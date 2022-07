Streitgespräch mit Christian Keller und Benjamin Giezendanner

Grillgespräch Benjamin Giezendanner (SVP) und Christian Keller (Grüne) treffen sich bei der Friedenslinde zum Grillieren – und zum feurigen Streitgespräch Sommerzeit, Ferienzeit, Grillzeit. Eine ideale Gelegenheit für ein Interview in einem gemütlichen Umfeld, während man gleichzeitig etwas Feines isst. Grünen-Grossrat und Velofan Christian Keller sowie SVP-Nationalrat und Camionneur Benjamin Giezendanner treffen sich bei der Friedenslinde zum Streitgespräch. Mathias Küng 3 Kommentare 04.07.2022, 05.00 Uhr

Camionneur und SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner (rechts) beim Grillgespräch mit dem grünen Grossrat und Geschäftsführer des VCS Aargau, Christian Keller, bei der Friedenslinde in Aarau. Severin Bigler

Ein ideales Plätzchen für ein solches Grillgespräch ist der Grillplatz bei der Friedenslinde in Aarau, mit wunderschönem Blick über die Stadt. Dort treffen wir an einem milden Sommerabend den SVP-Nationalrat, Camionneur und kantonalen Gewerbepräsidenten Benjamin Giezendanner aus Rothrist sowie den grünen Grossrat, Obersiggenthaler Gemeinderat, Geschäftsführer des VCS Aargau und Vorstand von Fussverkehr Kanton Aargau, Christian Keller.

Lammfleisch vom Bauern und Fleischspiess vom Metzger

Keller kommt mit dem Fahrrad, ist etwas früher da und geht sogleich auf Holzsuche im Wald. Damit und mit dem mitgebrachten trockenen Brennholz ist das Grillfeuer schnell entfacht. Keller bringt Gemüse aus dem eigenen Garten und vom Markt in Baden mit, ebenso Lammfleisch von einem Bauern aus der Region, dessen Hof er kennt «und weiss, dass es die Tiere da gut haben». Für Biolebensmittel zahlt er gerne mehr. Keller ist kein Vegetarier, «wir essen aber Fleisch sehr massvoll. Zentral ist das Tierwohl.»

Benjamin Giezendanner bringt einen grossen Fleischspiess von einem Metzger aus Kölliken mit, bei dem man auch weiss, woher das Fleisch kommt und wie sorgfältig dort gearbeitet wird. Dieser Metzger habe das beste Grillfleisch, schwärmt Giezendanner. Die Menschen stünden dort Schlange, lobt er, «was zeigt, dass auch das Metzgergewerbe einen guten Boden hat und sehr geschätzt wird, wenn man es gut macht. So soll es sein.»

Während wir mit einem Bier anstossen, stellt Giezendanner etwas erstaunt fest, «dass wir in der Zeit, da ich Gewerbeverbandspräsident bin, mit dem VCS noch nicht die Klingen gekreuzt haben». Der Verlauf des folgenden Gesprächs macht aber rasch deutlich, dass dieser Zeitpunkt unweigerlich kommen wird.

Wo könnten die Interessen denn da als Erstes aufeinanderprallen?

Benjamin Giezendanner: Beim Verbandsbeschwerderecht. Das muss mindestens eingeschränkt oder gar abgeschafft werden, damit wir beim Ausbau zum Beispiel der Energieinfrastruktur wieder handlungsfähig werden. Es muss möglich sein, eine Staumauer rasch zu erhöhen, auch wenn dies eine seltene Pflanzenart oder einen Baumbestand tangiert. Denn uns droht schon im kommenden Winter ein Strommangel. Wir müssen jetzt handeln!

Christian Keller: Das Verbandsbeschwerderecht einzuschränken oder gar abzuschaffen, ist der falsche Weg. Die Umweltverbände nehmen dieses nur in Anspruch, wenn es nötig wird. Unsere Erfolgsquote zeigt, dass wir es richtig einsetzen. Die Natur braucht Anwälte, die sich für sie wehren, weil sie das selbst nicht tun kann. Das hat der Gesetzgeber mit dem Verbandsbeschwerderecht explizit so vorgesehen.

Christian Keller (Grüne) rechts im Gespräch mit Benjamin Giezendanner (SVP) bei der Friedenslinde in Aarau. Severin Bigler

Giezendanner: Die Güterabwägung fällt da zu Gunsten der Energieversorgungssicherheit aus. Ein negatives Beispiel ist für mich auch die unglaubliche Verzögerung, die VCS und WWF mit ihren Beschwerden für die Umfahrung Mellingen bewirkt haben. Deshalb müssen die Menschen dort jetzt noch länger leiden.

Keller: Der Kanton hat halt schludrig gearbeitet, und wir haben vor Gericht Recht bekommen, das Projekt musste angepasst werden. Hätte man uns schon in der Anfangsphase einbezogen und unsere berechtigten Einwendungen ernst genommen, wäre die Beschreitung des Rechtsweges vielleicht gar nicht nötig geworden. Im Übrigen können Sie sich bei uns bedanken, Herr Giezendanner. Dank unserem Kampf wird die Altstadt von Mellingen praktisch autofrei.

Giezendanner: Vor Jahren wollte der Kanton die Gebühren erhöhen, weil er Angst hatte, die Strassenkasse habe bald kein Geld mehr. Doch es ist noch genug Geld da. Weil nötige Ausbauten und Umfahrungen durch Einsprachen verzögert werden und der Kanton nur verspätet bauen kann!

Der Tisch ist gedeckt zum Grillgespräch, fehlt nur noch das Grillgut. Severin Bigler

Keller: Ja, in der Strassenkasse hat es zu viel Geld, einverstanden. Sie ist aufzuheben, ihre Mittel sollen der Staatskasse zugutekommen. Doch solange es sie gibt, richtet sie am wenigsten Schaden an, wenn das Geld nicht zum Verbauen wertvollen Kulturlandes, sondern für teure Tunnels ausgegeben wird. Kommt dazu, dass der Verkehr seine externen Kosten von 14 Milliarden Franken in der Schweiz nicht deckt. Davon gehen 10 Milliarden aufs Konto des Autos.

Giezendanner: Diese Studie zweifle ich an. Da werden ständig die Parameter verändert, um möglichst hohe externe Kosten auszuweisen. Ich frage Sie: Was ist mit dem externen Nutzen, etwa dass dank einem gut ausgebauten und unterhaltenen Strassennetz die Menschen zeitig von A nach B und Güter rechtzeitig an ihren Ort kommen? Das ist einzuberechnen.

Keller: Der wirtschaftliche Nutzen ist privat, während die Kosten externalisiert werden.

Herr Giezendanner, Sie kamen mit dem Auto, Herr Keller mit dem Velo nach Aarau. Welcher Platz gebührt dem Velo?

Keller: Ihm gehört als umweltfreundliches Verkehrsmittel die Zukunft. Jedes Velo ist ein Auto weniger auf der Strasse, es schont das Klima und braucht viel weniger Verkehrsfläche.

Giezendanner: Und wer bezahlt das? Die Automobilisten zahlen die Kantonsstrassen und Autobahnen selbst, was zahlt eigentlich eure heilige Kuh Velo, zahlt da der Steuerzahler?

Keller: Velofahren verursacht sehr wenig externe Kosten. Wir können zudem nicht das Velo fördern und es gleichzeitig finanziell bestrafen. Das geht nicht auf. Im Übrigen zahlen die Steuerzahler für die Gemeindestrassen. Kantonal soll man das Geld dafür aus der Strassenkasse nehmen.

Giezendanner: Und was ist im Winter? Da fahren doch viele Pendler mit dem ÖV oder mit dem Auto. Ich kritisiere das nicht, aber so braucht es doch noch andere Verkehrsmittel.

Keller: Im Winter steigen viele vom Velo, weil die Infrastruktur dann so schlecht unterhalten wird.

Themawechsel mit Blick auf Corona, Herr Giezendanner, blieb es bei Ihnen dabei, dass Sie sich nicht impfen liessen?

Benjamin Giezendanner und Christian Keller schauen zum Grillgut. Severin Bigler

Giezendanner: Ja, ich habe mich nicht impfen lassen. Corona hat mich dafür recht heftig erwischt. Doch wenn nicht noch eine ganz schwere Mutante auftauchen sollte, lasse ich mich nicht impfen. Dass Risikopatienten und ältere Menschen dies tun, verstehe ich aber.

Und Sie, Herr Keller?

Keller: Ich bin doppelt geimpft und geboostert. Bisher hat es mich auch nicht erwischt. Für mich war die Impfung selbstverständlich, habe ich in meinem Umfeld doch auch betagte Menschen und Personen mit einer Immunschwäche. Mit der Impfung wollte ich sie schützen. Ich bin froh, dass sich die Mehrheit impfen liess. Wären in der hohen Zeit der Pandemie zu viele Menschen gleichzeitig krank geworden, hätte dies unser Gesundheitswesen überfordert.

Was tun wir bei einem der grössten aktuellen Probleme, dem Klimawandel?

Das Grillgut beim Gespräch mit Benjamin Giezendanner und Christian Keller. Severin Bigler

Giezendanner: Ich sehe das Problem. Wir gehen es auch an. Die Lösung ist auf technologischer Ebene zu finden. Wir dürfen die Menschen deswegen in ihrer Freiheit nicht einschränken. Die Menschen denken und handeln am Ende des Tages nämlich nachhaltig.

Keller: Der Klimawandel ist unsere grösste Herausforderung. Laisser-faire, wie Sie es fordern, ginge auf Kosten künftiger Generationen. Wir müssen jetzt entschlossen handeln. Es gibt immer noch Hausbesitzende, die bei einem Heizungsersatz wieder eine Ölheizung einbauen, womit sie über weitere 20 Jahre viel CO 2 ausstossen und das Klima noch mehr belasten. Das muss der Gesetzgeber unterbinden. Dazu braucht es die Gletscher-Initiative.

Giezendanner: Glauben Sie denn, dass diese Initiative oder der indirekte Gegenvorschlag dem Klima wirklich etwas bringt? Es ist falsch, wenn der Staat nur ständig neue Vorschriften macht und Dinge verbietet. Die Menschen regeln das selbst, auch die Hausbesitzer.

Keller: Nein, da muss der Gesetzgeber einschreiten. Wir müssen weg von der Abhängigkeit von fossiler Energie.

Was sagen Sie zur Abkehr von Öl und Gas, Herr Giezendanner

Giezendanner: Einverstanden. Aber wir brauchen dafür immer mehr Strom. Dafür sind wir auf unsere Kernkraftwerke angewiesen. Doch die werden nicht reichen, wir müssen neue bauen, zum Beispiel in Mühleberg.

Keller: Atomkraftwerke? Das Volk hat abgestimmt, es dürfen keine neuen gebaut werden. Die bestehenden sollen so schnell wie möglich abgestellt werden. Zudem haben wir für die Atomabfälle immer noch keine Lösung! Für ein neues AKW finden Sie weder die Finanzierung noch eine politische Mehrheit.

Auf dem Grill brutzelten auch zwei vegane Würste des Fotografen. Severin Bigler

Giezendanner: Wir bauen die Fotovoltaik massiv aus. Was aber geschieht im Winter, wenn die kaum was bringen? Wo holen wir im Dezember den Strom her? Wir brauchen neue KKW.

Keller: Nein, bestimmt nicht, mich erstaunen solche ewiggestrigen Reden. Wobei bei den AKW die FDP sogar fast noch schlimmer ist als die SVP. Das Potenzial an erneuerbarer Energie ist riesig, wir müssen es aber besser nutzen und sorgsamer damit umgehen, und unbedingt die Energieeffizienz steigern.

Giezendanner: Das machen wir alles längst. Warten wir diesen Winter ab. Wenn es zur Knappheit kommt, werden Sie sehen, wie rasch die Meinungen ändern. Wir müssen unsere KKW so lange betreiben, wie sie sicher sind. Im Übrigen setzen Frankreich und die nordischen Länder auf KKW, die USA und andere auch. Die Abfälle kann man dereinst aufarbeiten und wiederverwenden, statt sie zu vergraben. Aber auch für letzteres haben wir eine Lösung. Das Lager müssen wir nur noch bauen. Und neue KKW.

Als es eindunkelt und das Grillfeuer aus ist, entdecken uns die Mücken. Severin Bigler

Keller: Hören Sie doch auf, das würde niemand bezahlen und es würde Jahrzehnte dauern!

Giezendanner: Hitachi würde ein KKW in fünf Jahren bauen. Wenn wir dekarbonisieren wollen, geht das nur mit neuen KKW.

Keller: Das ist der völlig falsche Weg. Da müssten Sie erst das gesetzliche Bauverbot kippen, wogegen wir uns mit aller Kraft wehren und auch gewinnen würden. Dann unterschätzen Sie die Dauer der Genehmigungsverfahren massiv. Es würde 30 Jahre dauern, bis ein neues AKW ans Netz geht.

Auch der Verkehr hat einen grossen Anteil am CO 2 -Ausstoss...

Giezendanner: Wir wollen dekarbonisieren und die KKW abstellen. Da folgt unweigerlich eine Energielücke. Wir müssten uns massiv einschränken, auch in der Mobilität. Sie werden sehen, wenn das Licht ausgeht, kommt der Druck, sofort zu handeln.

Keller: Weniger Mobilität wäre doch gar nicht schlecht. Vor 80 Jahren waren wir täglich 90 Minuten unterwegs, meist zu Fuss oder mit dem Velo, und legten sieben Kilometer zurück. Auch heute sind wir täglich 90 Minuten unterwegs, aber mehrheitlich mit dem Auto, und legen 35 Kilometer zurück.

Giezendanner: Damals waren die Menschen vergleichsweise arm. Heute erlaubt uns unser hoher Wohlstand erfreulicherweise diese Mobilität. Gewiss, viele pendeln zur Arbeit in Nachbarkantone. Aber warum? Wir schränken mit unserer Raumplanung unsere Möglichkeiten zu stark ein, was Arbeitsplätze kostet und die Baukosten zusätzlich anheizt.

Keller: Das sehe ich überhaupt nicht so. Wir müssen die verbliebenen Fruchtfolgeflächen schützen und dafür die Arbeitsplätze dezentralisieren, damit man gar nicht mehr so weit pendeln muss. Wenn wir Baulücken schliessen, pro Person nicht immer noch mehr Quadratmeter brauchen und verdichtet bauen, hat’s genug Platz für alle.

Giezendanner: Verdichtet bauen heisst, dass man dem Gegenüber direkt ins Wohnzimmer sieht? Und womöglich noch die Zimmertemperatur vorschreiben? Nein, das geht doch nicht. Der Platz wird aber auch immer enger wegen der Personenfreizügigkeit. Da kommen immer mehr Leute ins Land, die auch Platz und Spitäler usw. brauchen. Wir brauchen wieder ein Kontingentssystem. Wir haben nicht Platz für zehn Millionen Menschen.

Keller: Auf dieses Argument habe ich gewartet! Die Zuwanderung ist doch nicht das Problem, das geben Sie bloss vor, tatsächlich ist es unser verschwenderischer Umgang mit Ressourcen. Da müssen wir ansetzen.

Haben wir denn auch genug zu essen?

Christian Keller und Camionneur im Grillgespräch bei der Friedenslinde in Aarau. Severin Bigler

Keller: Ja, wenn wir sorgsam mit den Lebensmitteln umgehen, sie nicht verschwenden und weniger Fleisch essen, können wir mit biologischer Landwirtschaft alle ernähren.

Giezendanner: Glauben Sie das wirklich? Ich schätze und kaufe sehr viele Bioprodukte, ich kann den Aufpreis bezahlen und tue das gern. Das können aber viele nicht. Abgesehen davon können wir nicht mal mit konventioneller Landwirtschaft alle Menschen in der Schweiz ernähren. Mit biologischer Landwirtschaft, gegen die ich gar nichts habe, geht das erst recht nicht.

Keller: Solange wir auf Fruchtfolgeflächen im grossen Stil Futter für Tiere anbauen, geht die Rechnung natürlich nicht auf. Bio gibt zwar mehr Arbeit, kann aber sehr ertragreich sein. So geht auch der Boden nicht kaputt.

Benjamin Giezendanner im Grillgespräch bei der Friedenslinde in Aarau. Severin Bigler

Giezendanner: Bio ist gut, und die Bauern schauen selbst, dass ihr Boden auch künftig genug hergibt. Zudem müssen weltweit acht Milliarden Menschen ernährt werden. Aktuell fehlt das Getreide aus der Ukraine. Glauben Sie, das ist biologisch produziert? So gäbe es niemals die Mengen, die arme Länder wie Ägypten oder Indien brauchen. Die könnten Biogetreide nicht bezahlen.

Wir sitzen in Aarau unter der Friedenslinde, die 1945 zum Kriegsende gepflanzt wurde. Und sehen uns einem Krieg gegenüber, den wir noch vor einem Jahr für unmöglich hielten. Was lief da so total falsch?

Keller: Der Krieg erfüllt mich mit grosser Sorge. Ebenso die Blockbildungen im Westen und im Einflussfeld von Russland. Der Westen hätte es nach dem Zerfall der Sowjetunion in der Hand gehabt, eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur aufzubauen. Stattdessen hat sich die Nato immer mehr ausgedehnt. Dass sich Länder wie Russland bedrängt fühlen, kann ich nachvollziehen. Furchtbar tragisch ist, dass jetzt sogar wieder mit Atomwaffen gedroht wird. Stattdessen müssen wir abrüsten, sonst fahren wir die Menschheit an die Wand.

Giezendanner: Die Strategie «Wandel durch Handel» brachte allen viel, die Volkswirtschaften in Osteuropa konnten sich entwickeln. Heute stehen wir vor einer ungemein schwierigen Situation. Es tut mir im Herzen weh, aber die Ukraine wird gewisse Gebiete verlieren. Uns bleibt die Hoffnung, dass nach Putin jemand folgt, mit dem man reden kann. Für die Schweiz muss gelten, neutral zu bleiben, nicht Partei zu sein. Nur so können wir unsere Guten Dienste anbieten.

Europa rüstet auf, soll auch die Schweiz dies tun?

Giezendanner: Wir müssen unsere Armee endlich wieder vollständig ausrüsten, damit sie wieder glaubwürdig ist und wieder abschreckend wirkt. Dafür brauchen wir zusätzliche Mittel und selbstverständlich modernste Kampfflugzeuge zum Schutz unserer Soldaten. Übrigens: Wenn alle Länder neutral wären wie die Schweiz und niemanden bedrohen würden, hätten wir den Krieg in der Ukraine überhaupt nicht.

Keller: Aufrüsten ist nie eine Lösung. Frieden gewinnen wir nur mit internationaler Zusammenarbeit. Wir brauchen auch keine neuen Flugzeuge für ein nicht existierendes Problem. Wenn schon, müssen wir in die Cyberabwehr investieren. Doch kein Land bedroht die Schweiz. Wir haben wahrhaft wichtigere Probleme anzugehen, vorab die drohende Klimakatastrophe. Bezüglich Guter Dienste bin ich gleicher Meinung, die müssen wir anbieten, das ist unsere Aufgabe.

