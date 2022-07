Grillgespräch zwischen Generation Z und Babyboomer

Grillgespräch «Die Jungen sind verweichlicht» – «Diese Schubladisierung ist doch blöd!»: Zwei Generationen im Streitgespräch Homeoffice, Workation, flexible Arbeitszeiten: Die Arbeitswelt verändert sich gerade einschneidend. Was machen mit der Jungen in den Büros? Ein 66-jähriger Babyboomer und ein 23-Jähriger der Generation Z treffen sich am Grill und diskutieren heiss. Andrea Marti Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alt-Konditor Markus Kunz (links) und IT-Start-up-Gründer Colin Herzog. Valentin Hehli

Die Grillstelle, an der wir uns zum Interview treffen, wurde von Konfiprofi und Babyboomer Markus Kunz vorgeschlagen. Der 66-Jährige joggt manchmal in dieser Gegend, am Vorabend war er auf einem Spaziergang mit seinen Hunden hier. Kunz trifft bei der Grillstelle in der Nähe des Fricker Golfplatzes auf Colin Herzog, 23-jährig und damit Teil der Generation Z.

Kunz führte 33 Jahre lang zusammen mit seiner Frau die Bäckerei Kunz, vor zwei Jahren haben sie sich aus dem Betrieb zurückgezogen. Colin Herzog hat vor wenigen Monaten mit Freunden ein IT-Start-up gegründet und studiert nebenbei Informatik an der Fachhochschule. Auch sein Vater ist Unternehmer, er führt eine Transportfirma.

Colin Herzog: Ein schöner Ort für ein Interview, das gefällt mir. Im Unternehmen meines Vaters, wo wir gerade dabei sind, den Generationenwechsel aufzugleisen, halten wir manchmal auch Sitzungen draussen ab, auf neutralem Grund sozusagen.

Markus Kunz: Das habe ich früher auch so gemacht. Sitzungen mit den Teamleitenden – wir hatten ja 80 Mitarbeitende – hielten wir regelmässig ausserhalb unserer eigenen Büroräume ab, stattdessen trafen wir uns in einem Restaurant. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, die Atmosphäre wird dadurch lockerer, die Sitzungen kreativer.

Sowohl Markus Kunz als auch Colin Herzog (im Bild) holen sofort Holz und machen ein Feuer. Valentin Hehli

Gleich zu Anfang sind sie sich einig, obwohl ja angeblich die Generation der Babyboomer und die Generation Z so unterschiedliche Ansprüche haben an ihr Arbeitsumfeld. Markus Kunz, gibt es auch Dinge, die Sie stören an der Generation, der Colin Herzog angehört?

Kunz: Ja, ich habe das Gefühl, die Jungen heute sind sehr behütet und oft verweichlicht. Sie mussten um nichts kämpfen und bekamen alles auf dem Silbertablett serviert. Der Schritt von der Schule in die Lehre ist deshalb oft sehr gross. Der Lehrbetrieb muss dann erzieherische Aufgaben übernehmen, die eigentlich Sache des Elternhauses und der Schule gewesen wären.

Herzog: Ich finde diese krasse Schubladisierung nach Generationen total blöd. Ich selber bin so auf der Grenze zwischen den Generationen Y und Z und mache ganz andere Beobachtungen als Herr Kunz. Auf meinen Bekanntenkreis trifft die Beschreibung von ihm beispielsweise gar nicht zu. Allerdings habe ich meine Lehre in Basel gemacht, in einem sehr urbanen Umfeld – dort war das anders. Einige Gleichaltrige in meinem Team haben streng auf die Uhr geschaut, waren nicht für die Arbeit, sondern nur für den Batzen Ende Monat da. Das ist ein Stück weit ja nachvollziehbar, aber macht doch nicht glücklich.

Kunz: Da gibt es halt sicher auch noch einen Unterschied zwischen städtischem und ländlichem Denken, der einen grossen Einfluss hat. Den Punkt mit der Freude am Beruf finde ich aber auch enorm wichtig. Ich glaube, wenn mir mein Beruf nicht gefallen hätte, hätte ich nach der Lehre gleich wieder aufgehört. Freude am Beruf sorgt auch dafür, dass man gesund bleibt – ein Burn-out, glaube ich, ist viel weniger wahrscheinlich, wenn man den eigenen Beruf mag.

«Freude am Beruf sorgt auch dafür, dass man gesund bleibt», sagt Markus Kunz. Valentin Hehli

Mentale Gesundheit ist ein Thema, das die Generation Z mehr umtreibt als vorherige Generationen, das zeigen zahlreiche Studien. Machen Sie sich Gedanken über ihre mentale Gesundheit?

Herzog: Ja, natürlich. Ich studiere ja noch neben der Arbeit für unser Start-up, bin in mehreren Vereinen, habe eine Freundin und natürlich Familie. Das kann schon mal viel werden, weil man an vielen Orten gleichzeitig ist, aber nirgends genug. Ich habe inzwischen gelernt, damit umzugehen. Um den Druck ein wenig rausnehmen zu können, nehme ich mir beispielsweise bewusst Zeit für mich und mache etwas ganz alleine einen Tag lang oder schon nur einen halben. Dann melde ich mich bei allen quasi ab, sage: «Ich brauche das jetzt». Mein Umfeld versteht das, das hilft viel. Ich habe das Gefühl, dass junge Menschen inzwischen sehr offen über ihre Bedürfnisse sprechen, das ist sehr gut so.

Kunz: Ich mache auch Verschiedenes, um auf meine mentale Gesundheit zu achten. Beispielsweise schöpfe ich Kraft aus dem Glauben und mache viel Sport. Ein gesunder Körper ist die Grundlage der mentalen Gesundheit. Ausserdem hilft es mir, Zeit mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen und nicht übers Geschäft zu reden. Letztlich bin ich aber auch einfach ein optimistischer Mensch, meine Mutter hat immer gesagt: «Es geht immer wieder eine Tür auf.» Daran glaube ich fest, und das hilft.

Was muss ein Arbeitsplatz bieten, damit die mentale Gesundheit nicht unter dem Job leidet?

Kunz: Man muss gerne tun, was man tut. Dann ist es wichtig, dass man Familie und Beruf unter einen Hut bringt und dass man einen guten Kollegenkreis hat. Wichtig ist auch, dass man Kritik aussprechen kann. Einmal zu sagen: «Das habt ihr jetzt nicht gut gemacht, so geht das nicht», und die Sache dann abschliessen zu können, das stresst viel weniger, als Dinge unausgesprochen tagelang mit sich herumzutragen.

Herzog: Für mich ist auch noch wichtig, dass ich mit allen darüber reden kann, wenn ich gestresst bin und es mir nicht so gut geht. Wir haben in unserem Unternehmen das Ritual, dass wir jeden Tag damit beginnen, einander zu sagen, wie es uns gerade geht, wie belastbar wir sind, wo wir mental stehen. Das ansprechen zu können und auch zu wissen, wie es den Teammitgliedern geht, das hilft, um Spannungen abzubauen und die Motivation aufzubauen. Die Teammitglieder fühlen sich durch diese Runde auch abgeholt und sprechen Probleme frühzeitig an.

Probleme frühzeitig ansprechen, auch im Büro: Das helfe, sagt Colin Herzog. Valentin Hehli

Wie merken Sie, wenn es Mitarbeitenden nicht gut geht?

Kunz: Mir war immer wichtig, nicht ausschliesslich aus dem Büro heraus zu führen. Ich war die meisten Tage mindestens stundenweise in der Backstube, habe bei den Teams vorbeigeschaut. So merkt man, wenn es Probleme gibt und es jemandem nicht gut geht. Mitarbeitende konnten auch zu uns kommen, wenn etwas nicht gut war, und dann haben wir eine Lösung gesucht, auch bei privaten Problemen. Da mussten die Mitarbeitenden aber schon danach fragen.

Herzog: Ich finde, das reicht nicht. Vorgesetzte müssen eine Plattform bieten, um Probleme anzusprechen, aber sie müssen auch von sich aus auf Leute zugehen, wenn sie das Gefühl haben, dass etwas nicht in Ordnung ist. Gerade wenn Arbeitnehmende grössere Probleme haben und beispielsweise auf psychologische Unterstützung angewiesen sind, kann es unglaublich schwierig sein, von sich aus einen Schritt zu machen und zu sagen: «Hey, ich brauche Hilfe.» Diese Hürde können Vorgesetzte senken, indem sie von sich aus mal nachfragen. Natürlich müssen Vorgesetzte nicht die Rolle einer Therapeutin oder eines Therapeuten übernehmen – aber beispielsweise bei der Vermittlung zu helfen, kann viel ausmachen.

Inzwischen ist die erste Schicht Holz abgebrannt, die Sonne steht ein bisschen tiefer. Konditormeister Kunz und Start-up-Gründer Herzog sind sich einig, dass noch eine zweite Schicht Holz nötig ist, damit noch Zeit zum Reden bleibt. Noch ist nicht alles gesagt.

Markus Kunz legt Holz nach. Valentin Hehli

Bisher haben wir viel über die Generation Z gesprochen. Was zeichnet die Babyboomer aus?

Kunz: Wir sind mit Werten der Kriegsgeneration aufgewachsen, wir haben gelernt, sparsam zu sein, mit Lebensmitteln oder mit Strom beispielsweise. Ich denke, wir hatten auch mehr Achtung vor Autoritätspersonen wie dem Pfarrer, dem Lehrer oder dem Polizisten. Das haben die Jungen weniger. Als Chef war mir das aber immer wichtig, ich war mit meinen Mitarbeitenden nie per du. Diese professionelle Schwelle wollte ich nicht überschreiten. In unserer Generation hat auch der Beruf noch viel bedeutet, man hat viel, viel gearbeitet. Die Freiräume, die Junge heute wie selbstverständlich einfordern, die haben wir uns erarbeitet. Bestimmte Arbeitsbedingungen oder vor allem einen bestimmten Lohn einfach so zu verlangen, das hätten wir uns nie getraut. Ich ging beispielsweise nach der Lehre in einen renommierten Betrieb, um die Meisterprüfung zu absolvieren. Das Ziel war mir viel wichtiger als der Lohn, ich hätte einen tieferen Lohn in Kauf genommen. Das würden Junge heute nicht mehr machen.

Herzog: Studien zeigen aber, dass der Lohn den Jungen gar nicht so wichtig ist. Wichtiger sind ihnen ein gewisser Freiraum, ein gutes Arbeitsklima und gute Vorgesetzte. Und es stimmt, das Ziel ist dann meistens nicht, sich selbst etwas aufzubauen, eine bestimmte Prüfung abzulegen, sondern sie wollen eine gute Arbeitsatmosphäre. Dass Geld dabei eine kleinere Rolle spielt, sehe ich auch in meinem Bekanntenkreis. Aber ja, dafür sind Freiheiten viel wichtiger. Ich glaube, einen Job ohne Homeoffice-Möglichkeit würde auch ich heute nicht mehr machen. Ausserdem finde ich wichtig, dass man die Jungen auch in Diskussionen und verantwortungsvolle Aufgaben miteinbezieht und nicht zu stark auf diesen Hierarchien besteht. Viele Junge sind beispielsweise mit Smartphones und Social Media viel versierter als die älteren – warum das nicht nutzen?

«Jungen ist der Lohn nicht mehr so wichtig», sagt Colin Herzog. Valentin Hehli

Viele Junge wollen heute ja auch Teilzeitpensen und fordern flexible Arbeitszeiten.

Kunz: Flexibles Arbeiten ging in vielen Bereichen unseres Betriebs halt nicht, eine Bäckerei hat bestimmte Öffnungszeiten, Produktionsabläufe sind abgestimmt. Da kann man schlecht flexibel arbeiten. Aber Teilzeitpensen waren immer selbstverständlich, wir haben da auch alle möglichen Pensen angeboten. Mit etwas Goodwill und einem kleinen Mehraufwand bei den Arbeitsplänen geht das. Und wir haben von Teilzeitpensen profitiert, die Leute kamen immer sehr motiviert zur Arbeit!

Herzog: Das geht natürlich auch gut, gerade wenn mehrere Leute an einem Projekt arbeiten. Dann kann man das Projekt an einem Abend abgeben, und am nächsten Tag kann dann jemand anderes weitermachen.

Kunz: Ich verstehe das Bedürfnis auch, Teilzeit zu arbeiten, beispielsweise wenn jemand zu Hause Kinder hat. Mit einem Teilzeitpensum kann auch die Mutter einen Tag arbeiten gehen, während der Vater an diesem Tag auf die Kinder schaut. Das macht ihren Wiedereinstieg in den Beruf ein paar Jahre später einfacher. Ich verstehe es allerdings nicht, wenn beide Elternteile viel arbeiten, nur, um sich mehr Luxus gönnen zu können. Die Kinder wachsen dafür weniger behütet auf, das finde ich sehr schade. Diesen Verlust wägen auch die finanziellen Vorteile nicht auf. Die Folgen, die die Kinder davontragen, wenn beide Elternteile arbeiten, darf man nicht unterschätzen.

Herzog: Es gibt allerdings auch Situationen, in denen ein Paar Kinder hat, das noch nicht verheiratet ist – dann müssen beide arbeiten, weil sonst die Gefahr droht, dass jemand ohne etwas dasteht, sollten sie sich mal trennen. Aber in normalen Situationen sehe ich das genau gleich, manchmal wäre weniger mehr.

Im Moment ist der Fachkräftemangel wieder ein grosses Thema. Müssen sich jetzt die Arbeitgebenden den Jungen anpassen?

Kunz: Nein, das denke ich nicht. Wir mussten auch unseren Weg gehen, ohne, dass sich uns jemand angepasst hätte. Der Fachkräftemangel wird nicht von Dauer sein. Ich würde eher Redimensionierungsmassnahmen ergreifen, bis er wieder vorüber ist.

Herzog: Doch, ich denke schon, dass man ein Stück weit die Jungen auch einbeziehen muss, denen Verantwortung geben, die sie wollen. So könnten sicher auch die Älteren noch von den Jungen lernen.

Das Grillgut ist fast fertig: Grillkäse von Markus Kunz, Wurstschnecken von Colin Herzog und vegetarische Steaks und ein vegetarischer Cervelat für den Fotografen und die Journalistin. Valentin Hehli

Was können Sie beide, trotz aller Generationenunterschiede, voneinander lernen?

Kunz: Ich könnte sicher von Herrn Herzogs IT-Skills profitieren. Und wenn ich heute noch meinen alten Betrieb hätte, dann würde ich mir jetzt auch überlegen, so eine Fragerunde am Morgen einzuführen, wie sie Herr Herzog in seinem Unternehmen hat.

Herzog: Ich denke, wir Jungen könnten uns vom Durchhaltevermögen der Älteren etwas abschauen. Auch einmal länger an etwas dranbleiben, das wird seltener, und würde uns sicher guttun.

Nach dem Interview das Bier: Generationenübergreifendes Anstossen. Valentin Hehli

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen