei der Anmeldung könnten die Schülerinnen und Schüler angeben, ob sie Allergien haben, vegan oder vegetarisch essen möchten oder kein Schweinefleisch wünschten.

Frau Bircher, was sagen Sie zu dieser Lösung, dass alle ihre Vorlieben angeben können?

Martina Bircher: Ganz ehrlich: ich finde das falsch. Diese Tendenz gibt es auch bei uns an der Schule Aarburg. Da wurden am Sporttag nur noch Pouletwienerli verteilt, in der Adventszeit keine christlichen Lieder gesungen. Und dann sagen die Lehrer, es gebe keine Probleme mit Multikulti, aber eigentlich geht man nur den Konflikten aus dem Weg, man hat resigniert.

Grillschnecken für Stefan Dietrich, ein Pouletschnitzel für Martina Bircher, ein Burger für den AZ-Redaktor – und Folienkartoffeln für alle. Fabio Baranzini

Stefan Dietrich: Das Ziel ist, dass man gemeinsam essen kann und niemand ausgeschlossen wird. Wir nehmen Rücksicht auf Schülerinnen und Schüler, die etwas Bestimmtes nicht essen.

Wenn es ums Essen geht, Sind Sie sich also nicht einig – wie sieht es bei den Ferien aus? In der Schweiz ist es in den nächsten Tagen sehr heiss – gehen Sie an einen kühleren Ort, oder haben Sie es gern warm?

Bircher: Wir sind drei Wochen in der Südtürkei, da waren wir auch schon, und es hat uns sehr gefallen. Natürlich ist es heiss, aber wenn ich frei habe, macht mir das nichts aus.

Dietrich: Wir fahren mit der Familie zwei Wochen nach Dalmatien, da ist es auch heiss. Es ist eine sehr schöne Gegend, man kann nicht nur Badeferien machen, sondern hat auch viele andere Möglichkeiten.

Sie sind Lehrer, seit ein paar Monaten Co-Präsident der SP Aargau und neu auch Grossrat – eine gute Kombination, weil Sie zwölf Wochen Ferien haben?

Dietrich: Es ist unterrichtsfreie Zeit, jetzt im Sommer mache ich wirklich zwei Wochen Ferien, dann bereite ich mich aber wieder auf den Schulstart und die Politik vor. Ich reduziere ab Schuljahr 22/23 mein Pensum als Lehrer auf 80 Prozent, sonst wäre das politische Engagement in diesem Rahmen kaum möglich.

Frau Bircher, Ihr Parteikollege und Ständerat Hansjörg Knecht tritt im Herbst 2023 nicht mehr an, weil die Belastung durch Politik und Firma zu gross ist. Wie viel arbeiten Sie neben dem Amt als Nationalrätin?

Bircher: Wenn Sie mich fragen, sind es 60 Prozent, wenn Sie meinen Partner fragen, dann 120 Prozent (lacht). Er sagt, ich sei selten zu Hause, und er hat sicher teilweise recht. Vielleicht liegt mein Arbeitspensum eher bei 80 Prozent. Ausserhalb der Sessionen arbeite ich grundsätzlich drei Tage: Montag und Dienstag, wenn unser Sohn in der Kita ist, und am Freitag, wenn wir unseren Papitag haben.

Dietrich: Wenn ich das höre, möchte ich von Ihnen gleich eine Unterschrift für die Kita-Initiative …

Frau Bircher, Sie waren für die Ehe für Alle, Sie schicken Ihren Sohn in die Kita – nicht die typische SVP-Position in Gesellschaftsfragen…

Bircher: Das ist die modernere, jüngere SVP, bei diesen Themen bin ich sehr liberal und offen. Es wäre ja auch dumm, gegen ein gutes Krippenangebot für Kinder zu sein. Überall herrscht Fachkräftemangel, wir haben top ausgebildete Frauen, das ist mir viel lieber als masslos Leute aus dem Ausland in die Schweiz zu holen.

Die nationale Kita-Initiative verlangt, dass Eltern höchstens 10 Prozent ihres Einkommens für die Kita-Plätze ihrer Kinder ausgeben müssen. Im Grossen Rat im Aargau gibt es einen Vorstoss, der verlangt, dass sich auch der Kanton an den Krippenkosten beteiligt…

Dietrich: Ich kenne die Forderungen des kantonalen Vorstosses: der Kanton, die Gemeinde und die Eltern sollen sich an den Kosten beteiligen. Ich bin der Meinung, dass man Familien und Gemeinden entlasten sollte. Aus gesellschaftlicher, sozialpolitischer und volkswirtschaftlicher Sicht macht dies Sinn.

Bircher: Ich bin als Sozialvorsteherin in Aarburg für die Krippen verantwortlich, entscheidend ist aus meiner Sicht, dass es genug Plätze gibt und die Qualität der Betreuung stimmt. Wir sind heute schon gesetzlich dazu verpflichtet, den Eltern mit kleinem Einkommen bei der Finanzierung zu helfen. Aus meiner Sicht braucht es Wettbewerb zwischen den Kitas, so bleiben sie auch bezahlbar. Wenn eine Kommission mit Vertretern von Kanton, Gemeinden und Krippenverband über Tarife entscheidet, wie das der Aargauer Vorstoss fordert, wird alles einfach teurer, aber nicht besser. Dass kennen wir ja aus dem Gesundheitswesen.

Die beiden ungleichen Politiker sind sich einig, dass es ein gutes Krippenangebot braucht – bei der Finanzierung gehen die Meinungen auseinander. Fabio Baranzini

Dietrich: Für mich ist klar, dass jedes Kind einen Anspruch haben sollte auf eine qualitativ gute Betreuung. Die Situation in einer kleinen, ländlichen Gemeinde ist sicher anders als in einer Stadt wie Aarau oder Baden, es braucht aus meiner Sicht kantonale Mindeststandards, die für alle Krippen gelten, so wie es auch im aktuellen Vorstoss gefordert wird.

Was halten Sie von kantonal einheitlichen Vorgaben, Frau Bircher?

Bircher: Ich bin da skeptisch, denn die Gemeinden sind wirklich sehr verschieden. Aber das muss nicht negativ sein, das führt zu einem Wettbewerb und die Leute, die einen neuen Wohnort suchen, können je nach ihren Bedürfnissen auswählen. Wir in Aarburg überlegen uns zum Beispiel gerade, ob wir Deutsch-Frühförderung und Tagesstrukturen anbieten sollen. Das wäre ein Standortvorteil und würde uns auch attraktiver machen für berufstätige Eltern. Bei einem Ausländeranteil von 43 Prozent ist es wichtig, dass Kinder bei Kindergarteneintritt schon Deutsch können. Da sonst die Unterrichtsqualität für alle leidet und somit auch Schweizer Kinder betroffen sind.

Dietrich: Ich halte eine frühe Deutschförderung für sehr wichtig, das habe ich selber erlebt. Meine Eltern waren beide Fabrikarbeiter, sie sind aus Jugoslawien nach Deutschland eingewandert, meine Muttersprachen sind Ungarisch und Serbokroatisch. Deutsch habe ich im Kindergarten gelernt, die Kita war für mich ein sehr wichtiger Ort zur Inte­gration. Das ist für Kinder von Geflüchteten in der Schweiz heute nicht anders. Mit einem guten Krippenangebot können wir Chancengleichheit für möglichst viele Menschen bieten.

Herr Dietrich, Sie sind Lehrer und Co-Präsident der SP. Im Aargau wird nach einem Vorstoss der FDP die politische Ausrichtung der Kantonsschulen untersucht. Merkt man Ihre linke Gesinnung bei Ihnen im Unterricht?

Dietrich: Nein, auf keinen Fall, denn die Themen sind ja vorgegeben im Lehrplan. Wenn wir in der Geschichte über 1. und 2. Weltkrieg oder den Holocaust sprechen, hat das nichts mit links oder rechts zu tun. Zu aktuellen Themen kommt man kaum, weil die Zeit fehlt. Nur als ich angestellt wurde, sagte ein damaliger Arbeitskollege scherzhaft: Ich finde es gut, dass du Politik machst, aber du bist in der falschen Partei.

Aber was sagen Sie zur Untersuchung der angeblich linken Kantonsschulen im Aargau?

Dietrich: Von mir aus soll Sotomo diese Untersuchung durchführen, auch wenn ich die ganze Übung unnötig finde. Viel wichtiger finde ich, dass man den Jugendlichen auch schon auf der Oberstufe die Politik näherbringt. Bei uns in Bremgarten hat die Bezirksschule einen Politmorgen, die Sekundar- und Realschule haben das noch nicht.

Bircher: Das finde ich auch falsch, dass nur gewisse Stufen solche Polittage haben. Ich war selber in der Real, dann in der Sek und schliesslich in der Bez. Wenn es um die politische Ausrichtung der Lehrpersonen geht, bin ich nicht gleicher Meinung wie Herr Dietrich. Ich finde, dass aktuelle Themen unbedingt in der Schule diskutiert werden sollten, aber ich glaube nicht, dass Lehrpersonen das völlig neutral machen.

Martina Bircher: «Ich finde, dass aktuelle Themen unbedingt in der Schule diskutiert werden sollten, aber ich glaube nicht, dass Lehrpersonen das völlig neutral machen.» Fabio Baranzini

Dietrich: Ich versuche, meinen Schülerinnen und Schülern Geschichte und Politik möglichst direkt zu vermitteln. Wir besuchen zum Beispiel regelmässig die Gemeindeversammlung in Bremgarten, vorher wird die Broschüre zur «Gmeind» studiert, die Schülerinnen und Schüler bereiten sich vor …

Bircher: Das finde ich eine sehr gute Idee, das sollten wir in der Schule Aarburg auch machen. Diese Idee nehme ich gleich auf, das müssen wir unbedingt umsetzen.

Herr Dietrich, Sie sitzen jetzt im Grossen Rat, laden Sie Ihre Klasse zur nächsten Sitzung ein?

Dietrich: Nein, das würde ich nicht tun, weil ich im Grossen Rat ja selber politisch aktiv bin. Aber wir besuchen mit Klassen gelegentlich das Bundeshaus. Frau Bircher, kann ich Sie für nächstes Jahr gleich anfragen, für ein Gespräch mit Cédric Wermuth?

Bircher: Natürlich, sehr gern sogar, ich hatte auch schon eine Debatte mit ihm und einer Schülergruppe. Wir sind politisch überhaupt nicht gleicher Meinung, aber ich diskutiere gern mit ihm. Er war auch mal hier in Aarburg und wir haben über Sozialhilfe gesprochen. Das ist das Schöne und Besondere an der Schweizer Politik.

Herr Dietrich, Sie sind seit rund drei Jahren eingebürgert, vorher hatten Sie keinen Schweizer Pass. Was sagen Sie zum neuen Vorstoss von Martina Bircher, dass keine Ausländer eingebürgert werden dürfen, die gegenüber ihren Frauen oder Kindern gewalttätig waren?

Dietrich: Es gibt auch Mitglieder der SVP, die sich für Ohrfeigen zur Züchtigung von Kindern aussprechen. Ich bin selbstverständlich gegen Gewalt, aber wie soll man überprüfen, welche Männer ihre Frauen geschlagen haben? Es gibt viele Fälle, die man nicht mitbekommt, darum finde ich diese Forderung schwierig.

Stefan Dietrich wurde im Juni 2019 eingebürgert. Fabio Vonarburg

Bircher: Ich finde das nicht so schwierig, und es würde mir reichen, wenn in jenen Fällen keine Einbürgerung möglich ist, wo es zum Beispiel einen Polizeirapport gibt, weil ein Mann seine Frau geschlagen hat. Für mich ist klar: Wenn jemand häusliche Gewalt verübt, dann ist er nicht integriert.

Dietrich: Ich glaube nicht, dass das ein sogenanntes Ausländerproblem ist. Was passiert denn, wenn ein Schweizer seine Frau schlägt? Das ist für die Betroffene und für die Kinder traumatisierend und schlimm.

Bircher: Dann greift das Strafrecht. Gemäss Polizeistatistik sind 73 Prozent der Täter von häuslicher Gewalt Ausländer. Es wäre schön wenn die Linken dies endlich anerkennen, statt weiterhin ideologische Politik zu machen.

Kommen wir zum Flüchtlingsthema. Stefan Dietrich war mehrfach auf der Balkanroute und hat Menschen in den Lagern dort geholfen. Was sagen Sie dazu, Frau Bircher?

Bircher: Die Schweiz steht ja immer an erster Stelle, wenn es um die Lieferung von Hilfsgütern geht. Ich finde Hilfe vor Ort gut und wertvoll, das ist auch der Ansatz der SVP in der Flüchtlingspolitik. Aber das Problem bei solchen Aktionen und auch bei der Entwicklungshilfe ist, dass vieles verpufft und nicht nachhaltig ist – und dass die Menschen dann doch in die Schweiz flüchten.

Dietrich: Die Schweiz ist nicht das grosse Zielland für die Geflüchteten auf der Balkanroute, ich habe kaum jemanden getroffen, der unser Land überhaupt kannte. Die meisten wollten nach Deutschland, nach Frankreich, nach Grossbritannien – oder einfach in ein Land, wo sie schon Bekannte oder Verwandte haben.

Herr Dietrich hat im Frühling eine ukrainische Flüchtlingsfamilie von der ungarischen Grenze abgeholt. Inzwischen haben über 60'000 Ukrainerinnen und Ukrainer den S-Status in der Schweiz beantragt. Vermehrt werden auch kritische Stimmen laut, es gibt Probleme mit privaten Gastgebern…

Bircher: Für Ukraine-Flüchtlinge wurde zum ersten Mal der Schutzstatus S eingeführt. Damit dürfen diese Leute vom ersten Tag an arbeiten in der Schweiz und ihnen ist der Familiennachzug erlaubt. Das sind Privilegien, die vorläufig Aufgenommene nicht haben, die auch aus Kriegsgebieten wie zum Beispiel Syrien kommen. Nun wollen die Linken aus dieser Situation politisches Kapital schlagen und auch vorläufig Aufgenommenen die gleichen Rechte geben, wie den Ukrainern mit Schutzstatus S.

Dietrich: Den Schutzstatus S haben nicht die Linken eingeführt, die Mehrheiten im Bundesrat und im Parlament in Bern sind eindeutig bürgerlich. Unabhängig davon halte ich diesen Status für sinnvoll in der aktuellen Situation, unser Asylsystem wäre nicht darauf ausgerichtet, so viele Gesuche in kurzer Zeit zu behandeln. Man wusste und weiss nicht, wie sich der Krieg entwickelt, wie lange er dauert.

Frau Bircher, wenn eine Familie aus Syrien hier sitzen würde – wie wollen Sie erklären, dass sie nicht die gleichen Rechte haben wie die Ukrainer, obwohl auch in ihrer Heimat die Bomben fallen?

Bircher: Das kann man nicht erklären, aber der Ansatz ist falsch, jetzt allen die Rechte des Schutzstatus S zu geben. Der umgekehrte Weg ist richtig: So schnell wie möglich zurück zum alten System. Erstens werden dann wieder alle Personen gleich behandelt und zweitens wäre das Schengen-Dublin-System nicht mehr ausser Kraft gesetzt, wie dies heute der Fall ist.

Dietrich: Ich sehe das anders, aus meiner Sicht müssen wir viel eher dafür sorgen, dass sich die Ukrainerinnen und Ukrainer hier integrieren und für sich selber sorgen können. Es braucht zum Beispiel mehr Deutschkurse, die staatlich finanziert werden. Ganz grundsätzlich finde ich die Zustände in Aargauer Flüchtlingsunterkünften zum Teil bedenklich und eines reichen Landes nicht würdig. Und noch grundsätzlicher: Ich unterscheide nicht zwischen Geflüchteten, für mich sind alle Menschen gleich und sollten auch die gleichen Rechte haben.

Schauen wir noch voraus auf die Wahlen 2023, wie schätzen Sie die Aussichten Ihrer Parteien ein?

Bircher: Wir haben gute Chancen auf einen Wahlerfolg, denn die Themen spielen der SVP in die Hände. Wir haben immer davor gewarnt, dass die Energiestrategie nicht funktionieren wird – und jetzt zeigt sich, dass wir recht hatten. Wir haben immer gesagt, dass die Schweiz eine starke Armee braucht, auch da lagen wir richtig. Und bei der Zuwanderung befinden wir uns in einer Endlosspirale, dieses Jahr wird die Schweiz nochmals um 200'000 Personen wachsen. Und das alles in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, wo wir aufpassen müssen, nicht in eine Rezession zu rutschen.

Dietrich: Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bei den Wahlen erfolgreich sein und gut abschneiden werden. Die Inflation steigt und alles wird teurer. Es droht eine Rezession und soziale Themen gewinnen an Bedeutung. Auch beim Thema Energie und Umwelt sind wir stark. Dann wählt man die SP. Bei uns wird es viele kompetente, ambitionierte und engagierte Kandidaturen geben, gerade von Frauen.

